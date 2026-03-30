Kicillof le pidió Milei que intervenga para moderar el aumento de la nafta: "Para eso YPF es nacional"

Axel Kicillof habla ante la mirada de Carlos Bianco, ministro de la provincia de Buenos Aires

El reciente fallo judicial en Nueva York que favoreció a la Argentina en el litigio por YPF generó una pulseada entre diferentes actores políticos que se atribuyen el éxito. En esa disputa dialéctica, Axel Kicillof lo interpretó como un triunfo de la defensa de la soberanía económica y la protección de los intereses nacionales ante la presión de fondos internacionales.

En una rueda de prensa que dio en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Gobernador pidió cautela ante nuevas apelaciones: “El fallo de la Justicia de EE.UU. es una resolución que también implica prudencia, una prudencia a la que invito a las autoridades argentinas y al presidente Milei. Si alguien insiste en que este fallo está mal hecho, sigue dando argumentos para apelaciones a los demandantes. Insisto en que observar al Presidente darle la razón a quienes querían quedarse con YPF o quienes querían una indemnización absolutamente desproporcionada, es riesgoso además de ser contrario al interés nacional.

Tras esa advertencia, Kicillof advirtió: “Ahora es total responsabilidad de Milei seguir defendiendo a la Argentina“.

Minutos después, el Gobernador le reclamó a la administración libertaria que intervenga para moderar el aumento de los combustibles en medio de la guerra que se desarrolla en Medio Oriente y afecta a gran parte del planeta.

El papel de YPF en los precios de los combustibles y la industria nacional

En en una alocución que duró poco más de 60 minutos, Kicillof señaló que la propiedad estatal de la petrolera es un instrumento fundamental para que el Estado pueda afrontar los vaivenes internacionales de los precios y asegurar la energía y los combustibles para toda la población. YPF, bajo control nacional, se constituye en un factor clave para proteger la economía argentina ante crisis globales, permitiendo la intervención estatal cuando los precios internacionales amenacen la estabilidad y el bienestar social.

“Llamo al Gobierno a que cuide el bolsillo de la gente; para eso tenemos YPF nacional, para tener una política en torno al precio de los combustibles internos, sobre todo cuando ya logramos el autoabastecimiento”, reclamó el mandataria provincial, en referencia a la importancia de defender a los consumidores ante el encarecimiento de la nafta, cuyo valor ya supera los 2.000 pesos por litro en el surtidor.

El referente opositor criticó el modelo privatista por favorecer la exportación sobre el mercado interno y por importar equipos que podrían fabricarse localmente: “El modelo que quiere Milei es entregar el recurso natural y perder la oportunidad de generar industria nacional y encadenamientos productivos”.

En la misma línea, defendió que los beneficios de la riqueza energética alcancen a toda la sociedad y fomenten la industrialización, más allá de intereses privados o extranjeros.

Nacionalización de YPF y sus efectos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó que la nacionalización de YPF en 2012 respondió a las consecuencias de la privatización en los años noventa. “Las privatizaciones que se hicieron apuradas y mal, con resultados desastrosos, fueron una calamidad para la Argentina”, afirmó.

El exministro señaló que bajo control privado de Repsol, la producción de petróleo y gas disminuyó hasta la mitad. “Se vendió YPF a precio vil a Repsol, que usó la empresa para invertir fuera del país”, expresó. Esta política condujo, según su testimonio, a la pérdida del autoabastecimiento, a la importación de energía y a una escasez de dólares.

Luego explicó que la recuperación de la compañía fue respaldada por el Congreso con una amplia mayoría y que no se estatizó la totalidad del capital, sino que se nacionalizó el control accionario. “La nacionalización permitió revertir la caída, poner en marcha Vaca Muerta y multiplicar por diez el ritmo de perforaciones en comparación con la gestión privatizada”, describió y apuntó que los efectos de esta política fueron inmediatos en la producción y las reservas.

El Gobernador subrayó que el proceso se realizó conforme a la Constitución y la ley de expropiaciones, tasando el 51 % de participación y pagando a Repsol la indemnización correspondiente. “Fue una recuperación hecha como marca la ley argentina, no una confiscación”, concluyó.

El fallo de Nueva York y su impacto para la Argentina

En otro tramo de su presentación, Kicillof explicó que el litigio por YPF giró en torno a si debía aplicarse el estatuto privado de la empresa o la ley argentina de expropiación y la Constitución. “El fondo quería que prevaleciera el estatuto de la empresa sobre la ley nacional”, narró. La jueza Loretta Preska falló en primera instancia a favor del fondo, otorgando una sentencia de USD 16.000 millones, cifra que con intereses alcanzaba los dieciocho mil millones.

El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones modificó este escenario. “La Cámara pone las cosas en su lugar: la ley argentina y la Constitución están por encima del estatuto de una empresa privada”, celebró Kicillof, quien destacó también el respaldo de países vecinos, como Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, así como el apoyo de Estados Unidos, Francia e Italia, ante el intento de embargar acciones de la petrolera. “Siempre defender el interés nacional, la soberanía y YPF como empresa de bandera”, enfatizó.

Kicillof criticó que el gobierno actual “siempre estuvo del lado de los intereses privados y de los fondos especulativos”, y advirtió que modificar la estrategia judicial habría sido perjudicial. De todos modos, resaltó que la continuidad en la defensa legal fue determinante para lograr este resultado favorable.