Disputa inesperada en el Senado: un radical dejó su banca y el Gobierno quiere evitar que la ocupe una “lilita” pura

Víctor Zimmermann asumió el último lunes como ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco

El senador radical por Chaco Víctor Zimmermann dejó su banca en la Cámara alta para asumir a inicios de esta semana como ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de su provincia. Lo hizo por pedido del gobernador Leandro Zdero y lo que en otro caso se leería como un movimiento de fichas típico de la política vernácula desató, sin embargo, una interna que, en el tablero de piezas del Gobierno, podría ser clave para futuras votaciones.

Es que el legislador saliente, en sintonía con el Gobernador, era un aliado de la gestión de Javier Milei pero una de las candidatas a reemplazarlo es una “lilita” pura y dura, la ex diputada de la Coalición Cívica Alicia Terada, íntima amiga de Elisa Carrió desde sus tiempos de estudiantes universitarias.

Para ganar tiempo y encontrar una solución que evite la asunción de Terada, Zimmermann no renunció aún a su banca sino que pidió una licencia de un mes, que deberá ser aprobada -seguramente en la próxima sesión, del jueves- por el pleno del Senado. El chaqueño llegó al Palacio en 2019 como parte de Juntos por el Cambio pero integraba hasta la semana pasada el bloque de la UCR. Y era un eslabón consumado del espacio dialoguista con el oficialismo, que le permite al Gobierno -con apenas seis representantes en esa Cámara- avanzar en sus proyectos de ley.

Zimmermann sabe que no volverá al Senado cuando se termine su licencia pero ese período de “gracia” le permitirá a su espacio encontrarle una vuelta jurídica (o política) para evitar que asuma Terada, de 72 años, quien estaba debajo suyo en la lista de candidatos de hace cinco años. Desde la UCR chaqueña pretenden que el reemplazo sea Ayrton Ulrich, concejal de Quitilipi y referente de la Juventud Radical de su provincia. Se excusan que es el primer suplente y que le corresponde el lugar por la ley de paridad de género: sale un hombre, entra un hombre.

Los medios chaqueños se apresuraron en dar por consumada la asunción de Ulrich, pero “Lila” hizo su movimiento para conseguir el lugar en el Senado para alguien de su espacio, que se sumaría a los seis diputados que representan a la Coalición Cívica en el Palacio Legislativo (y que acaban de votar contra el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario). Es que la interpretación de la ley sugiere que el lugar le corresponde a Terada.

Alicia Terada (primera desde la izquierda) junto a Elisa Carrió y otros "lilitos"

En el Gobierno son conscientes de que si no asume Ulrich perderán un voto importante en el Senado. No podrán contar con el apoyo de la “Japonesa”, fiel a Carrió. La líder de la CC tildó a Milei de “roedor” hace unos días: “El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe. Vos querés reconstruir el Estado Nacional, lo reformás, eliminás algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger, privatizás Aerolíneas... Ahora, ¿él (Milei) qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor”.

Zimmermann es contador público y asumirá como ministro en Chaco en reemplazo de Hernán Halavacs. En el Senado, donde tenía mandato hasta 2025, presidía la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos y era secretario de la Comisión de Presupuesto y de la Bicameral de Trámite Legislativo. Antes había sido intendente de Fontana y subsecretario de Desarrollo Económico y Empleo, Plan Belgrano, coordinador NEA, en la Jefatura de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri.

Terada, en tanto, es abogada, nació en Resistencia y es nieta de inmigrantes japoneses. En 2001 participó de la fundación del ARI junto a su amiga Carrió. Fue diputada nacional por la provincia de Chaco en tres oportunidades: entre 2009 y 2013 y entre 2014 (cuando asumió, también, en reemplazo de Miguel Ángel Tejedor) y 2021, con una reelección en 2017. En 2010, votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, y presentó un proyecto alternativo de “unión familiar” que eliminaba la palabra “matrimonio” del Código Civil y unificaba a todas las uniones conyugales bajo esta nueva categoría. En 2018 se opuso al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.