El Gobierno revisará otras jubilaciones de privilegios y no volverá a pagarle a Cristina Kirchner: “Se necesita ejemplaridad”

Milei decidió que ANSeS suspenda de manera inmediata las asignaciones especiales que cobraba Cristina Kirchner

El Gobierno revisará en los próximos días algo más de una decena de jubilaciones de privilegios que cobran familiares de ex presidentes -varios de ellos de facto- para determinar su legalidad. Se trata de una decisión que se tomó luego de que Javier Milei ordenara dar de baja de manera inmediata esa asignación especial y la pensión que cobraba como viuda de Néstor Kirchner, tras la ratificación por parte de la Cámara de Casación Penal de la condena a seis años de prisión por delitos de corrupción en la administración pública. “Se necesita ejemplaridad”, aseguraron fuentes oficiales.

La revisión de los beneficios excepcionales se hará en un plazo estimado de un mes para determinar si corresponde que se continúen cobrando, debido a que cada uno de ellos se otorgó por leyes vigentes en un determinado momento. En el Gobierno aclararon que de todos los expedientes de ex mandatario hay uno que no será puesto bajo escrutinio: el del fallecido Carlos Menem, que percibe Zulema Yoma, la última mujer que lo acompañó y cuidó hasta su muerte. Se trata del presidente admirado por Milei y a quien homenajeó con la inauguración del busto en la Casa Rosada.

El homenaje de Milei a Carlos Menem, el presidente al que le profesa admiración

Desde el kirchnerismo cuestionaron que Milei ordenara dar de baja los beneficios que cobraba Cristina Kirchner por la ratificación por parte de la Cámara de Casación de la condena en la causa Vialidad, pero no tomó una medida similar con el caso Menem, que murió con una condena confirmada por el máximo tribunal penal en el caso de los sobresueldos. “Son casos distintos, son situaciones diferentes. Se suspendió el beneficio a Cristina Kirchner porque es la titular del beneficio la que incurre en un acto de indignidad con la condena confirmada”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.

“Hay dos conceptos distintos: un derecho adquirido y después la indignidad del que percibe el beneficio. Si Carlos Menem siguiera vivo y tuviera condena firme, tendría la causal de indignidad, igual que Cristina Kirchner. La causal de indignidad no la tiene la esposa de Carlos Menem”, agregaron ante una consulta de este medio. Acá hay un matiz que el Gobierno incorpora para argumentar la diferencia y justificar su decisión de no revisar ese beneficio: cuando en febrero de 2021 muere el ex presidente, la Corte Suprema había admitido el recurso extraordinario de la condena, por lo tanto, no había un fallo definitivo; mientras que en el caso de Cristina Kirchner, con la ratificación de Casación, se culmina la vía ordinaria y el fallo se considera firme hasta que la defensa inicie una vía recursiva extraordinaria.

Entre los casos a analizar está el de Amalia Carmen Guido, Betty Nelly Andrés. En una investigación exclusiva de Mariel Fitz Patrick publicada en Infobae, se reveló que Andrés, de 98 años y viuda del presidente de facto Roberto Marcelo Levingston, percibió un beneficio de casi 11 millones de pesos, mientras que Guido, hija del ex presidente José María Guido, cobró cerca de 8,5 millones, ambas sumas en bruto. Hay otros diez casos de jubilaciones de privilegio que ANSeS pondrá bajo revisión, algunos relacionados con el ámbito judicial y el diplomático.

Cristina, la dignidad y el honor

El examen de la decena y media de jubilaciones de privilegio se anunció por la tarde, después del fuerte impacto político que tuvo el anuncio que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, de retirarle de manera sumaria los beneficios que cobraba la ex presidente, tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el caso Vialidad. Fue una medida que el funcionario resaltó que se había tomado “por orden” de Milei. Y que Infobae pudo confirmar que se adoptó el miércoles en Casa Rosada, después de la lectura del fallo, entre el jefe de Estado, Karina Milei, Santiago Caputo y Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

“La urgencia de tomar esa decisión tiene que ver con una necesidad de ejemplaridad. Tenemos un Estado Nacional con fuertes restricciones presupuestarias, enfocado en el déficit cero, en inflación cero, no se puede seguir erogando 35 millones de pesos por mes por una asignación excepcional de privilegio a quien la Justicia ha dicho que ha cometido un delito. Cristina Kirchner perdió el derecho honorífico de recibir ese beneficio. La Constitución Nacional equipara a los reos en delitos contra la administración pública con la traición a la patria y ataque al sistema democrático”, explicaron las fuentes.

Lo cierto es que en la resolución que se publicó en el Boletín Oficial se destacó que la continuidad de la jubilación de privilegio -asignación especial- “se encuentra atada a la premisa del buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación; este presupuesto supone que ante la acreditación de un hecho condenado por la Justicia, que significó perjuicio al erario público, no se esté cumpliendo con la condición a la que se encuentra sujeta el legítimo goce de la asignación”.

La ministra Sandra Pettovello y el titular de ANSeS, Mariano de los Heros

Y que “el beneficio previsto en la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación graciable, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”, como así también que “la indignidad sobreviniente respecto del titular de una asignación derivada cuya conducta delictual contra la administración pública, afecta también tal derecho que percibió simultáneamente con otra asignación directa de privilegio, acumulando beneficios cuya compatibilidad resultó cuestionada”.

A partir de la publicación de esta resolución, según pudo confirmar Infobae, ANSeS envió la notificación formal de la medida a su casa de Río Gallegos, donde tiene asentado el domicilio previsional. En esa carta se le informa a Cristina Kirchner la decisión de dar de baja los beneficios, con vigencia inmediata. “En diciembre no va a cobrar más. Tiene la posibilidad de abrir un expediente jubilatorio o pedir una PUAM”, dijeron en el Gobierno, en referencia a la Pensión Universal para Adulto Mayor, que está dirigida a las personas de más de 65 años que no tienen cobertura previsional.

Lo cierto es que el equipo de ANSeS, que depende de Pettovello y conduce Mariano de los Heros, ya se prepara para una batalla que se avecina en los tribunales, ya que se descarta que los abogados de Cristina Kirchner se presentarán ante la Justicia para revertir la decisión administrativa de suspender todos los pagos. Según trascendió, la suma percibida entre asignación directa -llamada “jubilación de privilegio”- y la pensión por viuda de Néstor Kirchner está en el orden de los 21,8 millones de pesos mensuales. Menos de 20 mil dólares, para quien fue dos veces presidenta elegida por el voto popular, vicepresidenta y viuda de un ex primer mandatario.