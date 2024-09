Wado De Pedro reavivó la interna con Kicillof: “En 2015 teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”

El senador Eduardo "Wado" de Pedro dio una conferencia en la Universidad Austral sobre políticas públicas, moderado por el periodista de TN, Gonzalo Azíz

La Universidad Austral realizó la “V Jornada de Políticas Públicas: Políticas para el desarrollo”, organizado por la Escuela de Gobierno, en la que debatieron dirigentes y académicos prestigiosos sobre temáticas vinculadas a la actualidad socioeconómica y política de Argentina.

El evento abrió con una disertación de Eduardo “Wado” de Pedro, senador nacional de Unión por la Patria, que realizó una autocrítica sobre el kirchnerismo y apuntó contra Axel Kicillof, en medio de la interna que protagonizan La Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El ex ministro del Interior asumió que “hay muchísimos” cuestionamientos a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y admitió: “Hasta el 2015 yo no tenía vínculos con el sector industrial”. Luego de ese mea culpa, el De Pedro puso la mira en Kicillof y lanzó una frase que va a reavivar la interna opositora: “Además, nos faltó visión productiva. Teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”.

El senador nacional fue el primero de una lista de prestigiosos oradores, de una jornada que comenzó a las 9 y se desarrolló en el auditorio principal de la Universidad Austral. Sobresalió la participación de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de la Nación.

El periodista de TN y Radio Mitre, Gonzalo Aziz, abrió el evento y moderó tres de las cuatro charlas. Mientras que el segundo panel fue conducido por Fernando Straface, docente de la Universidad Austral y ex secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno de la Austral, se encargó de las palabras de bienvenida, con un discurso que hizo un análisis institucional de Argentina.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, presente en la jornada de Políticas Públicas de la Universidad Austral

“Me cansé de esta Argentina pendular”, analizó De Pedro al ser consultado sobre la necesidad de generar consensos para lograr reformas. “Como ministro del Interior promoví algunos acuerdos sobre cuál es la matriz productiva que deberíamos no tocar por lo menos por 20 años”, expresó. En relación con las declaraciones sobre Kicillof, se dan en el medio de una discusión interna en el peronismo, que enfrenta a La Cámpora, sector con el que se referencia el ex ministro, con el espacio que lidera el mandatario bonaerense.

En ese sentido, Wado de Pedro retomó los últimos comunicados de CFK contra el Gobierno libertario. “El valor de la moneda es central”, sostuvo el senador y agregó: “Cristina viene convocando a sentarnos para ver cómo se soluciona el problema de una economía bimonetaria. Milei dice que es con déficit cero. El único que dijo que le parecía interesante fue Miguel Ángel Pichetto”. No obstante, el ex ministro del Interior llamó a generar acuerdos de largo plazo en materia educativa, productiva y en las instituciones de la seguridad y el Poder Judicial.

Martín Menem estuvo a cargo de la charla de cierre. “Las canas repentinas que tengo explican un poco lo estresante y complicado que es presidir una Cámara de Diputados como esta”, bromeó el referente libertario en relación a la labor compleja que desempeña, al tener un bloque con apenas 37 diputados. “Es muy complicado porque estamos a 90 diputados de tener quórum. Aún así, a pesar de algunas críticas, hemos sacado la ley más importante de la historia como la Ley Bases”, destacó luego.

Gonzalo Azis, periodista de TN, José Urtubey, empresario de Celulosa Argentina, Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, Fernando Straface, docente de la Universidad Austral y ex secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno de la Austral, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de la Nación

“El déficit termina tergiversando todos los problemas que tenés. Atacar ese primer problema es doloroso, porque se tocan fibras socialmente sensibles. Pero es necesario. Tenemos que matar la infección de una vez, no podemos tomar paracetamol toda la vida”, argumentó Menem para defender el rumbo económico de Milei.

Si bien reconoció que le genera “mayor dificultad” los modos disruptivos del Presidente de la Nación, aseguró que “su autenticidad es lo que ha valorado la gente”. Al respecto, señaló: “Disiento cuando dicen que Milei usa formas fuertes, es la misma manera con la que se expresó siempre”.

Por su parte, Straface moderó el segundo panel, que se refirió al proceso de ingreso de Argentina a la OCDE. Participaron Scaglia, Jorge Sola, secretario general del sindicato del Seguro y secretario de prensa de la CGT, José Urtubey, director de Celulosa Argentina, Abal Medina, y Lucio Castro, integrante del Banco Mundial.

Charla de Gerardo Martínez, Julio Cordero, Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Sebastián Bagó, del directorio del Grupo Bagó.

En tanto que el anteúltimo panel se refirió al mundo trabajo: contó con la presencia de Gerardo Martínez, Julio Cordero, Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Sebastián Bagó, del directorio del Grupo Bagó.

“Un país no nace desde el momento en que llega un Gobierno nuevo. Si no, del marco de la división de poderes, donde es importante respetar el principio dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La sociedad y las instituciones deben ser respetadas”, evaluó el titular de la UOCRA. Martínez es uno de los sindicalistas de mejor diálogo con el Gobierno de Milei. Su presencia en el panel graficó esa postal. Esa conferencia cobró especial relevancia en medio de una fuerte discusión entre los sectores más combativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) con la Casa Rosada. Entre los puntos más álgidos de las discrepancias sobresalen el proyecto libertario de modernización laboral, el veto a la nueva fórmula jubilatoria y el conflicto en los gremios del transporte, centralmente en el sector aeronáutico.

“Las reglas no se cambian de un día para el otro, si no, no hay seguridad jurídica. En Argentina no hay seguridad jurídica”, exhortó Martínez. Al mismo tiempo, ponderó la bandera principal del peronismo: “Si no hay justicia social, no hay movilidad social”. Por su parte, el secretario de Trabajo de la Nación aseguró que “la confianza es la base absoluta de una sociedad” y llamó a “construir confianza”.

“No podemos mirar el trabajo como una mercancía. En ese caso, nos estamos equivocando. Hay que desarrollar las circunstancias para generar trabajo. Está muy bien que haya conflicto. El problema es cómo se soluciona ese conflicto”, sostuvo Cordero.

En tanto que el juez de la Cámara del Trabajo destacó que “la ley de Bases fue un éxito en materia laboral”. Señaló eso porque valoró que, a diferencia del capítulo cuatro del DNU 70/2023, “la ley se debatió en un contexto republicano, en el Congreso. Fue un primer instrumento y un gran desafío, que logró transformar la voluntad de poder del Ejecutivo en una negociación consensuada en el Congreso”, evaluó el magistrado.