Kicillof evita confrontar con Máximo Kirchner, que encabezará otro acto por la candidatura de CFK al PJ

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner

En el gobierno que encabeza Axel Kicillof siguieron de cerca la entrevista que este viernes brindó el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, por Radio 10. Allí, el líder de La Cámpora no se guardó nada. Planteó que hasta el 17 de octubre último pensaba que el mandatario provincial podría ser el candidato presidencial del peronismo en 2027, pero que ahora “habrá que discutirlo” -porque Kicillof no respalda explícitamente a Cristina Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista- y que él no está “limando a Axel”, sino que “es al revés el esmerilamiento, y es todo el santo día y el periodismo lo sabe”. Éstas y otras consideraciones sobre el accionar político de los últimos tiempos del mandatario evidencian el enojo del kirchnerismo sobre el gobernador y quienes lo rodean. Cerca de Kicillof le bajan el precio y esquivan el golpe por golpe.

Pese a que a la misma hora en la que Kirchner era entrevistado Kicillof encabezaba una jornada con estudiantes de escuelas secundarias, en la República de los Niños, en La Plata deslizan que no contestarán nada a los dichos de Kirchner, pero admiten que el diálogo entre ambos sectores -o dirigentes- está cortado. Adscriben que en La Cámpora o alrededor de CFK no se exhibe voluntad de diálogo y que así “es muy difícil”.

"Cristina por Axel tenía una debilidad enorme", dijo Kirchner este mediodía

Este viernes, Kirchner reveló que la última vez que hubo una reunión política entre La Cámpora con Kicillof y su círculo político fue un almuerzo en La Plata. “Hemos ido antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al Papa. Nos juntamos: estaba Wado (de Pedro), Mariano Recalde y Lucía Cámpora y nos esperaban para un almuerzo muy muy rico Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Agustina Vila (Secretaria General de Gobierno), Axel y Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad) y estuvimos ahí… terminó la charla con idas y vueltas y el gobernador dijo ‘apenas vuelvo de Italia los llamo’ y no sonó el teléfono”. Kicillof fue a visitar a Francisco al Vaticano el 13 de junio. Kirchner contó también que le envió un mensaje al mandatario el día de su cumpleaños -25 de septiembre- y no mucho más.

Como viene contando Infobae, la relación está rota. Puede componerse, pero hoy por hoy los sectores están bien diferenciados. En el medio está la elección interna del Partido Justicialista, que hasta el momento se llevará adelante entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y Cristina Kirchner el próximo 17 de noviembre, Día del Militante peronista.

En este marco, desde el kirchnerismo vienen activando reuniones bajo el lema “Cristina presidenta” en diferentes municipios de todo el país. En el territorio bonaerense hay un fuerte despliegue de este tipo de encuentros. Buenos Aires representa el 37% del padrón de afiliados totales para la interna del PJ. Algunos de los distritos en los que ya se realizaron fueron Quilmes, Cañuelas, La Matanza, Almirante Brown, Tapalqué, San Miguel, Mercedes, Lanús, Chacabuco, entre otros.

Mañana hablará Máximo Kirchner

Este sábado se lanzará la mesa “Cristina presidenta”, en La Plata y en Hurlingham; municipio en el cual se espera que hable el propio Kirchner. Se trata de un distrito donde gobierna La Cámpora con Damián Selci y cuyo referente fuerte del camporismo es el diputado provincial Martín Rodríguez, uno de los dirigentes con peso interno dentro de la organización que comanda el líder de La Cámpora. Lugar que comparte con el diputado provincial Facundo Tignanelli y el senador provincial, Emmanuel González Santalla. También es de Hurlingham la diputada nacional Florencia Lampreabe.

Es un municipio donde La Cámpora tiene especial atención a lo que hace a la vida interna del peronismo; pues Selci llegó a la intendencia en 2023 luego de haberse impuesto en la PASO ante el entonces intendente Juan Zabaleta. Hoy el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, trabaja en la construcción de un esquema peronista no K junto a otros intendentes como Fernando Gray (Esteban Echeverría) o Julio Zamora (Tigre).

Se trata de un grupo que mira al peronismo cordobés como alternativa de construcción, mientras aguardan una resolución a la interna del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Desde ese espacio coinciden en que Kicillof y Cristina Kirchner/La Cámpora van a terminar acordando un esquema de unidad para las elecciones del año que viene. Es por eso que no deciden por el momento jugar activamente en pos de la construcción política autónoma del gobernador bonaerense.