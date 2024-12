Martín Menem buscará la reelección como presidente en Diputados y hay tensión entre la UCR y Encuentro Federal

La Cámara de Diputados votará el miércoles a sus autoridades

En las próximas 48 horas se definirán las autoridades de la Cámara de Diputados. Mientras se espera que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, los diputados deberán elegir las autoridades que comandarán el recinto durante el 2025.

La presidencia parece asegurada para el libertario Martín Menem que continuaría en el cargo el próximo período, pero la disputa se dará en las vicepresidencias y en la cantidad de votos positivos que obtenga el riojano.

El bloque mayoritario es el de Unión por la Patria. Sus 99 votos son los que definen para un lado o para el otro. En la elección anterior el bloque que comanda Germán Martínez tomó la postura de la institucionalidad, es decir, que la presidencia quede en manos del oficialismo aunque no sea el bloque mayoritario y lo votaron. En esta ocasión puede ser que dentro del peronismo aparezcan abstenciones.

Silvia Lospennato será la candidata del PRO para la vice segunda del cuerpo

“Votar en contra o por otro candidato podría ser leído como un golpe institucional porque el presidente de la Cámara está en la línea sucesoria, por eso la opción es la abstención. Pero Menem no cumplió con muchos de los acuerdos durante el año, nos dejó afuera de todas las conversaciones, nos sacó lugares en las comisiones; por eso hay varios que no lo quieren votar. Se va a definir mañana en la reunión del bloque”, explicó un diputado de UP a Infobae.

En la reunión de bloque también se definirá si repite en el cargo como vicepresidente 1° a Cecilia Moreau. “Eso también se va a definir en el bloque”, insistieron las fuentes consultadas.

En ese contexto -con la definición a favor o por la abstención de UP- es que parece asegurada la continuidad de Menem al frente de la Cámara, a pesar de los rumores de las últimas jornadas -que se acrecentaron en medio de la sesión de Ficha Limpia- respecto a la aparición de Miguel Ángel Pichetto como una opción para ese cargo.

Los cambios se esperan en la segunda y tercera vicepresidencia. En la actualidad, el organigrama muestra que detrás de Moreau está el radical Julio Cobos y en tercer lugar Silvia Lospennato. Ese formato cambiará a partir del 2025.

Julio Cobos el candidato de la UCR para ser vicepresidente tercero

Desde el PRO confirmaron a este medio que irán por la vicepresidencia segunda y que repetirán candidato. “Por cuestión de número nos toca la vice segunda y vamos a proponer a Silvia”, aseguró una alta fuente del bloque amarillo.

Y la gran disputa se puede dar por el tercer lugar. El bloque de la UCR señalaron que van a insistir con Julio Cobos para ocupar el cargo -hoy es vice segundo- pero en las últimas horas le surgió un competidor: Nicolás Massot de Encuentro Federal. “Estamos viendo el poroteo”, señaló una fuente cercana al bahiense.

La UCR obtuvo el lugar con el apoyo de un bloque más amplio y el acompañamiento de la Coalición Cívica y EF. Estos últimos estarían descartados por la presentación de un candidato propio. La duda es qué va a hacer el bloque Democracia, de los radicales que decidieron irse y armar un espacio propio.

Nicolás Massot junta votos para arrebatarle el cargo a Cobos

En este sinfín de rumores aparece la idea de que Democracia y Encuentro Federal se encuentran conversando sobre la posibilidad de generar un interbloque. Las conversaciones están muy “verdes” todavía y la mirada está puesta en marzo del año que viene. Estos sectores quieren ganar protagonismo en el debate y necesitan músculo para eso, que en un mundo donde la fuerza del número lo es todo, una posible unión se los daría, por lo que votar a Massot sería un gesto de parte de Democracia rumbo a ese posible interbloque.

El escenario hoy parece resulto para La Libertad Avanza en lo que se refiere a la continuidad de Menem con la única duda de cómo jugarán las abstenciones. Es decir, si quienes no votan a favor o en contra terminan siendo un número razonable o se incrementa demasiado. El miércoles a las 14 horas, cuando suene el timbre que llama a los diputados al recinto, comenzará a develarse los acuerdos que logró alcanzar cada uno de los sectores que hoy conforman la Cámara de Diputados.