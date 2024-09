Más bloques reclamaron que Luis “Toto” Caputo se presente ante Diputados para explicar los números del Presupuesto

Luis Caputo, ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se niega a ir al Congreso a la Comisión de Presupuesto, un pedido de la oposición, para defender el proyecto de Presupuesto 2025. Frente al silencio oficial, el kirchnerismo, Encuentro Federal y el radicalismo insisten y suben el tono de las críticas.

El Gobierno dejó trascender que sólo irán las segundas líneas e intentó convencer a todos que con la presencia del presidente Javier Milei el domingo pasado fue suficiente. Como respuesta, la oposición envió el listado de invitados y lo encabeza el propio Caputo.

Esa es la instancia en la que se encuentran hoy las negociaciones entre los bloques de la oposición y el oficialismo de cara a las reuniones de la semana que viene y el llamado a la comisión de Presupuesto y Hacienda para empezar a debatir el proyecto de ley que presentó Milei.

El miércoles, luego de un encuentro de los miembros de la Comisión de Presupuesto de Unión por la por Patria en donde analizaron el trazo grueso del proyecto de ley, las autoridades del bloque le enviaron al presidente de la Comisión, José Luis Espert, un documento en donde le expresan “la necesidad de comenzar con premura el tratamiento del proyecto de Ley y solicitamos al Presidente de la Comisión, que cite a funcionarios y titulares de entes públicos”. Encabeza esa lista Luis “Toto” Caputo y se solicita además la presencia de 24 funcionarios y titulares de empresas públicas para que asistan al debate con los legisladores.

Es sabido que el ministro de Economía no quiere ir al Congreso y por eso en su lugar el oficialismo mandaría a su mano derecha, Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y a Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Pero esto no conforma a los legisladores de los diferentes partidos que quieren al ministro explicando el proyecto. Los dichos son en referencia a que el ministro de Economía de la Nación estará presente hoy en la Bolsa de Comercio de la ciudad santafesina.

“Es fundamental que el ministro de Economía asista a la comisión de Presupuesto para debatir y responder las preguntas de los diputados sobre el proyecto, espero que lo haga”, dijo a Infobae el diputado cordobés del Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal.

El presidente del PRO de Córdoba señaló que “da la impresión de que temen enfrentar el debate público y que queden expuestas las inconsistencias del presupuesto que mandaron. No es bueno que les preocupe más qué videito circula en redes sociales sobre la discusión del presupuesto que la construcción sería de la hoja de ruta que los mercados, el FMI y los capitales ven antes de tomar decisiones sobre Argentina”, agregó el también presidente del PRO de la provincia de Córdoba.

Pero no sólo Unión por la Patria y Encuentro Federal solicitan la presencia de Caputo en el Congreso. Los radicales también van a pedir que vaya el ministro “aunque sabemos que van a decir que no. Le tiene mucho miedo a la exposición”, explicaron desde el bloque.

En la misma línea, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, hizo referencia a que el ministro viaja a Rosario, Santa Fe y no va al Congreso. “El ministro Caputo hace 300 kilómetros (en avión oficial, claramente) para venir a Rosario. Pero no se anima a hacer 18 cuadras para ir a explicar la ley de Presupuesto al Congreso. Dale, Toto... Tomate el subte A, parada Congreso. Son 5 estaciones. En 10 minutos estás”, escribió en su cuenta personal de X.

Pero las versiones de Agost Carreño y los diputados radicales son las más suaves respecto a lo que dicen el resto de sus colegas de otros bloques sobre Caputo cuando los micrófonos están apagados. “Cómo puede ser que tenga miedo de ir al Congreso a debatir su proyecto. Ya se ausentó con la Ley Bases. Ahora tiene que venir”, dijo un miembro de la Comisión que prefiere el anonimato.

Hasta ahora los presidentes de los bloques no recibieron ninguna invitación para realizar un encuentro como se acordó ayer en Casa Rosada que se iba a realizar. “Suponemos que todo se larga la semana que viene, por eso nosotros definimos pasar los encuentros con los asesores para la semana que viene y que cada diputado regrese a su distrito”.