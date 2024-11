El ex vicepresidente Amado Boudou también dejará de cobrar su jubilación de privilegio

Luego de que el Gobierno anunciara esta mañana que dará de baja la pensión y la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se supo en la Casa Rosada que también avanzarán contra otros ex funcionarios que están condenados por hechos de corrupción como el ex vicepresidente Amado Boudou. Así se lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El también ex ministro de Economía, quien fue vicepresidente de CFK entre 2011 y 2015, recibió en diciembre de 2020 la ratificación de la condena de 5 años y 10 meses que había dictado un tribunal oral en 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Ciccone.

Fue condenado por cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Cumple su pena con prisión domiciliaria.

Los jueces del TOF 4 también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible al empresario Alejandro Vandenbroele.

Por sus 1461 días en los que estuvo como vice de Cristina Kirchner, Boudou percibía en el mes de mayo de este año de acuerdo a un pedido de información pública que hizo este medio, $ 6.309.622 en concepto de pensión vitalicia.

En el anuncio que hizo este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni se especificó que el beneficio jubilatorio que se le quitará a Cristina Kirchner no es de carácter contributivo, o sea que no proviene de aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario. Se trata de “una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

A su vez, desde Estados Unidos, y antes de reunirse con el presidente electo Donald Trump, Javier Milei señaló con una publicación en su cuenta de X: “El que las hace, las paga”.

Noticia en desarrollo