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Referentes sindicales, empresariales y judiciales analizaron el impacto de la Ley de Modernización Laboral

Los expositores coincidieron en la necesidad de abordar la nueva norma con una mirada integral y preventiva

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Referentes sindicales, empresariales y judiciales
Referentes sindicales, empresariales y judiciales analizaron el impacto de la Ley de Modernización Laboral

Referentes sindicales, empresariales y judiciales se reunieron en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para analizar el impacto de la reciente Ley de Modernización Laboral. El evento, organizado por la Revista Derecho del Trabajo de Thomson Reuters (Editorial La Ley), bajo la dirección de Juan José Etala y Mario Fera, congregó a dirigentes de la CGT, la UIA, ministros y exministros de Trabajo, miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, abogados de empresas y sindicatos, y destacados especialistas en derecho laboral. La convocatoria reflejó la urgencia de debatir los desafíos que presenta la nueva normativa para el futuro del trabajo en Argentina.

En un contexto signado por cambios regulatorios que elevan la complejidad de la toma de decisiones profesionales, el encuentro tuvo como eje principal la necesidad de abordar la Ley de Modernización Laboral con una mirada integral y preventiva.

El foro contó con la participación de figuras como Martín Rapallini (presidente de la UIA), Jorge Sola (secretario general de la CGT), Walter Correa (ministro de Trabajo bonaerense), Claudio Moroni y Jorge Triaca (ex ministros de Trabajo de la Nación), Ezequiel Jarvis (secretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires) y Horacio Bueno (subsecretario del mismo organismo). También intervinieron jueces como Enrique Catani, Mario Fera, Alejandro Perugini y Alejandro Sudera, así como abogados del sector sindical y empresarial, entre ellos Alelí Prevignano, Josefina Estrella, Verónica Sánchez y Carina Castrillón.

La pluralidad de enfoques se plasmó en paneles que debatieron desde la perspectiva sindical, empresarial, judicial y académica. Se analizaron los efectos de la ley sobre las relaciones individuales y colectivas de trabajo, los nuevos equilibrios entre empresas, trabajadores y organizaciones sindicales, y los incentivos a la formalización y nuevas contrataciones. Los expositores pusieron el foco en la importancia de construir marcos regulatorios estables que permitan la adaptación a las transformaciones tecnológicas y productivas sin desproteger los derechos laborales básicos.

Uno de los puntos centrales del debate fue el procedimiento laboral y la situación de la Justicia nacional ante la eventual transferencia de competencias. Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y otros especialistas advirtieron sobre la necesidad de asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos laborales en un contexto de posibles reformas en la estructura judicial. Se discutió la importancia de mantener procedimientos ágiles, transparentes y con resguardo de garantías, de cara al desafío de la modernización del sistema.

El evento se realizó en
El evento se realizó en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal

Otro aspecto destacado fue la relevancia del control de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como referencia para el diseño e implementación de políticas laborales. Los panelistas coincidieron en que el respeto a los convenios internacionales y la integración de estándares globales son esenciales para evitar retrocesos y garantizar la legitimidad de la reforma ante la comunidad internacional.

Tanto en las exposiciones de líderes sindicales como en las de representantes empresariales, se insistió en la necesidad de avanzar hacia un equilibrio que promueva la competitividad económica y la generación de empleo formal, sin resignar la protección de derechos fundamentales. Se reconoció que la nueva ley plantea desafíos en materia de adaptación organizacional, gestión de la conflictividad y construcción de consensos en la negociación colectiva.

El foro, coordinado y moderado por referentes como Juan José Etala, Miguel Ángel De Virgiliis, Gabriela Marcello, Gabriela Donadío y Matías Moreno Espeja, fue valorado como una instancia de diálogo informado y plural. Las abogadas sindicales y empresarias, junto con asesores y ex jueces del fuero laboral, aportaron visiones complementarias sobre los riesgos y oportunidades de la reforma, subrayando la urgencia de políticas preventivas para evitar litigios innecesarios y promover relaciones laborales estables.

La jornada concluyó con el consenso de que la Ley de Modernización Laboral debe ser implementada con una mirada integral, atendiendo a la diversidad de actores y sectores involucrados. Los expositores coincidieron en que solo mediante un enfoque preventivo, basado en el diálogo social, la actualización permanente y el control institucional, será posible convertir el nuevo marco normativo en una herramienta efectiva para el desarrollo productivo, la protección de derechos y la mejora de la competitividad argentina.

El encuentro promovido por Thomson Reuters se consolidó así como un espacio relevante para la construcción de consensos y el acompañamiento de los cambios regulatorios con información y análisis de calidad, en un país donde el mundo del trabajo sigue siendo uno de los ejes centrales del debate público y la agenda institucional.

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