El presidente Milei se reunió con el senador estadounidense Rand Paul y el embajador Peter Lamelas en Casa Rosada

Milei, junto al senador Rand Paul, el embajador Lamelas y Demian Reidel

El presidente Javier Milei mantuvo hoy una reunión en Casa Rosada con el senador estadounidense Rand Paul, referente del ala libertaria del Partido Republicano por Kentucky. Participaron también el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el economista Demian Reidel, ex funcionario y colaborador cercano del mandatario.

Durante el encuentro, Milei y Rand Paul, conocido por su defensa de la desregulación económica, consolidaron un diálogo enmarcado en la afinidad ideológica que une al gobierno argentino con sectores libertarios y con la administración Trump.

El senador Paul, hijo de Ron Paul —considerado una figura clave del libertarismo estadounidense—, se ha destacado en el Congreso de Estados Unidos por su exposición ideológica en temas de política exterior y economía. El vínculo entre Milei y Paul se apoya tanto en coincidencias doctrinarias como en el interés del gobierno argentino en fortalecer lazos con referentes del Partido Republicano.

Otra foto del encuentro en Casa Rosada

Peter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina desde fines del año pasado, mantiene una agenda activa con el oficialismo y ha tenido un rol central en los encuentros bilaterales más relevantes desde la llegada de Milei al poder. Su participación en la reunión refuerza el reconocimiento institucional de Estados Unidos hacia la actual administración.

Por su parte, Demian Reidel dejó la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en febrero, pero conserva una relación de confianza con Milei. Además del trabajo académico conjunto, Reidel fue responsable de coordinar parte de la agenda presidencial con líderes tecnológicos y financieros estadounidenses durante las recientes visitas oficiales a Estados Unidos.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre los temas abordados en la reunión entre Milei, Paul, Lamelas y Reidel. Voceros de la Casa Rosada y de la Embajada de Estados Unidos evitaron hacer declaraciones públicas sobre el contenido del diálogo.

Un detalle del encuentro es que en la foto oficial se observó que Milei mantiene en su despacho y sobre el famoso “sillón de Rivadavia” la camiseta de Estudiantes del Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón, enfrentado a la conducción de la AFA que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.