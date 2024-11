Cristina Kirchner: “Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada”

Cristina Kirchner habló de su condena durante un acto en Santiago del Estero

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó hoy un acto en la Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero, en el marco del Día de la Militancia peronista, en lo que fue su primera actividad política en el interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ) y luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena en la causa Vialidad.

La exmandataria subió al escenario a las 19:14 acompañada de la cortina musical del tema de Lali Espósito “Fanático”, que tiene referencias al presidente Javier Milei. Sentados a su lado estaban el gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, así como la senadora Claudia Ledesma Abdala y Carlos Silva Neder.

“Vamos a volver”, se escuchó desde las tribunas del estadio antes de que la expresidenta iniciara su discurso. “Vengo a Santiago porque los quiero mucho”, fueron sus primeras palabras a los asistentes

“Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos venían a Santiago”, dijo la exmandataria, en una frase que pareció ser un mensaje hacia la interna del PJ.

Enseguida, la exvicepresidenta de Alberto Fernández también dejó una frase dirigida al Gobierno de Javier Milei: “A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos. No solamente de los pocos que tienen guita y a los que cuida este Gobierno. Queremos una Argentina en la que todos los argentinos puedan aspirar al techo propio”, apuntó.

Cristina Kirchner habló casi una hora para la militancia peronista en Santiago del Estero

Como es habitual, Cristina Kirchner hizo un recorrido por la historia económica argentina y el accionar del peronismo, hasta llegar al momento en que Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003. Allí, tras resaltar que tuvieron que hacerse cargo de lo que dejó la crisis de 2001 y hacer un repaso de algunas de las medidas que tomó durante su Gobierno, como el final de las AFJP, hizo referencia a su situación judicial, días después de que la Cámara de Casación dejara firme su condena a 6 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad”.

“No me lo van a perdonar nunca y las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, resaltó.

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner criticó directamente a Milei y parafraseó a su hijo Máximo, quien ayer había descrito al Presidente como un koala por su relación con Donald Trump.

“A ver, si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”, fustigó.

Antes del acto en Quimsa, la exmandataria visitó la sede del Partido Justicialista de Santiago del Estero.

Cristina Kirchner en la sede del PJ santiagueño antes del acto en el club Quimsa. Foto: prensa CFK.

La exmandataria estuvo acompañada en Santiago del Estero por dirigentes de su más cercano entorno como Eduardo “Wado” De Pedro y Oscar Parrilli. También estuvieron José Mayans y Juan Manzur, entre otros.

La aparición de Cristina Kirchner en Santiago del Estero ocurre en un contexto marcado por tensiones internas dentro del peronismo. Por primera vez en años, la conducción de la exmandataria enfrenta desafíos significativos, en particular por la construcción de un liderazgo propio por parte de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ahijado político de la expresidenta.

La creciente autonomía de Kicillof generó fricciones con sectores como La Cámpora, que depende de la centralidad de Fernández de Kirchner para mantener su influencia en el peronismo. La relación entre ambos sufrió un deterioro significativo luego de que Kicillof evitara tomar partido en la interna del PJ entre Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien finalmente fue inhabilitado por la Justicia electoral.

Estos conflictos explican la ausencia de Kicillof y Quintela en el acto en Santiago del Estero, a pesar de que ambos manifestaron su solidaridad con la exmandataria tras el fallo judicial en su contra.

El evento en Quimsa marca el inicio de una gira con la que Cristina busca fortalecer su posición en el PJ y reactivar el apoyo militante en el interior del país, tras meses de actividad concentrada en el conurbano bonaerense. La CGT local convocó a la militancia desde las 17 horas, anticipando un estadio colmado.

Cristina fue reciba por el senador santiagueño José Emilio Neder, que está a su izquiera, con la chomba color azul. Llegó acompañada por el ex ministro del Interior, Wado de Pedro, ubicado a su derecha (foto: gentileza IG @josenedersde)

El acto sirve también como una plataforma para abordar temas de relevancia nacional, como la reciente confirmación de su condena en la causa Vialidad, la quita de su jubilación de privilegio como expresidenta y la suspensión de la pensión derivada de su condición de viuda de Néstor Kirchner.

Carlos Silva Neder, vicegobernador de la Provincia, y José Emilio Neder, senador nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel local, recibieron ayer por la tarde a Cristina en el aeropuerto internacional de Las Termas de Río Hondo. “¡Bienvenida a Santiago del Estero, compañera presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner!”, expresó José Neder en sus redes sociales, quien es el encargado de la organización del evento.

El senador Neder es el organizador del acto en Santiago del Estero (foto: gentileza IG @josenedersde)

La conmemoración recuerda el retorno de Juan Domingo Perón al país en 1972, tras 18 años de exilio. No obstante, analistas señalan que el acto podría marcar el inicio de una estrategia opositora frente al actual gobierno libertario.

“18 años estuvo proscrito. Se fue en medio del odio que significaba tirar 14 toneladas de bomba en la Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan de aquellos que decían eso de las 14 toneladas de piedra? Bueno, 14 toneladas de bombas tiraron”, recordó.

Luego de su discurso, la ex mandataria salió a la puerta del playón deportivo, donde se encontraban más personas que no pudieron entrar al establecimiento, y remarcó su intención de incluir en los festejos de este día “a los militantes de todos los espacios”.

“Quiero, en este lugar en el que veo banderas de la Unión Cívica Radical, quiero decirles algo desde el corazón, como militante: siempre pienso, y a veces lo charlamos con muchos compañeros, si tal vez se hubiera podido hacer esa fórmula que era la de Perón-Balbín, tal vez le hubiéramos ahorrado al país mucho sufrimiento y hubiéramos podido construir una Argentina mejor”, agregó.

