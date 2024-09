Milei presentará a La Libertad Avanza como partido nacional en su primer acto electoral desde que asumió

Javier Milei en Parque Lezama en 2021

La Libertad Avanza apuesta a una demostración de fuerza. Por eso sacará a relucir sus mejores cartas para la que será su presentación a nivel nacional. Este sábado 28, a partir de las 19, su principal exponente, el presidente Javier Milei, será el único orador en el acto que se realizará en el anfiteatro del Parque Lezama, el mismo lugar donde los libertarios cerraron la campaña rumbo a las elecciones legislativas, el 7 de noviembre de 2021, que terminó consagrando al ahora Presidente y a su vice, Victoria Villarruel, como diputados nacionales.

Al escenario que estará montado sobre el espacio público que da a la calle Brasil se subirá Milei y también su hermana Karina, quien todos aseguran que se convertirá en la presidente del partido a nivel nacional cuando se terminen los trámites correspondientes ante la Justicia Electoral, a cargo de la jueza María Servini, para que LLA se convierta en una fuerza con reconocimiento en la mayoría de las provincias argentinas. Además lo acompañarán el titular de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, y la actual pareja del jefe de Estado, Amalia “Yuyito” González.

Una de las presencias que no está asegurada es la de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Algunas de sus diferencias que se hicieron públicas durante los 9 meses de gestión ponen signos de interrogación sobre su presencia. En su entorno aseguran que “podría definirse a último momento”.

“Será con la estética de aquel acto de 2021 cuando recién empezábamos con esto”, le aseguró uno de los organizadores a Infobae. Esta vez dicen que predominará más el color violeta que identifica al partido. “Pero no es el lanzamiento de la campaña electoral para la que todavía falta muchísimo”, se encargan de aclarar.

La última aparición de Milei en un acto con sus seguidores fue el 23 de mayo, cuando presentó su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”. Esa vez, cantó la canción “Panic Show” del grupo La Renga, que había utilizado en la campaña, antes de su discurso. Luego charló con el economista José Luis Espert. Este sábado a la tarde-noche -se estima que comenzará a hablar cerca de las 20- habrá una banda de 8 músicos en vivo. ¿Se animará a cantar nuevamente? Por ahora nadie quiso confirmarlo.

El flyer del acto

En un lugar destacado del público se ubicarán la mayoría de los miembros del Gabinete, incluida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a pesar de provenir de otra fuerza como el PRO, ganó lugar dentro del gobierno mileista y de “Las Fuerzas del Cielo”. También se cursó la invitación para que en el evento se hagan visibles los referentes libertarios de cada una de las provincias.

Desde la organización aspiran a que entre 10 mil y 15 mil personas vayan al acto en un momento en que el Poder Ejecutivo aparece algo debilitado por algunos traspiés legislativos y por el informe del INDEC que consigna los datos sobre pobreza e indigencia en los primeros meses de gestión. Esta será la primera convocatoria de La Libertad Avanza aunque la semana próxima anunciarán el organigrama de otras en las distintas provincias.

La Libertad Avanza ya obtuvo el reconocimiento de la Justicia electoral en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y San Juan. Y tiene preparado sumar en breve a Salta. En otros 15 distritos tienen el reconocimiento provisional. El lunes de esta semana la Junta Promotora de LLA que integran la hermana del primer mandatario, Martín Menem y otros ocho dirigentes muy cercanos a la secretaria General de la Presidencia -Agustín Coto, Lilia Lemoine, Roxana Cozzo, Gabriel Bornoroni, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Romina Diez, María Pilar Ramírez y César Treffinger- hizo la presentación para conseguir la personería jurídica en el país. Santiago Viola y Eduardo “Lule” Menem oficiarán como apoderados.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem

Karina Milei, acompañada en la mayoría de las oportunidades por Martín Menem, estuvo a cargo del armado en todas las provincias tras el triunfo electoral de su hermano en 2023. En los últimos comicios LLA debió tejer alianzas con otras agrupaciones de derecha en casi todos los distritos. Para evitar esto la secretaria General de la Presidencia se propuso conformar la fuerza a nivel nacional.

Sebastián Pareja, quien fue una figura clave en este trabajo, sostuvo en una entrevista reciente que en la provincia de Buenos Aires, un bastión casi insuperable del peronismo, se lograron ya “26 mil afiliaciones”. Además, aseveró que “vamos a ver reflejado que hay mucha gente nueva, no solamente jóvenes sino gente bastante mayor, por arriba de los 70 años, que nos está acompañando en este cambio”.

Para esta oportunidad, el partido eligió como principal canal de difusión del acto a sus redes sociales, uno de los puntos clave de la comunicación del espacio libertario.

En uno de sus spots se ven tramos de la presentación de Milei en 2021. Allí se escuchan sus típicas arengas de campaña. “Al inicio de esta campaña dije que no venía a guiar corderos dije que venía a despertar leones. Ustedes despertaron, ustedes rugieron y hoy la casta está asustada. No se queden en la tribuna, no sean meros testigos. Les pido que se metan en el barro. Les pido que den la batalla, ayúdenme a cambiar la Argentina”, exhorta el entonces candidato.

“Te necesitamos para ganar esta batalla”, afirman en los videos. “Este sábado 28 de septiembre volvemos a Lezama. Acompañanos para terminar con la casta de una vez y para siempre”, convocan.

Si bien los organizadores lo desestiman, en las redes X e Instagram también aparecieron publicaciones en las que se ofrece transporte gratuito para que la militancia se acerque hasta Parque Lezama, en el límite de los barrios porteños de San Telmo y La Boca. “No es nuestro estilo, la gente que va lo hace por sus propios medios”, aseguran.