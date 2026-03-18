Política

El gobierno de Trump felicitó a Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que el país encabece el mayor organismo internacional para el recuerdo del Holocausto. Por decisión de Javier Milei, la gestión estará a cargo del empresario Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería

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Pablo Quirno junto a Marcelo
Pablo Quirno junto a Marcelo Midlin, quien asumió la Presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)

El gobierno de Estados Unidos felicitó a Javier Milei y a la Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), luego de que se informó oficialmente el reconocimiento diplomático.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó al país por iniciar la gestión al frente del organismo internacional. “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, señaló el alto funcionario del presidente norteamericano Donald Trump.

Hace semanas, Infobae informó que Argentina se convirtió en el primer Estado sudamericano en liderar esta organización intergubernamental, que reúne a gobiernos y expertos para promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní, así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global.

El Secretario Marco Rubio felicita
El Secretario Marco Rubio felicita a Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), destacando la importancia del liderazgo en la lucha contra la distorsión del Holocausto.

Cancillería comunicó la noticia este miércoles, y corroboró que la entidad estará presidida por el empresario Marcelo Mindlin, titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de Pampa Energía. “Por decisión del Presidente Javier Milei, la Presidencia será ejercida por Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería argentina, y tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto”, consignó el comunicado oficial del ministerio que encabeza Pablo Quirno.

“La Presidencia argentina, que se desarrollará bajo el lema “Expandiendo las fronteras de la memoria”, constituye un hito para la IHRA, al tratarse de la primera vez que un país de América del Sur ejerce esta responsabilidad", señala el mensaje oficial.

Y completa: “La República Argentina reafirma su compromiso con la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto y el genocidio de los Romá, así como con la lucha contra el antisemitismo, con el propósito de que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones y trasciendan fronteras”.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, participa en una ceremonia de izado de la bandera en el Departamento de Estado, el lunes 9 de marzo de 2026 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf)

La IHRA es una organización intergubernamental que agrupa a 35 Estados miembros y ocho países observadores, además de instituciones asociadas y expertos internacionales. Su misión principal es garantizar que el recuerdo del Holocausto y el genocidio de los Romá se conserve y transmita, promoviendo políticas educativas y de investigación.

La reacción del gobierno de Trump se enmarca en el estrecho vínculo bilateral con la gestión libertaria, en la que el presidente Donald Trump ha manifestado públicamente su apoyo a la administración de Javier Milei en distintos temas de cooperación internacional.

En una conversación con este medio, durante el mes de febrero, Marcelo Midlin consideró que asumir al frente de IHRA "representa un enorme desafío y una oportunidad histórica para acercar a América Latina con la Alianza”. El empresario asumió con el compromiso de convertir el recuerdo de la Shoá en una temática central no solo del sistema educativo nacional, sino en una auténtica política de Estado.

El Museo del Holocausto en
El Museo del Holocausto en Buenos Aires

Entre las actividades previstas, se incluyen conferencias, plenarias y seminarios internacionales en Buenos Aires, con dos encuentros públicos fijados para el 31 de mayo y el 1 de noviembre, y sesiones plenarias del 1 al 4 de junio y del 2 al 5 de noviembre. El país apunta a facilitar el acceso digital público a documentos históricos que guarda Cancillería sobre la temática, con la meta de contribuir a la investigación y la transmisión histórica.

Midlin recibió el respaldo transversal de diferentes sectores. Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, recordó que la candidatura de Argentina recibió apoyo tras consultas con los principales candidatos presidenciales: “Hablé con los candidatos presidenciales y los tres más importantes -Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich- dijeron que apoyarían esa nominación”.

Marcelo Midlin preside el Museo
Marcelo Midlin preside el Museo del Holocausto (Maximiliano Luna)

La conformación de esta presidencia estuvo impulsada también por factores internacionales contemporáneos, como el rebrote del antisemitismo en el Viejo Continente. “Organizar hoy en Europa algo que tenga que ver con la lucha contra el antisemitismo lo encontraban complejo. Austria tenía intenciones, Francia también, pero era difícil sesionar allí”, apuntó Gelblung.

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