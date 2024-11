Silvia Lospenatto dio detalles de su charla con Milei: “El presidente me dijo que había un tema técnico con Ficha Limpia”

Silvia Lospenatto habló sobre la conversación que tuvo con el presidente Javier Milei por Ficha Limpia (Adrián Escándar)

La diputada Silvia Lospennato (PRO) reveló detalles de la conversación que tuvo ayer con el presidente Javier Milei, quien le transmitió su intención de avanzar con un nuevo proyecto de Ficha Limpia para evitar que haya candidatos con una condena penal confirmada. El intercambio se dio después de que se cayera la sesión por la falta de legisladores libertarios y de otros bloques.

“Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata”, sostuvo la legisladora macrista.

Este jueves, Infobae adelantó que el primer mandatario chateó con la legisladora, quien pronunció el discurso más fuerte después de que fracasara la sesión por falta de quorum. Al recinto faltaron ocho diputados de La Libertad Avanza, pero también integrantes de casi todas las bancadas, además de Unión por la Patria (UP), que era el que más se había opuesto a avanzar con esa iniciativa porque consideraba que tenía el objetivo único de excluir de las listas del año que viene a la expresidenta Cristina Kirchnner.

La falta de respaldo generó un fuerte revuelo entre los aliados del Gobierno. Desde la Casa Rosada, se había dejado trascender que era “un delirio” las acusaciones de un supuesto “pacto” de La Libertad Avanza con el peronismo, con el objetivo de obturar el avance de la iniciativa.

“No pongo la responsabilidad de esto en el Presidente. No es un proyecto que nos mandamos solos, es de mucha gente. Tuvimos tres reuniones de comisión, un despacho en septiembre, con un proyecto que tiene un solo artículo. Hasta el día anterior teníamos los votos. Ayer, el proyecto debió tener media sanción, y no lo tuvo”, dijo a Radio Rivadavia.

La intervención de Silvia Lospenatto, tras el fracaso de la sesión por Ficha Limpia

En ese marco, la diputada nacional, que fue clave en votaciones a favor del Gobierno en la Cámara de Diputados durante este año, lamentó la ausencia de legisladores afines durante el tratamiento legislativo. “Ocho diputados de La Libertad Avanza no bajaron. No puedo decir por qué, ni tampoco por qué faltaron dos del PRO. Es responsabilidad de cada diputado explicarlo”, apuntó.

“Fueron dos semanas de frustraciones, la verdad que me afectó emocionalmente y físicamente. Sabemos que es un proyecto muy difícil, pero tenía una esperanza que habíamos quedado a un voto”, señaló la diputada nacional. “Desde lo humano, espero que alguien me llame de los diputados para dar una explicación”, planteó.

Aunque desligó al jefe de Estado del fracaso de la sesión de ayer, Lospenatto insistió con su reclamo de avanzar con la propuesta: “Yo creí en la palabra del Presidente el 1 de marzo, creo en su palabra ahora. Eso no explica por qué no estuvieron los diputados de La Libertad Avanza. Esa explicación espero que suceda hoy, mañana o en cualquier momento. Me puede llamar por teléfono y me diga cuál es el problema de por qué no estuvieron”.

El enojo de Mauricio Macri por la falta de avances con Ficha Limpia

Sobre la posibilidad de presentar una nueva propuesta, Lospennato afirmó: “Técnicamente, no tiene sentido empezar de cero. Esto ya está dictaminado”. Y cuestionó el argumento de algunos referentes libertarios sobre las competencias provinciales, frente una hipotética persecución que llevarían a cabo los jueces locales afines al gobernador de turno contra la oposición. En la interpretación del PRO, se deben superar distintas instancias de orden federal para que una sentencia por delitos contra la administración pública sea confirmada. “Es muy inverosímil, si no estaríamos comprando el relato kirchnerista. Si Cristina no puede ser candidata, es porque tiene una condena confirmada por corrupción”, insistió.

La legisladora atribuyó el visto bueno de Javier Milei a insistir con el proyecto, a raíz de un malestar generalizado de su base electoral, luego de que fracasara la sesión especial en la Cámara de Diputados. “A Milei lo votó más del 30% en octubre y más del 56% en noviembre. Ese electorado lo acompañó porque confiaba en que no habría acuerdos con el kirchnerismo. Ahora están atentos al avance de Ficha Limpia, a los jueces de Casación, a la Corte y al Procurador”, advirtió.

“El Presidente tiene una oportunidad única no solo de transformar la economía, sino de una transformación ética que la Argentina necesita. Con jueces corruptos y sin ficha limpia, con corruptos legislando, no se va a resolver la impunidad”, consideró, y concluyó: “Los ciudadanos no compramos más relato kirchnerista, si no hubiese ganado las elecciones (Sergio) Massa”.