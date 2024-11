Cinco hospitales públicos bonaerenses de gestión mixta le adeudan al Gobierno Nacional más de 217 mil millones de pesos

Crédito: X @FavaloroSAMIC/ @NKSamic / Instagram @hospitalcuencaaltank

La gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le adeuda al Estado Nacional 217 mil millones de pesos en fondos por el funcionamiento de los cinco hospitales denominados SAMIC. Son centro de salud de gestión mixta, en donde hay un sostén económico que depende de una combinación de recursos nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales. Están ubicados en La Matanza (2), Cañuelas y Esteban Echeverría, el último de ellos en Cañuelas. Si se suman las cuentas impagas que datan de 2016, fecha en que la mandataria provincial era María Eugenia Vidal, la cifra asciende a los 270 mil millones de pesos. “Con esta manera de proceder la provincia, desfinancia la salud de los bonaerenses”, le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones.

-¿Van a dejar de financiar a los hospitales SAMIC?

-No lo vamos a hacer porque sería afectar aún más la atención de los bonaerenses que asisten a esos centros de alta complejidad, pero estamos analizando la forma de cobrar esa deuda que representa 79,4% del total acumulado desde 2016.

El gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Fernando Espinoza y el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, durante la inauguración de una sala en el hospital SAMIC Dr. René Favaloro, en La Matanza en plena pandemia

El funcionario explicó el caso particular del hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, ubicado en La Matanza, el cual cuenta con un financiamiento tripartito: “El 70% del presupuesto se alimenta del presupuesto nacional. La Municipalidad desde 2016 a la fecha tampoco derivó ni un solo centavo para su funcionamiento, toda la plata la puso y la sigue suministrando el Gobierno a través del Ministerio de Salud de la Nación”.

Ni el Ministerio de Salud bonaerense, ni de la Municipalidad de La Matanza, respondieron las consultas sobre el tema al cierre de esta nota.

Los funcionarios de la cartera que dirige Lugones que hablaron con este medio y que deberán presentarse al Congreso para defender el Presupuesto 2025 aseguraron que “ya está contemplado el financiamiento del 100% de esos cinco hospitales de referencia SAMIC”. “No queremos realizar ningún tipo de recorte en esos centros de salud de altísima complejidad que atiende a los sectores más vulnerables de la población”, agregaron.

El reclamo público por la multimillonaria deuda que en salud mantiene la gestión de Kicillof, que transita su segundo mandato, se inscribe en las fuertes acusaciones que se vienen realizando el jefe de Estado y el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. “Frenar la obra pública es un crimen social”, tituló Axel Kicillof su hilo de X el 5 de noviembre, donde anunció que a lo largo de la semana invitará a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar un reclamo conjunto contra el Gobierno de La Libertad Avanza. El bonaerense sostuvo que la provincia de Buenos Aires es víctima de “una especial sed de venganza” por parte de Javier Milei.

El hospital SAMIC de alta complejidad en red Néstor Carlos Kirchner El Cruce– Florencio Varela es financiado en un 70% por el gobierno nacional y un 30% por el bonaerense Crédito: @ElCruceHospital

Desde el comienzo de la gestión Milei, los gobiernos provincial e intendentes reclaman que la Casa Rosada reactive las obras públicas. En su hilo de la red social, Kicillof recordó que, junto a otros mandatarios provinciales, exigieron que este punto sea incluido “en aquel supuesto Pacto de Mayo del que ya nadie se acuerda y que, por supuesto, no firmamos”.

Milei no tuvo reparo en cuestionar los “despilfarros” y malas administraciones de algunas gobernaciones, en la que destacó la bonaerense. “Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, criticó el libertario sobre incremento de impuestos que había dispuesto el mandatario bonaerense y entendió que con ese recurso: “Terminan hundiendo a la economía”.

La deuda de los hospitales SAMIC

Los hospitales SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad) fueron creados por ley en 1968 para ofrecer servicios de alta complejidad. Cinco de los siete hospitales en red están ubicados en la Provincia de Buenos Aires, son:

Hospital de Cuenca Alta Dr. Néstor Kirchner – Cañuelas. El 80% del financiamiento es nacional y el 20% provincial.

Hospital de Alta complejidad en red Néstor Carlos Kirchner El Cruce – Florencio Varela. El financiamiento es el 70% nacional y el 30% provincial. Este centro de salud registra la mayor deuda de todos: $119.178.563.107.

Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría. El 70% del financiamiento es nacional y el 30% provincial.

Los dos restantes están ubicados en La Matanza. Son el Hospital Dr. René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner. En ambos el financiamiento es tripartito, 70% nación, 27% provincia de Buenos Aires y el 3% restante lo debería aportar la intendencia local, pero según el rastreo que hicieron en el Ministerio de Salud de la Nación, ni Kicillof ni Espinoza abonaron lo comprometido.

Los estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación determinaron que si se suma a los 217 mil millones de pesos que adeuda la gestión Kicillof, a lo que no abonó la gestión Vidal, la deuda total asciende a los 270 mil millones de pesos. En el último caso, los fondos para compensar el rojo presupuestario salía de la administración central a cargo de Mauricio Macri. Por entonces la gobernación bonaerense y la Casa Rosada tenían el mismo signo político.

Con el primer mandato de Axel Kicillof ocurrió algo similar. El desfasaje para la compra de insumos y pago a trabajadores, corría por parte de Alberto Fernández, ambos integrantes del entonces Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Desde el 10 de diciembre de 2023 no sucede lo mismo. El peronismo sigue gobernando el territorio bonaerense, pero en la Casa Rosana manda La Libertad Avanza. A esta diferencia de signo político hay que sumarle la “motosierra” de Milei para achicar el déficit fiscal. Esta es tan solo alguna de las razones por las cuales el Gobierno expone la falta de pago por parte del Ejecutivo bonaerense para mantener en buen funcionamiento sus centros de salud de alta complejidad. La intención de las actuales autoridades nacionales es que esa deuda no se siga incrementando. También cobrar la deuda atrasada.

Los otros dos hospitales SAMIC son el de Garraham cuyo financiamiento es compartido con el gobierno porteño, quien no tiene deudas. Y el Hospital de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate”, ubicado en la provincia de Santa Cruz, quien mantiene una deuda con Nación de casi 29 mil millones de pesos.

El gobierno nacional, a cargo de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, advierten sobre el "desfinanciamiento" de la salud por parte del gobierno bonaerense (Presidencia)

Desde la Casa Rosada advirtieron: “No es el rol de Nación cubrir los déficits y las malas decisiones provinciales. Argentina es un país federal, y como tal, existen competencias y responsabilidades determinadas tanto para Nación como para las provincias”. En tanto, entienden que “para que el Estado y el sistema de salud funcionen de forma eficiente, es necesario que cada uno cumpla con su parte. Esta gestión apuesta por un modelo de salud descentralizado, conforme a lo que dicta la Constitución, donde Nación y Provincia trabajen en conjunto según las necesidades de cada región, respetando la autonomía y asegurando que cada jurisdicción cumpla con sus obligaciones”.

Por su parte, desde la cartera de Lugones insistieron en que “la situación es crítica, ya que el sistema de salud se ve afectado por la falta de recursos, lo que impacta en la calidad del servicio brindado a la población” y reforzaron: “Hemos priorizado en el Presupuesto para 2025 la asignación de fondos para los hospitales nacionales, programas de inmunizaciones, adquisición de medicamentos e insumos, y el financiamiento para el acceso de calidad a los servicios de salud de los sectores vulnerables a través del Programa Sumar, que incluye el abordaje del dengue”.