Escala la pelea del Gobierno y Macri por la ley de Ficha Limpia: cruce de comunicados y el riesgo de una ruptura

Fuerzas del Cielo. La agrupación libertaria interpretó que la pelea de Macri contra Milei no es por la Ficha Limpia sino por la Hidrovía

Las tensiones se arrastran desde el inicio mismo del mandato y cada tanto reaparecen. Esta vez, lo que detonó la crisis entre el Gobierno y el PRO de Mauricio Macri no fueron las críticas por una supuesta falta de gestión, los nombramientos de funcionarios, ni siquiera los tonos de la discusión pública. Lo que sacudió la frágil relación de los liberarios con el macrismo fue el frustrado debate de la Ficha Limpia, el proyecto de ley que impide ser candidatos a aquellos que tengan condena confirmada por delitos de corrupción, como Cristina Kirchner. Es un conflicto que se superpone a otros desacuerdos, que van desde el reparto de poder y la cuestión electoral, a los intereses económicos.

Pese a que el presidente se comunicó el jueves con la diputada Silvia Lospennato -impulsora de la iniciativa que no logró el quorum para ser tratada- y le transmitió su compromiso de trabajar en un proyecto nuevo de Ficha Limpia, el PRO emitió un comunicado en el que volvió a acusar al Gobierno por el fracaso de la sesión. “Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros. Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”, publicó la cuenta oficial del partido de Macri.

Foto de archivo del expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019). EFE/ Elvis González

La reacción del oficialismo no se hizo esperar: “Durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia, y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales. Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política”, respondió La Libertad Avanza, en referencia al ex candidato a vice y actual diputado Miguel Ángel Pichetto.

“Utilizar la vara suiza en la gestión ajena, pero no en la propia es por lo menos llamativo; pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores”, consideró el partido que tiene como presidente a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, “El Jefe” y parte central del “triángulo de hierro”.

Pero no fueron las únicas reacciones en torno a la crisis política entre Macri y el Gobierno. La cuenta “Las Fuerzas del Cielo”, una de las más activas y en torno a la cual se reúnen los libertarios de paladar negro, relacionó el comunicado del PRO a la licitación de la Hidrovía, un tema sobre el que el ex jefe de Estado se mostró personalmente interesado. “Mauricio por décima vez. No te vamos a dar la Hidrovía”, respondieron desde la red X al comunicado del partido del ex presidente, que había responsabilizado al Gobierno por la caída de la sesión.

El posteo tuvo respuestas y reposteos de libertarios que tienen gravitación en el entorno del oficialismo, como Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”; o Agustín Romo, el diputado bonaerense que trajina de manera habitual los pasillos de la Casa Rosada. Son dos de los que hablaron el día en que se presentó en público la organización “Las Fuerzas del Cielo”. Pero también reaccionaron al posteo una larga lista de usuarios anónimos, como así también de militantes y simpatizantes del gobierno de Javier Milei. Cerca de la medianoche del viernes, el tuit que acusaba a Macri de pelearse con el Gobierno no por la Ficha Limpia, sino por la licitación de la Hidrovía, tenía unas 100 mil visualizaciones y otros miles de interacciones.

Reapareció la tensión del gobierno de Milei con Macri por su reacción ante el proyecto de Ficha Limpia

Más allá de la interpretación de esa organización libertaria, lo cierto es que las tensiones con Mauricio Macri y el PRO estallaron diez días después de que el Gobierno anunció la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como Hidrovía. “Se hará en un esquema que volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía”, informó la Jefatura de Gabinete. También precisó que se trata de “una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas, con fuertes exigencias que garanticen la trayectoria y capacidad técnica de los que se presenten, así como su solvencia financiera”.

Antes de ese anuncio, Macri se había mostrado especialmente interesado en que el Gobierno llamara a licitación por ese negocio multimillonario, que tiene que ver con la administración de la vía por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. Pero el ex presidente había propuesto que se haga con los pliegos que se habían redactado durante su Presidencia y bajo la gestión en Transporte de Guillermo Dietrich, a quien define en reuniones privadas y en público como “un patriota”.

