Escándalo en Ushuaia: una funcionaria quedó involucrada en denuncias cruzadas por presunta estafa piramidal

La funcionaria municipal Vanesa Saez habla sobre la denuncia de estafa piramidal: "Busca que pierda mi trabajo"

Una funcionaria de la municipal de Ushuaia quedó involucrada en una espiral de denuncias cruzadas, luego de que fuera acusada por una vecina de encabezar una presunta estafa piramidal de tipo Ponzi junto a una ex pareja, identificada como Matías Roa.

La denuncia involucra a Vanesa Sáez, subsecretaria del Centro de Atención Vecinal de la municipalidad, que encabeza el intendente Walter Vuoto. Según los denunciantes, la mujer formaba parte de un esquema que prometía un rendimiento mensual con retorno del 40% en dólares, a cambio de inversiones. Esta metodología es conocida por atraer a los interesados con pequeñas sumas y pagos rápidos, y que regresan rápidamente, pero que cae si no aparecen nuevos ingresos para sostener el flujo de dinero.

La acusación comenzó en septiembre pasado, pero escaló en los últimos días, cuando todas las denuncias radicadas en la Justicia provincial contra Sáez fueran desestimadas por falta de pruebas. Incluso, la acusación volvió como un boomerang contra su principal denunciante, Romina Cirigliano, una vecina de la ciudad fueguina, quien fue imputada por acoso y hostigamiento contra la subsecretaria comunal.

El escándalo político arrancó con el testimonio de Cirigliano, que apuntó contra Sáez y Roa por organizar en diciembre de 2023 una suerte de mesa de dinero informal, en la que ofrecían un retorno inmediato con intereses a quienes les prestaban dinero para un supuesto emprendimiento inmobiliario en Brasil. La pareja de Cirigliano, Diego Torres, conocía a Roa desde la infancia, y desde ese vínculo decidió participar de la propuesta.

“Nosotros empezamos con 2.000 dólares, y nos retornaron algo. Después pusimos un poco más y volvió a retornar. Entonces en enero pusimos una cantidad mayor y ya no pagaron más”, resumió Cirigliano en diálogo con Canal 13.

La denunciante Romina Cirigliano acusó a la funcionaria municipal Vanesa Saez habla por presunta estafa piramidal. (Crédito: TN/Canal13)

La mujer, que además difundió un audio en el que supuestamente se escucha a Roa amenazándola tras su denuncia, dijo que en su caso la estafa asciende a 50 mil dólares. Y que en el grupo de damnificados autodenominado, con cierta ironía, “Los Arbolitos”, hay cifras similares. Habría alrededor de 20 damnificados en la misma situación. “No quedó otra que hacerlo público a nivel nacional, porque acá el intendente mantuvo un silencio total. No han tomado ningún tipo de represalia con ella”, aseguró la vecina.

Griselda Engelhard, abogada de Romina -una de las denunciantes-, indicó a TN que hubo cinco demandas formales en la Justicia por el caso. Sin embargo, el fuero provincial “desestimó todas sin investigar”. “Las denuncias no se tramitan. Se desestiman, sin más. Les dicen (a los denunciantes) que vayan al fuero civil, pero todos sabemos que no funciona para esto. Es una estafa y la gente está desesperada porque no encuentra justicia”, indicó.

Ante las acusaciones, Vanesa Sáez negó cualquier implicación con la estafa y aseguró que fue víctima de amenazas por parte de Cirigliano. “Esta situación viene desde el 11 de septiembre. Ese día, esta persona (por Cirigliano) se presenta en mi casa junto a su marido preguntándome dónde estaba Matías. Le dije que lo buscara en su casa, que yo acá vivo sola con mi hijo. Me dijo: ‘Si no me das plata te voy a empezar a escrachar’. Me empezó a amenazar y le dije: ‘No te voy a dar plata porque no te conozco’”, recordó. Sobre la denuncia en sí, insistió: “No sé, son historias de ella”.

Vanesa Saez y Matías Roa, en una foto casual con dólares en mano

La subsecretaria de la intendencia de Ushuaia aparece en fotos de redes sociales con una vida de un poder adquisitivo medio-alto. Se la ve paseando en viajes al exterior, posando con un auto de alta gama y con dólares en mano. En esas postales, que divulgó Cirigliano, está Matías Roa. “Está circulando una foto mía con un auto. Ese vehículo es de un amigo, no es mío. Esa es la foto que circula. Me gustan mucho los autos”, dijo Saez. Sobre Roa, evitó dar detalles sobre su ocupación. “No tengo nada de qué hablar”, dijo acerca de su ex pareja. “Lo conozco hace más o menos un año. Tuvimos una relación, un amorío de cinco meses. Nada más”, indicó.

En su relato, Sáez advirtió que el comportamiento de Cirigliano llegó al punto del acoso, y que por eso la denunció por hostigamiento. Pero también acudió hasta el domicilio de Matías Roa, donde la vecina se presentó a la casa del acusado y “rompió los vidrios”. Actualmente, la mujer tiene una orden de restricción. “Por eso le allanaron la casa” a Cirigliano, afirmó.

En ese marco, la subsecretaria aseguró que es víctima de “injurias” de parte de la damnificada que encabeza la acusación. “Tengo un hijo de 13 años. Esta chica me hostiga, saca fotos de mi propiedad, me llama, me escribe. Busca que pierda mi trabajo”, agregó. “No me para de llamar ni mandar mensajes, habla de mi ropa, de mi cartera”, enumeró.

La orden de restricción contra Romina Cirigliano, una de las denunciantes de la estafa piramidal

Según los denunciantes, Matías Roa, el otro acusado en la estafa, envió un audio cargado de agresiones y amenazas hacia Cirigliano, en una presunta intimidación a los afectados. “Escuchame una cosa, la puta que te parió: te la exploto toda. Estoy en Buenos Aires, tranquilo, no necesito ni ensuciarme las manos con ustedes”, dice el mensaje, en el que advierte que cuenta con personas que lo respaldan. “Levanto el teléfono y explotan. Chau, Diego, Emiliano, todos los que hablan”, prosigue el mensaje.

Por el momento, la única medida judicial efectiva alcanza a Romina Cirigliano, sobre quien pesa la denuncia de acoso de parte de la funcionaria municipal.

“Hoy día, 4 de diciembre, me notifican y se toman el trabajo de notificar a mi abogado, donde me ponen en conocimiento que estoy incumpliendo las medidas proteccionales (sic) dispuestas por la Fiscalía. ¡Me parece que no entendieron que no voy a acatar órdenes de ningún juez! Voy a seguir hablando y nombrando a quien sea. Y voy a ir donde tenga que ir para recuperar mi dinero. ¡Pónganse a buscar a Roa! ¡Dejen de joder!”, advirtió la mujer en su cuenta de Facebook.