Organizaciones sociales denunciaron a Milei ante la CIDH por una “crisis alimentaria”: la respuesta del Gobierno

El Gobierno revisará otras jubilaciones de privilegios y no volverá a pagarle a Cristina Kirchner: “Se necesita ejemplaridad”

Junto a la decisión de dar de baja los beneficios que tenía la ex presidenta por la confirmación de la condena en el caso Vialidad, la ANSeS analizará la legalidad de las asignaciones que cobran familiares de ex mandatarios. Por qué el caso de Carlos Menem no será revisado