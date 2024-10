Interna del PJ: el Movimiento Evita toma distancia de Cristina Kirchner y busca la “unidad del peronismo” para enfrentar a Milei

En la asamblea de la Mesa Federal del Movimiento Evita, la mayoría decidió no apoyar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidir el PJ

El Movimiento Evita, la mayor organización social con presencia en todo el país, que es liderada por Emilio Pérsico y forma parte de Unión por la Patria, se anticipa a un desenlace conflictivo en la interna por la presidencia del PJ nacional y decidió tomar distancia de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien ya había tomado la decisión de no apoyarla en su contienda con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de la decisión de la Junta Electoral del partido de no oficializar la lista del gobernador riojano, ahora se anticipa a un conflicto que pueda escalar aun más dentro del partido.

“El Movimiento Evita no quiere ser parte de peleas internas”, le dijo a Infobae un dirigente de ese espacio que el pasado viernes participó en la reunión de la Mesa Nacional. En esa cumbre, de la cual tomaron parte los delegados de todo el país, no se consiguió la homogeneidad para apoyar a CFK o al riojano pero, previendo un desenlace conflictivo, el Evita decidió tomar distancia de la puja interna y abogar por la Unidad.

Ayer, la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) resolvió excluir a la lista “Federales, un grito de corazón”, que lidera Quintela, de las elecciones internas del próximo 17 de noviembre. Según la resolución, oficializada en la web del PJ, la lista no alcanzó el mínimo de avales exigidos (el 2% del total del padrón de afiliados habilitados para votar en cada provincia) y presentó irregularidades en la distribución federal de esos avales. De todas maneras, ratificó el proceso electoral con la ex presidenta como única candidata y cabeza de la lista “Primero la Patria”.

Los apoderados de “Federales” argumentaron que la Junta había favorecido a la lista opositora y que los plazos y trámites debían suspenderse. Si bien el mandatario riojano no realizó declaraciones públicas, su entorno dejó trascender que durante este lunes los apoderados de Federales presentarán un recurso ante el Juzgado Electoral, a cargo de María Servini, para que sea la magistrada quien certifique o no la decisión de la Junta Electoral. De hacerlo, el PJ iría a las elecciones del 17 con una lista única: Primero la Patria.

Según le explicaron a Infobae dirigentes que participaron del encuentro de la Mesa Federal del Movimiento Evita, “el 90% se había mostrado en contra de apoyar la candidatura de Cristina”, pero tampoco se volcaba a favor de Quintela. Es más, un número importante de dirigentes sociales se muestran alineados con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entre sus funcionarios, el ex ministro de Economía cuenta con Gildo Onorato, dirigente del Evita y ex secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Ayer domingo, el mandatario bonaerense volvió a expresarse sobre la interna del PJ. En su cuenta de la red social X recordó al ex presidente Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse 14 años de su muerte y, en medio de su propia interna con el cristinismo, envió un mensaje al interior del peronismo: “Tenemos la obligación de seguir trabajando en unidad”, aspiró. El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, otro importante dirigente del Movimiento Evita que también impulsa la “unidad” del PJ apuntó que la opinión mayoritaria de la organización social era evitar que crezcan las tensiones internas en el peronismo y bregaban por una lista de unidad, para evitar una interna que podría dejar heridas.

Emilio Pérsico, el líder de Movimiento Evita, recibió el mandato de "buscar la unidad del PJ" (Maximiliano Luna)

En el territorio observan que entre la militancia hay desinterés por participar en una tensa interna, cuando las preocupaciones urgentes son otras. También entienden que, en caso de haber una confrontación entre las dos listas, se necesitaría una gran afluencia de votantes para fortalecer al dirigente que debería ser el principal referente para las elecciones de medio término y las de 2027, “frente a un gobierno que -consideran- avanza sobre los derechos sociales conseguidos en los últimos años”.

A mediados de julio, Axel Kicillof fue invitado a participar en la reunión anterior de la Mesa Nacional del Movimiento Evita. En ese encuentro ya se había hablado de mostrar unidad hacia dentro y fuera del peronismo. Onorato fue de los pocos que habló después del encuentro y expresó: “Coincidimos en que hoy tenemos que gobernar la Provincia y estar muy cerca de quienes sufren el modelo de la crueldad de Milei, aportando soluciones desde la gestión”.

En ese encuentro, como en el del viernes pasado, también se trazó un diagnóstico sobre de la delicada situación social y económica que se vive en Buenos Aires y en las distintas provincias que sufren “la motosierra libertaria”, y se coincidió “en la necesidad de aportar soluciones y contener a quienes peor la están pasando”.

A mediados de julio el Movimiento Evita y el gobernador Axel Kicillof se reunieron y coincidieron en la unidad del peronismo para enfrentar a 2la motosierra de Milei"

Los presentes, según detallaron a este medio, coincidieron en que “no puede haber medias tintas en la oposición al gobierno de La Libertad Avanza”. En el encuentro no estuvo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien, junto al ex diputado de Unión por la Patria y también referente de Evita, Leonardo Grosso, forman parte de la lista que encabeza la ex Vicepresidente de la Nación.

Grosso, a diferencia de la alcaldesa, sí estuvo presente y también abogó por la “unidad” y “no reivindicó la candidatura de Kirchner”, en lo que demuestra un contraste en sus mensajes en las redes sociales, donde anunció: “Lanzamos la Mesa Cristina Presidenta en San Martín, junto a compañeros y compañeras de distintas organizaciones arrancamos la campaña para que por primera vez una mujer presida el Partido Justicialista; cómo dice @CFKArgentina, entendemos que el peronismo tiene que volver a transformarse en una opción que le cambie de verdad la vida a la gente”.

En la Mesa Federal del Movimiento Evita del viernes se le otorgó mandato a Emilio Pérsico para que busque acercar posiciones y evite una fractura política, en un momento de crispación en el que todos los espacios viven conflictos internos como los que existen en La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo.

Según relataron a Infobae dirigentes de peso del Evita, la conclusión del encuentro fue la búsqueda de ampliar la base “para enfrentar las políticas neoliberales de Milei”, y que deben tender puentes con el sector que lidera el cordobés Juan Schiaretti; también con el gobernador de la provincia mediterránea, Martín Llaryora.

Mariel Fernández, la intendente de Moreno y dirigente del Movimiento Evita, no asistió a la Mesa Federal de esa organización. Integra la lista de CFK para la interna pero el Evita, no apoya su candidatura

Gramajo, el secretario general de la UTEP, y otros dirigentes sociales, ya están anudando relación con sectores de la CGT que desde hace años coinciden en acciones políticas con la UTEP, como el líder de sanidad, Héctor Daer, y el camionero Pablo Moyano, y otros como Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA y Andrés Rodríguez, secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

El ex gobernador Juan Schiaretti es un político de consenso dentro del PJ con quien Emilio Pérsico tendría evaluado dialogar en búsqueda de la "unidad" del PJ (X @JSchiaretti)

La lista de posibles alianzas no se limita sólo a esos espacios, también al diputado Miguel Ángel Pichetto, quien supo ser el jefe del bloque de senadores nacionales del ex oficialismo; y, entre otros, de los radicales “no pelucas” como el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Facundo Manes.

También se decidió que el partido político La Patria de los Comunes, que formaron un número importante de organizaciones sociales como el Evita y Barrios de Pie, comience a tener una mayor relevancia dentro de Unión por la Patria para disputar futuros espacios de poder real en distritos claves de la provincia de Buenos Aires, y otras regiones en las que el Evita tiene un peso muy importante como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.