Con votos libertarios dialoguistas, Kicillof sancionó el RIGI bonaerense y avanzó con la reforma jubilatoria del BAPRO

Con una sesión especial, el Senado aprobó el RIGI bonaerense y los cambios al sistema jubilatorio del Banco Provincia

El gobierno de Axel Kicillof logró reunir los votos necesarios para avanzar con la ley de jubilaciones del Banco Provincia en el Senado bonaerense. Lo hizo con el respaldo de los tres integrantes del bloque La Libertad Avanza, pero que no responden a la estructura de Javier Milei. La modificación deroga la ley provincial 15.008. Según el peronismo, la nueva iniciativa reduce el déficit de la caja previsional. También convirtió en ley el llamado RIGI bonaerense, tras lo que fue la disputa por la planta de GNL que finalmente se instalará en Río Negro y no en Bahía Blanca. En esa votación, la UCR se abstuvo.

Para la votación del proyecto de jubilaciones del Banco Provincia se convocó a una sesión especial para tratar este tema y el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. Ese mecanismo fue cuestionado por el bloque del PRO en el recinto. El presidente de la bancada, Alejandro Rabinovich, planteó que a los proyectos le faltaban dictámenes para ser aprobados por mayoría simple y que para su aprobación se precisaba de los dos tercios de los votos y, de avanzar, el peronismo no llegaba a ese número: 30 votos. “Al faltar que estos expedientes todavía tengan despachos, que están faltando para considerarlo hoy en este recinto, se requiere sobre tablas, entendiendo que se habilitó el debate sobre la cuestión de fondo sin la habilitación del sobretablas”. Pidió una moción de orden para que se trate con los dos tercios, pero fue rechazado. Incluso en esa votación, el peronismo estuvo acompañado por los libertarios dialoguista.

“A nosotros no nos presiona nadie”, planteó el senador del bloque dialoguista, Carlos Kikuchi en un mensaje a los bloques del PRO y libertarios. En la previa, el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, había cuestionado el posicionamiento de la bancada que integra Kikuchi. Lo mismo había planteado el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los armadores libertarios, Sebastián Pareja. “Kicillof, el mayor degenerado fiscal en la historia de la PBA, quiere restablecer por ley el 82% móvil en las jubilaciones del Banco Provincia. Lo intentó en 2022 y no pudo porque le dieron la espalda en la Cámara de Diputados. Ahora vuelve a insistir, pero a través del Senado. Desde Senadores de LLA no vamos a ser nunca Partícipes de este tipo de locuras”, postuló.

“Nos resultaba llamativo que un diputado nacional del PRO tenía interés por cómo votaba este bloque y nos llamaba la atención que estuviera avaló a tabacaleras que tienen una deuda de más de 3 mil millones de dólares con el Estado nacional. Me llama la atención cómo se mueven por posicionarse dentro de La Libertad Avanza”, contestó el senador del bloque La Libertad Avanza, Sergio Vargas.

El proyecto del BAPRO busca revertir las modificaciones implementadas durante la gestión de María Eugenia Vidal, que habían reducido el haber jubilatorio del 82% al 75% y aumentado la edad de jubilación para las mujeres con el objetivo de reducir el déficit de la Caja previsional. El proyecto que se aprobó este jueves restituye el 82% del haber y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, argumentando una reparación basada en las desigualdades laborales de género.

La propuesta aprobada este jueves incluye la derogación de la ley 15008 con el objetivo de restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.

Entre las medidas propuestas para achicar el déficit de la Caja se encuentra la ampliación del aporte de las personas afiliadas, tanto activas como pasivas. Para los afiliados activos, el aporte podría aumentar hasta un 16%, mientras que para los pasivos sería hasta un 12%. Además, se prevé un incremento en las contribuciones obligatorias que debe hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando estas hasta el 21%. Asimismo, se plantea la instauración de un nuevo régimen para los ingresantes al sistema, que contemplaría un aporte personal del 19%.

El proyecto de ley también incluye la incorporación de una contribución adicional por parte del Banco Provincia. Asimismo, se prevé una partida presupuestaria de la Provincia para afrontar de manera conjunta y coordinada el posible déficit que pueda enfrentar la Caja. Esta financiación buscaría restablecer el rol del Estado como garante final del sistema previsional, asegurando de esta manera la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Caja en el tiempo, siempre alineado a los recursos disponibles.

“Es inadmisible que en una provincia con el 70% de pobreza estemos votando esto. No podemos acompañar, pero no porque no estemos de acuerdo, sino que tendría que haber tenido un tratamiento amplio de alguna forma para poderlo acompañar”, dijo el senador del bloque libertario -que sí responde a Javier Milei- Carlos Curestis.

Noticia en Desarrollo