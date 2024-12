“Milei ganó y todos lo saben”: la canción estadounidense que celebraron en la cena de la CPAC Argentina

La canción de Javier Milei que sonó en la cena de CPAC

Durante la cena de la CPAC en Argentina, la artista texana Natasha Owens cantó una canción de Estados Unidos, cuya letra fue reversionada en honor al presidente Javier Milei, mientras todos los presentes acompañaron a la artista. “Milei won and you know it — Milei ganó y tú lo sabes, en español—”, dice una de las frases de un tema popular que fue realizado originalmente en la campaña anterior en Estados Unidos para apoyar a Donald Trump.

Owens fue presentada por Mercy Schlapp, anfitriona de la CPAC, Estados Unidos. Este evento es la antesala de la conferencia que comenzará mañana a las 11. La apertura estará a cargo de Matt y Mercy Schlapp y tendrá como oradora inicial a Lara Trump, vicepresidente del Comité Nacional Republicano y esposa de Eric Trump, hijo del futuro presidente norteamericano y quien está a cargo de conducir la corporación familiar.

“Milei won and you know it—Milei ganó y lo saben, en español—”, comienza diciendo la canción, que luego continúa con ya conocida frase del presidente: “¡Viva la libertad, carajo!”. “Vamos. Milei won and you know it”, repite nuevamente el tema. Al finalizar, la artista fue ovacionada por todos los presentes.

El Presidente Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, junto a Lara Trump

Owens lanzó la canción en 2020 y, desde entonces, se convirtió en un emblema de la campaña de Donald Trump, presidente elector de los Estados Unidos. Incluso, en una de estrofas, la cantante proyecta: “He’s gonna win again in 2024 —Él va a ganar de nuevo en 2024, en español—”. Algo que sucedió en las elecciones del 5 de noviembre, cuando el republicano se posicionó por encima de la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris.

La artista es una cantante de música country cristiana que comenzó a tener mayor trascendencia pública una vez que esta canción se viralizó durante los últimos meses del primer año de la pandemia, acumulando en cuestión de minutos miles de reproducciones en las distintas plataformas. Además de este éxito, cuenta con otras canciones en las que muestra su compromiso con la política republicana, incluidas en su álbum “American Patriot”.