“Había un pliego para la Hidrovía que teníamos hecho nosotros, pensando que en el 2020 vencía la concesión y la íbamos a privatizar y mejorar. Alberto Fernández la estatizó a la Hidrovía... ¡Agarren el pliego ese y liciten! Si estuviese adjudicado, ya habría gente trabajando para dragar más y hacer cosas nuevas (...) Lo mismo las autopistas: ¿Queremos concesiones? Nosotros habíamos hecho las PPP, cinco grupos de rutas importantes, también las anularon los kirchneristas, pero también están ahí, se puede agarrar el pliego ese, corregir alguna cosita, y ya debería estar en la calle y deberían estar empresas bacheando”, afirmó en una entrevista con los periodistas Alfredo Leuco y Débora Plager en LN+, hace un mes.

El anuncio de la Casa Rosada de hace diez días dejó en claro que la decisión del gobierno de Milei no fue “agarrar esos pliegos” con las condiciones que había diseñado el ex presidente, sino que fue abrir una competencia internacional con condiciones nuevas, sin requisitos a medida. En el ámbito político y del sector de la construcción y de las empresas de infraestructura relacionan a Macri con Boskalis International B.V. Sucursal Argentina, una de las gigantes del sector dragado, servicios submarinos para la industria del petróleo y del gas y del transporte marítimo, entre otras actividades. Se trata de una multinacional con origen en Países Bajos (Holanda), que tiene actividades en el sector portuario argentino y desarrollos en el extremo sur de la Patagonia.

La empresa Boskalis es mencionada en el sector de las grandes desarrolladoras de infraestructura como cercana a Mauricio Macri

¿Macri mencionó los pliegos de la Hidrovía o a Boskalis en las largas tenidas de milanesas y ensaladas con Milei en la Quinta de Olivos? ¿O lo hizo después, ante otros interlocutores? En el Gobierno no saben ni contestan. “Nadie le pregunta las conversaciones privadas que tiene el Presidente con un amigo”, le dijeron a este medio semanas atrás fuentes de trato cotidiano con el líder libertario.

Independientemente de las especulaciones, las versiones y rumores, Macri se interesó de manera pública sobre la Hidrovía, al igual que mencionó a Dietrich como un funcionario con “experiencia” para el área de Transporte, al igual que lo hizo con Leandro Cuccioli, para la AFIP, o a Javier Igual, para Energía o la conducción de YPF. En cada una de esas áreas hay ahora funcionarios que están alineados sin matices con el “triángulo de hierro” que forman Javier y Karina Milei y Santiago Caputo, el asesor presidencial, con quien Macri tiene un vínculo a veces tenso y otras veces malo.

No solo Ficha Limpia

Medio vacío. El recinto de Diputados no llegó a completar el quorum para discutir la Ficha Limpia

Pero no es solo por la Hidrovía que se resquebrajó la relación del Gobierno con Macri. Dos temas políticos aparecieron en las últimas semanas a partir de gestos, negociaciones y prioridades comunes que alejaron más al PRO de La Libertad Avanza. La decisión de la Casa Rosada de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, las PASO, para los comicios del año que viene, y la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados tuvieron un sorpresivo guiño del peronismo, que dejó al partido amarillo en una posición de menor fortaleza relativa.

¿Si los distintos sectores del PJ -los kirchneristas y los no tanto- apoyan ambas iniciativas, los libertarios necesitan el apoyo del PRO? ¿La desactivación del proyecto de Ficha Limpia fue la causa o la consecuencia de ese eventual entendimiento? En el PRO interpetan que hay en esa secuencia la misma lógica que el humo que revela, a los lejos, que abajo hay fuego. “No pueden acusarnos de operar en contra. Faltaron diputados nuestros, pero también de ellos. Si hubieran estado todos los nuestros y los de ellos, igual, no había número y Macri lo sabía. Era simplemente hacer las cuentas”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.

Son los mismos que ponen como prueba de que no hubo ningún pacto de impunidad el contacto que tuvo Milei con Lospennato para transmitirle que no había cambiado en nada la opinión que expresó en la apertura de sesiones ordinarias. “Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario”, fue la frase que aplaudieron en la Asamblea Legislativa. “¿Después de ese gesto, sacar un comunicado volviendo a acusar al Gobierno?”, fue la pregunta que se hicieron en el oficialismo.