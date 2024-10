Javier Milei se reunirá hoy con el ex primer ministro británico Boris Johnson en la Casa Rosada

Fotografía de archivo del presidente de Argentina., Javier Milei. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

El presidente Javier Milei se reunirá esta tarde desde las 15 con el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson. La información trascendió de fuentes de la Casa Rosada y el encuentro fue pactado a pedido del primer mandatario argentino.

Cuando se hacen de manera remota Milei suele mantener estos contactos con algunas figuras internacionales desde la Residencia de Olivos pero este lunes, antes del mediodía, se instaló en su despacho de Balcarce 50 donde hablará con el político de 60 años quien dejó su cargo el 7 de julio de 2022, envuelto en denuncias de corrupción, que también arrastraron a parte de sus colaboradores y a otros políticos del Partido Conservador.

Johnson había visitado Argentina en diciembre de 2017, cuando se entrevistó con el entonces presidente Mauricio Macri en una visita que se extendió durante tres días y que también incluyó a Chile.

El político británico publicó hace unos días su libro autobiográfico titulado Unleashed, en el que repasa su carrera política, con revelaciones sobre la Reina Isabel, acusaciones sobre el presidente francés Emmanuel Macron y en el que ensaya una defensa del “Partygate” y además confiesa que en algún momento pensó en invadir Países Bajos para conseguir vacunas durante la pandemia de coronavirus.

El ex primer ministro viajará el jueves 17 a Santiago de Chile invitado por el diario El Mercurio para un seminario. Allí, según se informó será entrevistado por David Gallagher, ex embajador de Chile en Reino Unido, y por el abogado Gerardo Varela, ex ministro de Educación del país trasandino durante el último mandato de Sebastián Piñera.

En su libro cuyo título en español sería “Desatado”, Johnson publicó algunas revelaciones que provocaron diferentes sensaciones entre los habitantes británicos. Sugiere, por ejemplo, que su par israelí Benjamín Netanyahu, podría haberle puesto un dispositivo de escucha en su baño del Ministerio de Asuntos Exteriores durante una visita a Londres en 2017. “Puede que sea o no sea una coincidencia, pero me dijeron que luego, cuando hacían una revisión regular en busca de micrófonos ocultos, encontraron un dispositivo de escucha en el retrete”, reveló.

El diario The Guardian lo calificó como “las memorias de un payaso”, mientras que el Daily Mail lo describió como “las memorias políticas del siglo” y el London Times lo llamó “infantilmente divertido.”

Líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022, Johnson anunció su dimisión como presidente, luego de estar involucrado en investigaciones por fiestas y reuniones celebradas en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia del Covid 19.

Noticia en desarrollo