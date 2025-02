Kicillof deja la suspensión de las PASO en manos de la Legislatura, pero enfrenta el debate con el PJ fragmentado

Axel Kicillof en la Legislatura (Diputados BA)

La discusión puertas adentro que generó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que empuja el Gobierno para las próximas elecciones y que esta semana podrían terminar de resolverse, se prepara para desembarcar con fuerza en la provincia de Buenos Aires. El territorio que gobierna Axel Kicillof tiene una ley propia para ordenar las PASO provinciales. La norma, coinciden distintas fuerzas políticas, entrará en etapa de evaluación si este año no hay Primarias en el orden nacional. Qué hará el oficialismo bonaerense es otro debate venidero.

Si bien el gobernador se encargó de plantear que el presidente Javier Milei “desordenó” el calendario y el sistema electoral tanto con el impulso de la Boleta Única de Papel (BUP) como con la suspensión de las elecciones Primarias; lo cierto es que según cómo termine el debate por las PASO en el Congreso, allanará el camino para que Buenos Aires defina cómo y cuándo votar en las próximas elecciones legislativas. La resolución de u eventual desdoblamiento también se resolverá una vez que se sepa si habrá PASO o no a nivel nacional.

En este escenario es que cobra relevancia la Legislatura bonaerense, toda vez que será el Poder Legislativo el que resuelva si en Buenos Aires las PASO se realizarán este 2025. El oficialismo tiene allí variados puntos de vista. Una eventual votación para suspender las Primarias podría espejar lo que ocurrió en el bloque de Unión por la Patria en Diputados: el voto dividido.

Diputados y senadores provinciales de Unión por la Patria

En el entorno de Kicillof plantean que si no hay PASO nacional, es probable que tampoco la haya a nivel provincial; con la aclaración de que lo resolverá la Legislatura. Políticamente, el gobernador intenta no tensionar más sobre la compleja relación Ejecutivo-Legislativo que existe a nivel provincial.

Por lo pronto, antes que termine el 2024, un diputado provincial de Unión por la Patria, presentó un proyecto para suspender las PASO de este año. Se trata del legislador Rubén Eslaiman, que es el presidente del Frente Renovador a nivel provincial; uno de los hombres claves de Sergio Massa en esa esfera de poder. El proyecto, en su momento, contó con el visto bueno del Ejecutivo.

De avanzar, es probable que los legisladores que responden a Massa voten en pos de la suspensión de las PASO en Buenos Aires. Corre para la elección de diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Dentro de los bloques de Unión por la Patria, el massismo cuenta con diez diputados (Alexis Guerrera —presidente de la Cámara baja—, Rubén Eslaiman, Luciana Padulo, Juan Malpeli, Ricardo Lissalde, Fernanda Bevilacqua, Ayelén Rasquetti, Nicolás Russo, Germán Di Césare y Carlos Puglelli) y una senadora bonaerense —Sofía Vanelli—. UP es primera minoría tanto en Diputados como en el Senado.

Durante la votación de la semana pasada en la Cámara de Diputados, quienes respondieron a Massa votaron afirmativamente a la suspensión de las Primarias; los legisladores alineados con Cristina Kirchner lo hicieron en contra e incluso algunos que políticamente también están cerca de Kicillof como Hugo Yasky o Juan Marino, para citar algunos ejemplos, también rechazaron la propuesta legislativa que anhelaba el Gobierno nacional. Tras la sanción, pese a las distintas lecturas del resultado, desde el peronismo le bajaron la espuma a la votación dividida.

“Argumentar una cuestión económica para la selección de candidatos me parece que no es un buen argumento; es una inversión las partidas que se destinan a seguir sosteniendo el sistema democrático”, planteó días atrás el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli en declaraciones a Radio Universidad de La Matanza. El legislador es uno de los referentes de La Cámpora en territorio bonaerense, con epicentro en el municipio de La Matanza. Coincidente con Kicillof —quien la semana pasada planteó que había una regla “no escrita” de no alterar cuestiones electorales en año de elecciones— Tignanelli aseguró que “no se entiende el objetivo de estar alternado los sistemas electorales”, y que lo que busca el Gobierno nacional es generar agenda con estos temas “y no discutir la situación económica, donde se ve un gobierno que mantiene un dólar artificial y que pareciera que le van a empezar a faltar dólares y por eso recurre nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El presidente del bloque de diputados bonaerense de UP, Facundo Tignanelli, tomó distancia del proyecto para suspender las Primarias que se discute en el Congreso

El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados bonaerense también puso sobre la mesa que el mecanismo de las PASO “le sirvió” al PRO, la UCR y a lo que fue Juntos por el Cambio, para definir sus candidatos en las dos últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En la oposición bonaerense también hay una atomización sobre este tema para lo que hace la vida política de la Provincia. “Si se trata el proyecto de Eslaiman con el respaldo del Ejecutivo, estaríamos compartiendo intereses con Kicillof”, sincera un legislador de la oposición provincial. Durante la votación en el Congreso, los diputados de la UCR o el PRO con influencia en la vida legislativa de la provincia de Buenos Aires votaron a favor de la suspensión. Acompañaron la iniciativa, diputados como Cristian Ritondo (PRO) o Facundo Manes (Democracia para Siempre).

Además, en la Legislatura bonaerense los bloques no peronistas están a la espera de que se resuelva el tema para conocer qué plantea al respecto Kicillof. Algunos interlocutores de la oposición estiman que tratar la suspensión de las Primarias bonaerense vendrá con algunos agregados, como podría ser un pedido de endeudamiento de parte de Kicillof -una iniciativa que quedó standby a fines del año pasado- o reactivar el debate por la Ley Fiscal Impositiva 2025. Febrero y marzo serán meses determinantes para este tema.