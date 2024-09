Javier Milei encabezará un acto en Parque Lezama para anunciar el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional

Javier Milei volverá a encabezar un acto (Nicolas Stulberg)

Al aire libre y en plena ciudad de Buenos Aires, como hizo en el 2021, cuando inició su carrera política, el ahora presidente Javier Milei encabezará el próximo 28 de septiembre un acto en el Parque Lezama para anunciar el lanzamiento como partido nacional de La Libertad Avanza.

Tal como había anticipado Infobae, la cúpula libertaria ya tenía todo listo para que el espacio obtuviera la personería definitiva en el territorio porteño, último paso que se platearon en el oficialismo para formalizar la fuerza a nivel país.

Con todos los trámites judiciales encaminados para lograr el sello, el jefe de Estado confirmó este jueves en su cuenta de Twitter el evento que se realizará ese sábado, a partir de las 19:00, en el predio ubicado en el límite entre San Telmo y La Boca.

Se trata del mismo acto que originalmente estaba prevista que se hiciera en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “mostrar músculo político” en el distrito gobernado por Axel Kicillof, pero en las últimas horas se decidió ampliar la convocatoria a los referentes de toda la Argentina y que sea el lanzamiento formal del partido nacional.

Todavía no está totalmente definido quiénes serán los otros dirigentes que hablarán durante la jornada: en el evento inicial, que se iba a hacer en La Plata, estaban previstas las palabras también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del diputado José Luis Espert.

El flyer del acto

Los últimos detalles tanto de esta actividad en Parque Lezama como del pedido ante la Justicia para que se reconozca a La Libertad Avanza como fuerza nacional, se finalizaron el sábado por la tarde, en eel despacho del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El funcionario es un hombre cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien viene trabajando desde principios de este año en el armado de la agrupación en todo el país, para poder competir en las elecciones del 2025 con lista propia y sin necesitar alianzas.

En Balcarce 50 se reunieron los presidentes de LLA en seis de los siete distritos que serán los fundadores del espacio nacional, quienes firmaron la solicitud para conseguir la personería partidaria, la cual será ahora evaluada por el tribunal correspondiente.

En el encuentro estuvieron los representantes de La Rioja, Martín Menem; de Córdoba, Gabriel Bornoroni; de Santa Fe, Romina Diez; de Chubut, César Treffinger; y de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Sebastián Pareja y María Pilar Ramírez, respectivamente.

El único ausente fue el salteño Alfredo Olmedo, quien estaba de viaje, pero que sería sumado próximamente a la lista de firmantes, ya que su provincia fue una de las primeras donde los libertarios se constituyeron legalmente.

Del cónclave también participaron el propio subsecretario de Gestión Institucional, y el abogado Santiago Viola, también de buen vínculo con Karina Milei y que trabajaron en la conformación del partido. De hecho, el segundo de ellos fue apoderado de la alianza durante la campaña presidencial del 2023.

El 7 de agosto del 2021, el entonces economista mediático Javier Milei encabezó un acto en Plaza Holanda, en el barrio porteño de Palermo, para anunciar su decisión de ser candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, lo que marcó el comienzo de su vertiginosa carrera política que menos de tres años más tarde lo llevó a ocupar la Presidencia.

“Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo”, sostuvo en aquella oportunidad.

En ese momento, Milei estuvo acompañado por Victoria Villarruel, compañera de fórmula y ahora su vice, y por el legislador Ramiro Marra, que esta vez no podrá estar en el evento, ya que estará de viaje por Tucumán, según indicaron fuentes de su entorno.