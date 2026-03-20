Política

Un ex intendente bonaerense se sumó al equipo de Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Se trata de otro de los dirigentes que abandonaron al PRO para sumarse a La Libertad Avanza

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Ezequiel Galli y Diego Santilli
Ezequiel Galli y Diego Santilli

A meses de la llegada de Diego Santilli al Gabinete, esta madrugada se oficializó la designación de Ezequiel Galli como el nuevo titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior.

Por medio de la publicación del Decreto 169/2026 en el Boletín Oficial, se confirmó que el dirigente quedó habilitado a brindar sus servicios a partir del 1° de marzo. El documento contó con la aprobación de Santilli y del presidente Javier Milei.

“Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior al abogado Ezequiel Galli", dictaminaron en el escrito.

Según reconstruyó Infobae, Galli se desempeñó como intendente de la localidad bonaerense de Olavarría en el período de 2015 a 2023. Durante la última campaña electoral, apuntaba a ser reelegido, pero quedó en tercer lugar con un 28,06% de los votos.

El escrutinio de las mesas dio como ganador al candidato de Unión por la Patria, Maximiliano Wesner, con un respaldo del 41,42%, seguido de la candidata de La Libertad Avanza, María Celeste Arouxet, con un apoyo del 28,15%. Apenas un 0,9% por encima de Galli, quien se encontraba bajo el sello del PRO.

Después de la derrota electoral, el ex jefe comunal se distanció y hasta cuestionó públicamente el liderazgo del presidente del PRO, Mauricio Macri. “Claramente, no es más el líder ni el referente de JxC. Argentina eligió, y claramente fue en un sentido opuesto a lo que venimos proponiendo”, lanzó poco después de que se conocieran los resultados.

Tras ese quiebre con el partido amarillo, Galli se mantuvo alejado de la política por, al menos, un año. Aunque en redes sociales mostró que contribuyó en la reparación de algunas escuelas de Olavarría, no fue hasta julio de 2025 que anunció que conformaría el Frente La Libertad Avanza.

“Hoy firmamos nuestra alianza con el Frente La Libertad Avanza porque tenemos claro de qué lado estamos. Estamos del lado de los que trabajan, de los que quieren vivir tranquilos, de los que valoran el esfuerzo”, sostuvo en una publicación en Instagram.

El día que Galli firmó
El día que Galli firmó para postularse como senador bonaerense

Apenas tres semanas más tarde, el ex intendente confirmó que sería el tercer candidato a senador provincial por la Séptima Sección electoral de la Alianza La Libertad Avanza, nacida de un acuerdo entre los libertarios y el PRO. “Estoy convencido de que la alianza del PRO con La Libertad Avanza en la provincia es la única opción para ganarle definitivamente al kirchnerismo”, señaló.

Por ese entonces, Galli reconoció que el nexo clave había sido el actual ministro del Interior, a quien le agradeció por haberlo convocado. “Agradezco especialmente a Diego Santilli por esta oportunidad de seguir construyendo juntos la alternativa que los bonaerenses necesitan”, manifestó.

A pesar de que el resultado en las legislativas fue victorioso para Fuerza Patria, el frente conformado por el peronismo bonaerense, el ex intendente se mantuvo cercano al funcionario nacional. No solo participó de actos de campaña junto a él, sino que se compenetró con el armado electoral que vencería a nivel nacional.

Pero el lazo se extendió más allá de la época de los comicios, debido a que Galli fue uno de los invitados a presenciar la asunción como ministro del Interior de Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “Tu asunción como Ministro del Interior de la Nación es una gran noticia para todos los argentinos”, aseguró.

“Sé de tu compromiso, tu seriedad y tu escucha siempre activa y te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, porque cuando a quienes trabajan por el país les va bien, le va bien a la Argentina”, ratificó el dirigente al destacar la capacidad de diálogo y vocación de construir consensos, que consideró que serían vitales para lograr una unidad nacional.

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