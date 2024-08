Francisco Paoltroni conformó su propio bloque tras ser expulsado de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado

Francisco Paoltroni conformará su propio bloque Libertad, trabajo y progreso

El senador Francisco Paoltroni anunció este jueves que conformará el bloque “Libertad trabajo y progreso”, luego de ser expulsado de la bancada de La Libertad Avanza por “diferencias irreconciliables”, según deslizaron sus ex compañeros. En sus redes sociales el formoseño compartió la carta que le envió a Victoria Villarruel, como titular de la Cámara alta, y ratificó su apoyo al presidente Javier Milei.

“A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente Javier Milei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza. Con valores y principios, desde ‘Libertad, Trabajo y Progreso’ seguiré defendiendo con convicción las ideas de la libertad, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, expresó Paoltroni.

“Yo me identifico absolutamente con las ideas de la libertad”, expresó en diálogo con la prensa y aseguró que en adelante votará con “coherencia y en línea con las ideas de nuestra campaña”. “Es una decisión que tomaron los colegas y faltan al compromiso electoral de hacer una Argentina distinta”, agregó que se reunió con Villarruel.

El senador formoseño anunció la conformación de su nuevo bloque en redes sociales

Tras una orden específica de la Casa Rosada, el bloque libertario en el Senado, que comanda el jujeño Ezequiel Atauche, echó anoche de manera unánime de la bancada al formoseño Paoltroni. La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se enteró con la definición consumada. Días atrás, cuando comenzó a trascender la idea de los libertarios de expulsar al senador, la Vicepresidenta se había mostrado contraria a la idea. “Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por que habrían de expulsarlo? El caso de Lourdes Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga”, habían explicado desde su entorno.

“Nosotros tenemos una forma de presidencia, y lamentablemente por distintos dichos, que todos escucharon, existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante, de alguna manera, que como espacio político la conducción sea discutida internamente”, manifestó Bartolomé Abdala, presidente provisional de Senado y legislador de La Libertad Avanza, en radio Mitre.

Además, resaltó que en el bloque se “generan algunas rispideces, sobre todo en gente que es nueva. Y en la política, te guste o no te guste, muchas veces tenés que tener la paciencia para entender y soportar que a la conducción de alguna manera tenés que acompañarla. Esto genera un clima que siempre es sano vivir, o por lo menos respetando a los dos líderes que tenemos”.

Paoltroni se había enfrentado a Santiago Caputo

Ahora, el bloque de La Libertad Avanza pasará a contar con seis de 72 senadores en la Cámara alta. Es decir, una situación de extrema complejidad. Además, Paoltroni ocupa la presidencia de la estratégica comisión de Relaciones Exteriores. El legislador formoseño también integra, como vocal, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; de Industria y Comercio; de Economías Regionales, Economía social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Tras su salida y la de Arrieta, el titular del bloque en la Cámara Baja, el cordobés Gabriel Bornoroni, estuvo reunido esta mañana con Eduardo “Lule” Menem, quien desde su rol como subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría General de la Presidencia oficia de nexo con el Parlamento. Después de ese encuentro en la Casa Rosada fuentes oficiales aseguraron que, pese a los rumores, no habrá más desplazamientos entre los legisladores.

La intención es alejar la tormenta lo más pronto posible. El lunes se había decidido la expulsión de Arrieta como diputada, además de haberla desplazado del armado político de su provincia, Mendoza, luego de que diera a conocer los chats internos sobre las negociaciones que hubo para organizar la visita a represores condenados por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ese día, a primera hora de la noche, la mendocina se adelantó al cónclave en el que iban a echarla y anunció que se alejaba del espacio para conformar un monobloque al que llamó Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE).