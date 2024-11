Quedan 9 días de sesiones ordinarias en el Congreso: qué proyectos clave están pendientes para debatir

Solo le quedan 9 días hábiles a las sesiones ordinarias del 2024

Quedan 9 días hábiles para que termine el proceso de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y el Gobierno no da señales, por lo menos públicas, de extender el período legislativo.

Aunque en reuniones reservadas el Gobierno prometió que habrá sesiones extraordinarias las mismas serían solo por diciembre. Esto quedó claro el jueves pasado cuando Recursos Humanos de Diputados envió un correo electrónico a todos sus trabajadores para señalar que las vacaciones obligatoriamente tienen que ser entre el 1 y el 31 de enero. Y que en ese período el Palacio Legislativo quedará con una guardia mínima.

El oficialismo no avanza en el llamado a extraordinarias porque se está debatiendo con los gobernadores el Presupuesto 2025 y, como la intención del Gobierno es tener un dictamen rápido que no cuente con tantas modificaciones, se mantiene la idea de un fin de ciclo el 30 de noviembre para mantener el discurso de que puede ser que no se vote y la Casa Rosada defina reconducir el del 2023.

Sin embargo, diferentes fuentes de la oposición que hoy se encuentra muy cercana a La Libertad Avanza aseguraron a Infobae que ya está resuelto cómo seguirá el proceso durante el último mes del año, buscando definir qué temas ingresarán a extraordinarias.

Reunión plenaria de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, en el salón azul, el 3 de septiembre de 2024

El temario es muy importante y la decisión de cómo será esa extensión definirá los proyectos que tendrán continuidad y los que deberán esperar hasta marzo del año que viene.

Esto no es un dato menor teniendo en cuenta que, como suele suceder en esta época del año, se acumulan una buena cantidad de proyectos de ley que aunque tengan menor relevancia y no generan un fuerte enfrentamiento desde la política son de importancia para diferentes sectores y que, por eso, suelen ser tratados rápidamente en la última sesión del año -declarar fiesta provincial algún evento, por ejemplo-.

Pero este año, en donde la estrategia del oficialismo durante el primer semestre fue tratar una única y muy compleja ley (Ley Bases), durante el segundo semestre del año se fueron acumulando varios temas que presentan relevancia.

A esto se le suma que en los últimos días el gobierno anunció que enviará un proyecto para eliminar las PASO y modificar la ley de partidos políticos. El texto del proyecto debería ingresar mañana martes al Congreso de la Nación y rápidamente ser girado a las comisiones. Aunque tiene pocas chances de avanzar, el oficialismo puede “copar” el debate con este tema y Presupuesto y eso implicaría un retraso para el resto de los proyectos.

El próximo miércoles habrá una sesión especial en donde el PRO y LLA buscarán sancionar Ficha Limpia. Si consigue la media sanción podría ingresar en el listado de temas a tratar en extraordinarias junto al Presupuesto 2025.

Asimismo, hay otros temas que le interesan al Gobierno, a sus aliados y a la oposición que buscan que salgan antes de fin de año.

En este listado de proyectos de ley que tienen dictamen aparecen la privatización de Aerolineas Argentinas; modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor; ludopatía y ciberapuestas; proyectos que reconocen avances científicos; amnistía para delitos cometidos durante la pandemia; asistencia económica a discapacitados que practiquen deportes federados; Régimen de Cooperativas del Mercosur, juicio por jurado, Ley antimafia, la derogación de la Ley del Manejo del Fuego y los pliegos de jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Un caso especial es el proyecto de ley Hojarasca, el mega proyecto que al igual que la Ley Bases, incluye una buena cantidad de normas a derogar y que debería transitar por varias comisiones por la multiplicidad de temas que abarca.

El proyecto ingresó a mediados de octubre al Congreso de la Nación y buscan eliminar unas 70 leyes entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero.

El proyecto cuyo autor es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no tuvo ni una sola jornada de debate por lo que muchos entienden que si se incluye en extraordinaras es “solo para mantener ocupados a los diputados, es imposible que semejante proyecto se pueda tratar en solo un mes”.