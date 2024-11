Con su llegada al PJ, CFK se afianza como la principal líder opositora y el kirchnerismo reaviva la idea de que buscan proscribirla

Cristina Kirchner se afianza como la principal líder de la oposición

“¿Cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”. Esa fue la frase central de la carta que Cristina Kirchner publicó ayer, horas antes de que se conozca el fallo de la Cámara Federal de Casación respecto a su condena en la causa Vialidad.

Ese es el párrafo que podría ser considerado como el inicio formal de una campaña que la ex presidenta y todo el kirchnerismo van a llevar adelante cada vez con más fuerza. Reavivarán cada día y por todos los medios posibles, la idea de que la justicia federal quiere perseguirla y proscribirla para que no pueda ser candidata el año que viene ni en el 2027.

Unas horas antes fueron Eduardo “Wado” de Pedro y Mayra Mendoza, dirigentes del riñón de la ex presidenta, los que agitaron la idea de la proscripción. Las mismas voces que iniciaron el operativo clamor para que sea candidata al PJ Nacional. Las mismas que no tienen dudas de su liderazgo, ni de su conducción.

“En las tres boletas presidenciales que figuró su nombre, Cristina ganó. Como no pueden gobernar mejor que ella, acuden al Poder Judicial. En otras épocas al peronismo se lo combatía con las Fuerzas Armadas, hoy se lo combate con el Poder Judicial. Hay un intento de proscripción”, dijo el senador nacional.

La ex mandataria encabezó un encuentro en SMATA con los dirigentes que forman parte de su lista

La intendenta de Quilmes aseguró: “Seremos testigos de un nuevo ataque de la mafia del partido judicial, una sentencia cuyo único fin es lograr lo que no pudieron quienes gatillaron el 1º de septiembre de 2022. Cristina gobernó para los trabajadores y a ella la absuelve la historia y, sobre todo, el pueblo argentino”.

La idea no es nueva. De hecho en los últimos días la plantearon públicamente la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, dos dirigentes de primera línea de La Cámpora. Pero a en las últimas horas, y de aquí en adelante, esa idea será repetida en forma sistemática por la ex mandataria y por todos los dirigentes que la rodean. La construcción de un relato basado en la percepción que tienen sobre el accionar judicial.

Cristina Kirchner se mueve semana a semana como una potencial candidata a diputada. Sus visitas al conurbano bonaerense, sus contrapuntos con Javier Milei o Luis “Toto” Caputo, y sus reuniones permanentes en el Instituto Patria dan cuenta de la vida de una dirigente que lleva adelante una agenda muy activa y que reconstruye el perfil de candidata que cada dos años suele tener.

La líder peronista fue proclamada como presidenta del PJ Nacional

A sus apariciones públicas esporádicas - que tuvo durante la primer parte del año - ahora se le sumó su nuevo rol como presidenta electa del PJ Nacional. Ese lugar le dará aún más protagonismo dentro el escenario político. Sobre todo porque su voluntad es reactivar la vida partidaria, multiplicar las reuniones de dirigentes y poner en marcha un plan para constituir un programa político y económico que pueda ser la base de un eventual gobierno.

Los movimientos de las últimas semanas la erigen como la principal líder de la oposición. Logró desembarcar en el partido - decisión judicial mediante - superando la rebelión de Ricardo Quintela, sumó apoyo de ex gobernadores como Sergio Uñac y Gustavo Bordet, que nunca estuvieron alineados con ella, y se reencontró con otros que habían quedado parados del lado de Alberto Fernández en el último gobierno, como Agustín Rossi y Aníbal Fernández.

“Hoy el peronismo está acá. Hay dirigentes de todos los sectores. Hay una expectativa con ella a la cabeza. Poca, mucha, moderada. Pero hay. Esa es la realidad. ¿Quintela? Debería encerrarse en su provincia a apagar los incendios que tiene”, sostuvo un dirigente con largo recorrido, que ayer estuvo sentado a pocos metros de la ex mandataria en la reunión que hubo en SMATA.

En La Cámpora, núcleo duro del cristinismo, aceptan que en el inicio del conflicto con Axel Kicillof, pensaban que la ex presidenta iba a poder acomodar la rebelión interna y el desorden de la estructura política con más facilidad. Pero no pudo hacerlo. Aún así, CFK no parece dejar de intentarlo. A fuerza de negociaciones, imposiciones y destreza política, llegó a la conducción del PJ y se convirtió en la voz opositora más fuerte. Aún le resta resolver su guerra fría con el gobernador bonaerense.

La nueva presidenta del PJ Nacional junto a los vicepresidentes electos

En el Gobierno eligen a Cristina Kirchner como la principal adversaria. Están convencidos de que les conviene esa pelea y que podrán sacarle rédito. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo expresó ayer con claridad: “Si el justicialismo pretende llevar a Cristina Fernández como su líder o candidata, confrontaremos con ella. Esta vez es fácil confrontar ideas, con un modelo estatista y populista como vemos hace 20 años, y el que pone la libertad por delante”.

En la Casa Rosada hay quienes dan por descontado que la ex jefa de Estado será candidata a diputada el año que viene y que será el momento de polarizar al límite para fortalecer el liderazgo de Javier Milei. Hay otros que creen que solo está blindando su conducción política y su rol de líder para que le permita tener un lugar más trascendente desde donde defenderse de las causas judiciales en su contra.

Cristina Kirchner es la presidenta electa del PJ Nacional pero recién debería asumir en marzo del año que viene, cuando se venzan los mandatos actuales. Salvo que haya un acuerdo con las autoridades vigentes y haya una renuncia en masa para permitir que los integrantes de la lista electa asuman con antelación. Más allá de los tiempos, la ex jefa de Estado ya oficia de presidenta del partido. No le hacen falta las formalidades. El desafío que tiene por delante es volver a liderar a la mayor parte del espacio político. O ser una partícipe importante de la reconfiguración del peronismo.