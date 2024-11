Carlos Pirovano, titular del INCAA: “Cuando me junto en privado con los actores, me dicen que tengo razón”

Carlos Pirovano criticó al colectivo de actores

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, apuntó contra el colectivo de actores en medio de la polémica originada por el recorte de subsidios para la industria: “Cuando me junto en privado me dicen que tengo razón, pero cuando están en público tienen que tirar el eslogan”.

“Son gente que durante estos años ha militado la política defendiendo al kirchnerismo y es legítimo, pero hay mucha gente que se está dando cuenta que se puede militar otras cosas y lo está haciendo. El debate siempre tiene que ser bienvenido”, remarcó Pirovano en una entrevista a Radio Mitre.

En ese sentido, desestimó los dichos de Mirtha Legrand en la última edición de los Martín Fierro: “La presión en un Martín Fierro de un montón de gente, que te aplaude o no de acuerdo a que empatices o no empatices con su causa es muy fuerte”. En ese sentido, resaltó las figuras de Luis Brandoni y Guillermo Francella, por salir “a decir las cosas como son” y porque “están yendo contra la corriente”.

Mirtha Legrand pidió expresante que no cierren el INCAA.

También aclaró que nunca se pensó en no hacer el Festival de Mar del Plata o en cerrar el Cine Gaumont o el propio INCAA: “Lo único que hicimos, al ver las cuentas como estaban, fue decir que por cuatro meses no entraba nada. Había 20 mil millones de pesos a pagar contingente, que no sabíamos si eran películas a entregar o no, no sabíamos nada”.

E indicó que, de ese monto, se pagaron 4 mil millones y quedan pendiente de pago otros 4 mil millones. Mientras que “hay 12 mil millones que no aparecieron”.

Las denuncias

“Hay mucha corrupción legal, que es bastante difícil de armar, que es corrupción cuando entran parientes al gobierno, cuando una obra lleva 10 años sin hacerse y vos le pagaste el 80% por adelantado, cuando determinas que esto no se paga y se licúa en la inflación y esto se paga en cinco minutos”, denunció Pirovano.

Además indicó que se entregaron anticipos de subsidios, en reemplazo de créditos: “Esto fue nefasto porque ya no interesó que si la película tuviera o no audiencia”. Luego ahondó: “Cuando la persona instalada en la silla encargada de controlar tiene una relación especial con los propios controlados, empiezan a pasar cosas. Se acumulan desórdenes que hacen inmanejable la situación”. Y recalcó que, al momento de asumir y establecer un orden dentro del INCAA, “hubo productores que devolvieron cosas que no cumplieron”.

Y recordó: “El entonces gerente de administración me dijo que en un momento tenían cinco millones de pesos para pagar todas las cuentas. Lo que nosotros hacemos es que, si no cumplís con los plazos, caducidad y tenes que devolver la plata”.

La actualidad del INCAA

Por otro lado, el presidente de la institución cinematográfica aclaró, respecto a posibles nuevos ajustes: “La motosierra ya está, todavía falta alguna pequeña poda estética, pero el grueso ya está hecho. No hay déficit, el avión está nivelado y empezamos a trabajar”. E informó que el período “de la motosierra” fue desde marzo hasta junio y que actualmente no tienen ningún problema operativo.

Asimismo contó que, por medio del Decreto 984/2024, se prohibieron los anticipos de subsidios. En cambio, destacó que existe una línea de créditos con un monto de 50 mil dólares, que era “el monto equivalente a lo que era el adelanto del subsidio”; que es una línea de crédito blando a cinco años, con tres años de gracia y a taza de plazo fijo del Banco Nación.

“Estamos haciendo entre una y dos clasificaciones por semana. No todo el cine es todo cine con apoyo del INCAA, en el primer semestre se estrenaron 70 películas con apoyo del INCAA y 30 sin apoyo”, declaró.

Ante la pregunta sobre si es caro filmar en Argentina, Pirovano contestó: “Si filmar acá es caro tiene que ver por las dificultades legales para filmar acá y por las regulaciones complicadas de los sindicatos”.

Es por eso que finalmente contó que está trabajando en un proyecto que le brinde competitividad a la industria: “Sin duda hay que trabajar en las desgravaciones impositivas, es necesario trabajar en las desregulaciones sindicales y laborales; y en una desregulación general, en las locaciones, que ayude a la gente a filmar más fácil y promover filmar acá. No es un proyecto sencillo”.