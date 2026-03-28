Política

Día del Niño por Nacer: diputados nacionales y asociaciones firmaron un compromiso para derogar el aborto

“Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”, dijo uno de los presentes en el encuentro. Hoy se realiza la 11a Marcha por la Vida

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Vista trasera de una audiencia sentada en sillas de madera en un gran salón, frente a una larga mesa con panelistas y pantallas. Candelabros y cuadros decoran las paredes
Legisladores y miembros de asociaciones civiles reunidos en el Salón Delia Parodi del Congreso

En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo esta semana un encuentro que reunió a legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas en el marco del Día del Niño por Nacer que se conmemora todos los 25 de marzo.

Este sábado, desde las 14 horas se desarrolla una marcha en Plaza Italia. Es la 11ª Marcha por la Vida. Y los organizadores aclararon que no se suspendería por lluvia.

La actividad de la semana pasada en la Cámara de Diputados, que fue impulsada por el legislador Santiago de Pauli, y tuvo como principal oradora y anfitriona a Evelyn Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, fue pensada como un espacio de intercambio y reflexión en torno a la defensa de la vida desde la concepción.

Como corolario de esta actividad, al cierre del encuentro, diputados nacionales firmaron un acta compromiso para derogar el aborto y trabajar activamente en la defensa de la vida, promoviendo doiversas iniciativas en esa línea. El documento lleva las firmas de: Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago De Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz.

Primer plano de un documento blanco con texto impreso en español y múltiples firmas manuscritas en tinta negra, enmarcado con un borde dorado
El compromiso en defensa de la vida y por la derogación de la legalización del aborto, firmado por diputados y senadores nacionales

Durante la jornada se proyectaron testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento a lo largo de sus embarazos, destacando la importancia de las redes de contención y la asistencia.

A su turno, el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresó su preocupación por la fuerte caída de la natalidad en el país y señaló la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, afirmó, al tiempo que compartió datos recientes sobre natalidad y aborto en Argentina.

La tasa de natalidad se derrumbó literalmente en el país. Cayó un 40% desde 2014, año que marca el punto de inflexión y coincide con la aplicación del llamado Protocolo de Aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia y la liberalización de la distribución y consumo de drogas abortivas como el misoprostol.

Actualmente la tasa de fecundidad en la Argentina está por debajo de la tasa de reemplazo, que es la que mantiene la población en un número estable.

Lo más llamativo de estos datos es, tal vez, la indiferencia casi generalizada con que son recibidos por los representantes en el Congreso y por las sucesivas administraciones. Algo inexplicable considerando que se trata de un tema estratégico que por lo tanto debería ser de máximo interés público.

Vista parcial de una sala en la Cámara de Diputados de Argentina con personas sentadas alrededor de una mesa larga. Al fondo, banderas y pancartas
Los legisladores que se reunieron en el Congreso, en el marco del Día del Niño por Nacer, enfatizaron la importancia de la protección de la vida desde la concepción

En ese sentido, Gabriel Ballerini destacó: “Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”. Asimismo, convocó a participar de la 11ª Marcha por la Vida, este sábado 28 de marzo desde 14 h en Plaza Italia, en conmemoración del Día del Niño por Nacer.

La jornada en Diputados contó también con la participación de referentes provida como Gabriel Ballerini, Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, de La Merced Vida, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco de +Vida, Vicente Teruggi de Participar en Libertad. También acompañaron directivos de otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y el acompañamiento de la vida, entre ellas Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentina, AMEV, y Abrazo de Vida, quienes trabajan activamente en la contención y asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo.

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