El gobierno de Kicillof rechazó el ajuste que pidió Milei: “No es lo que necesita la Provincia de Buenos Aires”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco junto a sus pares Jorge D'Onofrio (Transporte) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires no se sumará al plan de ajuste que el presidente Javier Milei le pidió a los gobernadores en el marco de lo que fue su presentación del Presupuesto 2025 el domingo por la noche en el Congreso. Lo anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, -mano derecha del gobernador Axel Kicillof- en sus habitual conferencia de prensa de los lunes. “No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”, planteó.

El Presidente les reclamó a los gobernadores e intendentes que hagan en conjunto “un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares”, en línea con el recorte que realizó el Gobierno y llegó al 5% del PBI en 9 meses de gestión. El jefe de Estado aseguró que el gobierno nacional ya cumplió su “parte del acuerdo” y aleccionó a los gobernadores “ahora faltan ustedes”, les dijo. Desde Buenos Aires ya rechazaron el pedido presidencial.

“El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo. Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado. En todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I”, cruzó el integrante del gabinete de Kicillof.

Asimismo dijo que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad, que hagamos un ajuste. Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, los caminos rurales, todo eso es el Estado”, dijo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco

En la presentación del Presupuesto 2025, uno de los primeros conceptos que puso sobre el estrado Milei fue el del ponerle “un cepo al Estado” y pidió: “Esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino, se pelea en todas las dimensiones del Estado, también las jurisdicciones provinciales y municipales”; en un mensaje incluido a los intendentes.

La semana pasada, el gobierno nacional había enviado una fuerte señal contra los jefes comunales con la resolución dictaminada por la Secretaría de Comercio que prohíbe incluir tasas municipales -en las boletas de los servicios públicos- que no tengan correlación al servicio brindado. La medida levantó un fuerte malestar entre los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que encontraron respaldo en el propio Kicillof. La línea política y económica del gobierno nacional es romper la presión fiscal.

Las palabras de Milei en la noche del domingo tuvieron un fuerte componente anti impositivo. “Así como el déficit es el corazón del problema, la reducción del gasto para lograr superávit va a estar en el centro de la solución. ¿por qué? porque es el único camino para devolverle a los argentinos el fruto de su trabajo, que hoy el Estado le roba con impuestos”, planteó en uno de sus pasajes.

<b>Distancia de la Boleta Única en Papel </b>

En otro pasaje de su conferencia, el funcionario provincial también se refirió a la discusión del proyecto por la Boleta Única en Papel que avanzó la semana pasada en el Senado y la correlación que puede darse en la discusión de la provincia de Buenos Aires. El primera instancia, Bianco planteó que para la Provincia de Buenos Aires es “totalmente innecesario el cambio de sistema”.

“No corresponde a la Provincia tomar situación directa en esta discusión”, agregó por la discusión que se lleva adelante en el Congreso. Sin embargo, en territorio bonaerense, la oposición empuja el tema con distintos proyectos de ley. En la Cámara baja bonaerense, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presentó una iniciativa en conjunto para imponer el nuevo sistema de votación; en acuerdo con otros bloques opositores.