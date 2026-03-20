Un ex intendente bonaerense se sumó al equipo de Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Ezequiel Galli y Diego Santilli

A meses de la llegada de Diego Santilli al Gabinete, esta madrugada se oficializó la designación de Ezequiel Galli como el nuevo titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior.

Por medio de la publicación del Decreto 169/2026 en el Boletín Oficial, se confirmó que el dirigente quedó habilitado a brindar sus servicios a partir del 1° de marzo. El documento contó con la aprobación de Santilli y del presidente Javier Milei.

“Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior al abogado Ezequiel Galli", dictaminaron en el escrito.

Según reconstruyó Infobae, Galli se desempeñó como intendente de la localidad bonaerense de Olavarría en el período de 2015 a 2023. Durante la última campaña electoral, apuntaba a ser reelegido, pero quedó en tercer lugar con un 28,06% de los votos.