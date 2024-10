Mientras recrudece la interna, Kicillof pone a prueba el respaldo de La Cámpora con un paquete de leyes propio

Axel Kicillof en la Legislatura (Diputados BA)

Axel Kicillof enfrenta un desafío crucial en la Legislatura bonaerense que tiene que ver con la aprobación de distintas leyes que pondrán a prueba el respaldo de los diferentes sectores que integran los bloques de Unión por la Patria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados; en medio de la interna que atraviesa el peronismo y la tensión sobre la provincia de Buenos Aires donde se exhibe la mayor tensión de fuerzas. Algunas de las propuestas legislativas que el oficialismo buscará avanzar son la reforma previsional para empleados del Banco Provincia; la creación de una empresa estatal para la atención de emergencias en salud, pliegos de funcionarios judiciales, el Presupuesto provincial y la Ley Fiscal Impositiva, entre otras. Se espera un fin de año ajetreado donde -además de cierto acuerdo con la oposición-, el peronismo también buscará un margen de acuerdo para que la interna no interfiera en la dinámica del Poder Legislativo.

Hasta el momento, en el terreno legislativo, La Cámpora y los intendentes que responden a Cristina Kirchner se han encolumnado detrás de los pedidos del Poder Ejecutivo. El último gran gesto se dio cuando la Cámara de Diputados aprobó, con los 37 votos del bloque de Unión por la Patria, el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas -renombrado RIGI bonaerense- casi en tiempo récord: 14 días desde su ingreso a la votación favorable en el recinto.

“No hay un proyecto de ley que esté en alguna situación que no haya sido tratado”, planteó esta semana el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. “La media sanción del RIGI bonaerense la obtuvimos en 14 días, la ley de empresa de emergencias en Salud obtuvo la media sanción y está siendo tratada en el Senado, el proyecto de ley de empresas públicas de medicamentos he planteado en la última sesión que la oposición debiera acompañar para darle pronto tratamiento”, agregó en declaraciones Splendid. Tignanelli es la mano derecha del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Facundo Tignanelli (La Cámpora) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador), dos actores de peso en el bloque de UP en la Cámara de Diputados bonaerense

En lo que hace al Senado, el último antecedente se dio esta semana cuando la comisión de Legislación General emitió dictamen favorable al proyecto para crear una Empresa Estatal de Emergencias de Salud. La iniciativa -que se aprobó en Diputados- ya obtuvo tres dictámenes favorables de mayoría con las firmas de los integrantes de Unión por la Patria. Además de Legislación General, pasó por las comisiones de Salud y Presupuesto e Impuesto. Quedó a tiro de ser tratada en el recinto; donde el oficialismo necesitará de algún mecanismo legislativo para su aprobación, pues a priori con los votos propios -21 bancas de un total de 46- no le alcanza.

Ley Bapro

En las últimas horas, Kicillof giró al Senado el proyecto de ley que deroga los cambios que el gobierno de María Eugenia Vidal ejecutó sobre la ley de jubilaciones para trabajadores del Banco Provincia con el objetivo de sanear la caja previsional del Banco. El nuevo régimen previsional se aprobó a finales del 2017, trajo una lluvia de amparos judiciales de parte de los trabajadores, ante la afectación de derechos adquiridos. En más de 2 mil presentaciones se hizo lugar, según los fundamentos del proyecto presentado por Kicillof.

En este marco, la Suprema Corte instó al sistema político (Poder Ejecutivo, Legislativo, Banco Provincia y al gremio de La Bancaria) a acordar una resolución. El Gobierno presentó un proyecto en el que entre los cambios más relevantes se vuelve a un 82% en la concepción de haberes -la administración de Vidal lo había llevado al 70%- y se baja la edad jubilatoria a los 60 años para mujeres que los cambios hechos por Vidal habían llevado a 65 años al igual que los hombres.

En este punto no asoman diferencias dentro del peronismo y votarán en conjunto la iniciativa. Resta el acuerdo con la oposición. El PRO -que es segunda minoría en ambas cámaras- se encuentra estudiando la iniciativa. Fuentes parlamentarias admiten que se opondrán al proyecto del Ejecutivo, pero no descartan hacer una presentación propia de una nueva ley previsional, amparado en que fue la Corte la que pidió participación de todos los sectores para llegar a un punto de entendimiento.

La semana pasada, el máximo tribunal reunió a todas las partes. El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, fue el representante del gobierno de Kicillof. Planteó que el Ejecutivo iba a presentar la iniciativa elaborada ya en 2022 junto al gremio de La Bancaria. En el encuentro no hubo presencia de representantes de la Cámara de Diputados, lo que puso en alerta al Gobierno ya que la ausencia se daba en medio de la interna que atraviesa al oficialismo. Por su parte, la oposición en la Cámara baja deslizó que no fue notificada de la audiencia convocada por el máximo tribunal de Justicia bonaerense.

“Me sorprende que se diga que limamos a Axel”

El cristinismo tiene una importante presencia en ambas cámaras legislativas. Además de presidir ambos bloques, existe un acuerdo tripartito que en Diputados incluye a un grupo político de intendentes y al Frente Renovador de Sergio Massa. El presidente de la Cámara baja es Alejandro Dichiara, hoy aliado de Máximo Kirchner. Hoy por hoy, la interlocución de parte del gobierno bonaerense con la Legislatura corre por responsabilidad de la Secretaria de General de Gobierno, Agustina Vila.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dijo que desde La Cámpora no se esmerila sobre la figura de Kicillof

Kirchner se refirió este viernes a la integración del Gabinete bonaerense con participación de La Cámpora en cuatro ministerios -Justicia, Salud, Ambiente e Instituto Cultural- y dos organismo de peso como el Instituto de Previsión Social y el IOMA. “Si alguien me dice ‘che le voltearon tal ley, no pudo salir esto’ ahí vos ves dónde realmente cómo se despliega el dispositivo político para que sea eficiente la gestión y aportar”, esgrimió Kirchner este viernes en declaraciones a Radio 10 para plantear que “los resultados en la provincia de Buenos Aires están a la vista, se ganaron elecciones, se militó”. Pese a los vaivenes, Kicillof había dicho que estaba “contento” con el desempeño de los funcionarios.

2024-2025

La agenda legislativa tendrá intensidad en los últimos meses del año. Donde no solo el oficialismo intentará sostener la unidad en pos de los proyectos que requiere Kicillof, sino que la oposición también buscará presionar con sus propios proyectos. Principalmente la ley de Boleta Única en Papel.

También está en agenda la presentación de acuerdos para cubrir vacantes de cargos judiciales. A finales de septiembre se aprobaron 135 pliegos que sumados a los 46 que se votaron en mayo de este año redujeron la vacancia en el ámbito judicial que pasó de un 25% a un 17%. Sin embargo aún quedan 463 lugares acéfalos y que están siendo subrogados. Hay intenciones de avanzar, antes de fin de año, con una parte de los más de 400 que aún restan cubrirse. Un trámite que debe darse en el Senado que preside la vicegobernadora, Verónica Magario.

En el temario asoma la Ley Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2025. La llamada Ley de Leyes está atada a lo que se vote en el Congreso. La ley impositiva, que regula los impuestos para el año entrante en la Provincia, será fundamental para el Ejecutivo. Durante el 2024, con las actualizaciones en los impuestos inmobiliario y algunas alícuotas en Ingresos Brutos sobre actividades específicas se logró que Buenos Aires no se desfinancie, según había indicado el propio titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard. El objetivo político es que la interna no atraviese estas discusiones. El desenlace de lo que hasta ahora es la elección del 17 de noviembre por la conducción del PJ será un termómetro.