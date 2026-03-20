Gabriel Sánchez Zinny , jefe de Gabinete porteño: "El PRO tiene el desafío de presentarse el año que viene"

Luego del encuentro que reunió a más de 3.000 dirigentes del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, remarcó que el partido enfrentará el desafío de presentarse el año próximo, en un contexto de debate interno y definición de prioridades para la continuidad del espacio político. Según expresó en diálogo con Infobae al regreso, los principales ejes de gestión y los temas que concentraron el interés de la dirigencia durante la jornada, subrayando la relevancia de mantener la cohesión partidaria y el protagonismo en la escena nacional.

Durante la entrevista, Sánchez Zinny describió el evento como un encuentro que permitió abordar asuntos centrales de la política pública en la Argentina, con la participación de representantes de todas las provincias. “Fue un gran encuentro de más de 3.000 dirigentes de todas las provincias, tocamos muchos temas que hacen a la política pública de la Argentina y para conectar a los que pensamos que el PRO tiene lugar en nuestro país”, afirmó el jefe de Gabinete. En ese sentido, resaltó que el foco se centró en las políticas públicas y en el futuro del partido, sin que se abrieran discusiones sobre candidaturas ni definiciones electorales inmediatas: “Hoy no hubo ninguna discusión como candidatura, no tiene sentido, los ciudadanos no tienen interés sobre eso a un año y medio”.

Sánchez Zinny hizo hincapié en los valores que, desde su perspectiva, unen a la fuerza política: “Lo que hablamos hoy es lo que nos une como partido, que tiene que ver con un país y una gestión que hace mucho hincapié en el desarrollo, en la gestión, en transformar, esos son los vasos comunicantes que tuvimos los dirigentes que estuvimos hoy”. Sobre el rol del PRO en el contexto político actual, Sánchez Zinny señaló que la organización conserva presencia en numerosos distritos y que mantiene su objetivo de seguir vigente y activo. “Tenemos gente en muchos distritos que nos da protagonismo en la Argentina y seguimos estando presentes, tenemos el desafío de presentarnos el año que viene, pero no quiere decir que estemos cerca de la disolución”, sostuvo.

Mauricio Macri en el acto de hoy

En relación al vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y el gobierno nacional, el jefe de Gabinete porteño describió una relación institucional fluida en la Ciudad de Buenos Aires: “Hoy tenemos un diálogo muy bueno con LLA en la Ciudad, tenemos buena relación con Pilar Ramírez, también temas que tienen que ver con lo nacional con obras que tiene Nación en la Ciudad y tenemos muy buen diálogo con el gobierno nacional. El año que viene veremos”. Fue enfático al afirmar que actualmente la gestión está enfocada en los problemas diarios de los vecinos y no en alianzas o estrategias electorales futuras.

En materia de gestión, Sánchez Zinny destacó la reducción de delitos y la puesta en marcha de políticas orientadas al orden público. Según sus declaraciones, durante 2024 y 2025 se observó una disminución en el número de hechos delictivos, aunque remarcó que el concepto de orden público trasciende la seguridad y abarca cuestiones vinculadas a la administración de turnos hospitalarios y el control del presentismo docente. “Este año ha bajado mucho el número de delitos, pero no hablamos solo de seguridad, sino con recuperar propiedades privadas, los manteros de Once, pero también el orden público es priorizar los turnos en los hospitales para los porteños, o controlar el presentismo de los docentes para que los chicos tengan clases”.

Durante el encuentro, Sánchez Zinny remarcó el diálogo institucional con La Libertad Avanza y el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires

Consultado sobre el futuro de los medios públicos porteños, Sánchez Zinny explicó la decisión de concesionar el canal de la Ciudad y la radio a un operador privado por cinco años, con el objetivo de que la gestión de estos espacios recaiga en especialistas del rubro. “Nos parecía mejor que lo manejara alguien que sepa de medios, que tenga expertiz, tanto el canal como la radio. No son dos canales que hayan tenido impacto en los últimos años y creemos que lo tiene que hacer alguien especializado en medios y no tanto en la Ciudad”, detalló. Añadió que los trabajadores de estos medios conservarán sus empleos en el Gobierno de la Ciudad y serán reubicados en nuevas tareas, lo cual está garantizado fuera del pliego de concesión.

El jefe de Gabinete también subrayó medidas de austeridad adoptadas por la administración porteña, como la reducción de cargos políticos y la eliminación de programas considerados innecesarios: “En 2024 bajamos más de 10 mil cargos políticos en la Ciudad, cerramos programas que no tenían utilidad, bajamos impuestos, bajamos cargo público”. Añadió que la Ciudad mantiene el superávit en su presupuesto y que esa política fiscal es una convicción central dentro del PRO.

Por último, al referirse a la gestión de la educación y la salud, el funcionario remarcó la decisión política de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, de avanzar en la mejora de ambos sectores y de responder a las demandas de los vecinos. “Tenemos una decisión política con Jorge de mejorar la educación y la salud, tiene que ver con la audacia para transformar y con una demanda diferente de parte de los vecinos”, puntualizó.