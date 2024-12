“Amigos son los amigos”: un ex funcionario de Nación Seguros intentó justificar un viaje a Miami pagado por un empresario

Mauro Tanos tenía una cédula azul de una camioneta que estaba en la casa del empresario Del Corro.

Un viaje a Miami para toda la familia, cuotas de un departamento en Palermo, y hasta una camioneta a su nombre “para visitar a su familia”. El ex gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, declaró ante la Justicia que todos esos bienes los pagó el empresario Alfredo Del Corro, que recibió millones de pesos del negocios de los seguros, porque tiene una relación de amistad.

Tanos ingresó a Nación Seguros en 2021 pero había sido promovido a gerente general durante este gobierno. En abril, apenas comenzó el escándalo, fue echado junto a otros funcionarios.

Su amigo Del Corro está en la mira de la Justicia desde los primeros allanamientos: la investigación demostró que manejaba una red de cooperativas y que estaba detrás de al menos dos de las aseguradoras investigadas: San Ignacio y San Germano.

Todo surgió a partir de un allanamiento en la “sede” de la empresa San Ignacio, donde un abogado entregó dos cajas repletas de documentación por pedido de Del Corro. La Policía sospechó de la maniobra, siguió el auto que trasladó las cajas, y terminó en la casa del empresario, donde había dos camionetas Jeep Commander. Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta de que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Tanos. Era solo el comienzo.

En un escrito al que tuvo acceso Infobae, Tanos argumentó que Del Corro le dio la cédula azul porque tenía que viajar a Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, para un “evento familiar”.

Sobre el viaje a Miami, junto a toda su familia, dijo que se lo pagó Del Corro porque no tenía el dinero. “Le pedí a Del Corro que me adelantara el pago de los pasajes, y que yo se lo iba a ir devolviendo a mi regreso, cosa que, por supuesto, ocurrió. Nunca pregunté cómo fue pagado ni por qué medios”, detalló. Y aclaró que todos sus viajes a Estados Unidos se deben a un tratamiento médico de su hijo.

La Justicia ya probó que los últimos pasajes, utilizados en abril de este año, fueron abonados a la agencia de viajes “Tower Travel” por la cooperativa “Nuestro Lugar”, una de las empresas de Del Corro. En total se pagaron $5.200.000.

La cooperativa 7 de mayo tenía una franquicia de La Birrería en Palermo.

No fue todo. A través de otra cooperativa investigada, “7 de mayo”, Del Corro también canceló varias cuotas de un departamento a estrenar en El Salvador al 4300. “Le pedí a Del Corro, teniendo en cuenta el grado de amistad que nos une, que me diera una mano con el pago de la cuotas”, aseguró en el escrito.

Tanos declaró ayer por Zoom porque estaría viviendo en Miami. La audiencia duró apenas unos minutos porque se negó a contestar preguntas y solo presentó el escrito de 24 carillas.

Del Corro está citado en los próximos días, pero también fue autorizado a declarar por video conferencia. No quiere ser fotografiado en Comodoro Py.

Infobae reveló este domingo que una de las cooperativas de Del Corro “ganó” una misteriosa licitación para pintar el edificio central de Nación Seguros. El presupuesto original ofrecido por la cooperativa fue de $17.858.000, pero el costo final de la obra, con varias readecuaciones, terminó siendo más de $30 millones.

En el expediente entregado a la Justicia por el actual gerente de Legales de Nación Seguros aparecen las facturas abonadas a la cooperativa “Nuestro Lugar”. Llama la atención que la primera factura emitida por esa obra, el 26 de abril de 2023, lleva el número 0005. Fue por un monto total de $4.076.891. Pero la cooperativa operaba desde el 31 de mayo de 2004, según consta en esa mismo documento. Dicho de otra manera, en casi veinte años, apenas emitió 4 facturas.

Al momento de citar a indagatoria a todos los imputados, el juez Ercolini reveló que Marcos Eufemio, ex gerente de compras de Nación Seguros, “habría intervenido” en la contratación de la cooperativa.

Se presentaron 28 facturas por los trabajos en el edificio central de Nación Seguros.

La otra cooperativa, “7 de Mayo”, recibió en su cuenta bancaria un total de $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por un ex funcionario, Federico D’Angelo.

¿Por qué las aseguradoras le pagaban a la cooperativa de Del Corro?

La empresa San Ignacio argumentó que las transferencias a “7 de Mayo” estaban motivadas en supuestos servicios de catering. Pero no pudo aportar ni una sola prueba de esos eventos. El argumento fue casi infantil: “Con respecto a afiches, fotografías, videos de los eventos, lista de invitados, quienes coordinaban los mismos internamente, etc, contratados por la firma que represento la misma NO posee le envergadura o estructura interna para contar con departamentos a tal fin o personal afectado a ello, lo cual motivó la contratación de la Cooperativa”.

La Justicia sospecha que Del Corro, su amigo Tanos, y otras personas utilizaron las cooperativas para desviar el dinero obtenido con San Ignacio y San Germano, una empresa que nadie conocía pero logró colarse entre las coeaseguradoras de la póliza de la ANSES.

Un abogado que fue contratado para trasladar las cajas con la documentación de San Ignacio deslizó un dato sobre Del Corro que sorprendió a los investigadores: dijo que habría prestado servicios en agencias de inteligencia del estado. Esa pista nunca se profundizó porque no tiene vinculación con la causa pero a lo largo de la investigación apareció otro indicio: algunos de los allegados a Del Corro aportaban a la obra social de la Armada.