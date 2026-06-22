Panamá invita a Trinidad y Tobago, Haití y a Eslovaquia a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal

Un buque de carga avanza por el sistema de esclusas del Canal de Panamá, un paso clave para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá invitó a los gobiernos de Trinidad y Tobago, Haití y Eslovaquia a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal.

Hasta el momento alrededor de 40 Estados se han adherido al Protocolo, mientras que unos 152 aún no lo han hecho, lo que significa que solo una minoría de los Estados ha asumido formalmente este compromiso específico con la neutralidad del Canal.

Entre las adhesiones más recientes destacan Austria, que se convirtió en el Estado más nuevo en adherirse al Protocolo, y el caso de Suiza, cuyo Parlamento aprobó la adhesión y se encuentra en el proceso de formalizar el depósito correspondiente.

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La cifra exacta puede variar en el tiempo a medida que nuevos Estados depositen sus instrumentos de adhesión, pero el panorama general muestra un régimen de neutralidad jurídicamente robusto.

De los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), Barbados se adhirió en 1987 al Protocolo, por lo que el canciller Martínez Acha Vásquez instó al gobierno barbadense a promover que el resto de las naciones caribeñas suscriban ese importante acuerdo internacional, que según dijo asegura la paz, la neutralidad y el libre tránsito por la vía interoceánica.

Los cancilleres Raina Forbin y Javier Martínez Acha Vásquez, de Panamá y Haití, respectivamente, hablaron sobre la seguridad en la nación caribeña. (Cancillería)

Reunidos, Panamá y Barbados revisaron la agenda compartida orientada a intensificar el diálogo enfocado en el beneficio mutuo y el desarrollo sostenible de ambas naciones caribeñas, además de la seguridad marítima y la soberanía.

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El canciller panameño se reunió con el ministro de la oficina del primer ministro de Trinidad y Tobago, Wilfred Nicholas Morris, al igual que con Christopher Pérez Sinckler, ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, y con su homóloga de Haití, Raina Forbin.

En el encuentro con la canciller Forbin, Martínez-Acha Vásquez abordó la situación de seguridad en esa nación caribeña.

“Panamá está cerca de Haití en sus esfuerzos por combatir bandas armas y el crimen organizado porque representan la principal amenaza para nuestras democracias”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

La ministra Forbin agradeció el respaldo de Panamá en temas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, además de plantear el interés de su país para que la empresa COPA Airlines considere incluir en sus vuelos el destino de Cabo Haitiano.

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El ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, Juraj Blanár (izq), recibió la invitación para que su país se adhiera al Protocolo de Neutralidad. (Cancillería)

El encuentro con los representantes de las naciones caribeñas también tuvo como objetivo consolidar la agenda estratégica, comercial y de seguridad de Panamá.

Mientras, la invitación para adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal también le fue realizada por Martínez Acha Vásquez al ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, Juraj Blanár.

Los encuentros con estas autoridades se dieron en el marco de la llamada Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La adhesión de un Estado al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá significa que la nación signataria, aun sin ser parte del tratado bilateral original entre Panamá y Estados Unidos, decide reconocer formalmente el régimen de neutralidad permanente del Canal.

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Se asocia a sus objetivos y se obliga internacionalmente a respetarlo y a hacer que los buques de su pabellón cumplan las reglas aplicables tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en Panamá. (Cancillería)

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diversas resoluciones ha insistido en el carácter hemisférico y global del interés en la neutralidad del Canal.

Se reiteró que la neutralidad se aplica tanto en paz como en guerra, el Canal debe estar abierto al tránsito pacífico, y todo uso del Canal debe basarse en la igualdad de trato, sin discriminaciones.