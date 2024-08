El mensaje de Martín Menem en medio de la interna de La Libertad Avanza: “Ningún diputado tiene votos propios; fueron electos gracias a Milei”

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta

El Gobierno vivió la semana pasada días complicados desde lo político, con una serie de reveses en el Congreso y el estallido público de la interna del bloque oficialista en la Cámara baja, con acusaciones cruzadas a partir de la visita de un grupo de legisladores a represores que se encuentran detenidos acusados de crímenes de lesa humanidad.

En ese marco, trascendió en las últimas horas que Karina Milei, hermana del Presidente y principal armadora política de la fuerza libertaria, tomó la decisión de expulsar del bloque de LLA a Lourdes Arrieta, quien quedó en el centro de la polémica tras intentar despegarse de la visita al penal de Ezeiza y denunciar penalmente al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Hoy, Menem confirmó que el próximo martes se definirá la suerte de la legisladora mendocina, aunque afirmó que su eventual salida no supondrá la pérdida de apoyo legislativo para el Gobierno y advirtió que ninguno de los 38 diputados de La Libertad Avanza tiene votos propios, sino que fueron elegidos gracias a Javier Milei, en un claro mensaje hacia Arrieta.

“No creo que nos quite votos. No creo que diputados que fueron electos gracias y exclusivamente al voto que puso la gente para el presidente Milei, que fueron electos por eso, no creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería inadmisible. No creo que se pierdan los votos”, sostuvo Menem.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el dirigente riojano y sobrino del fallecido expresidente Carlos Menem aseguró que la interna que sufre LLA “es la misma que tienen todos los bloques”, y en un intento por minimizarla, afirmó que son temas que no le cambian la vida a la gente. Sin embargo, insistió con que los diputados libertarios deben responder al Ejecutivo.

“Los treinta y pico de diputados que fuimos electos en 2023, ninguno de nosotros tiene votos propios. Todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Milei, y lo único que podemos hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros. Esta es la principal obligación, hay que ser leales, agradecidos y ser consecuentes con la situación que nos puso en la Cámara de Diputados”, subrayó.

El viernes, en un descargo que publicó en su cuenta de la red social X, Arrieta se defendió de las acusaciones, dijo que nadie le comunicó que iban a sacarla del bloque y se adjudicó los votos que tuvo el espacio libertario en su provincia. “Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”, escribió.

“Me cuesta creer que personas elegidas pura y exclusivamente gracias al voto a Javier Milei, porque ninguno de los 38 diputados tiene votos propios en ninguna de sus provincias y estamos en la Cámara gracias a Javier Milei, me cuesta creer que vaya a votar en contra de esto, más allá de alguna situación puntual. Sería una locura que gente que está en La Libertad Avanza vote algún tema junto con Unión por la Patria”, insistió hoy Menem.

El presidente de la Cámara también fue consultado puntualmente por la visita de un grupo de diputados oficialistas a detenidos por crímenes de lesa humanidad: “No comparto que se haya realizado la visita, no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, no es la posición de la Casa de Gobierno bajo ningún punto de vista. Para mí son acciones individuales y no soy yo quien las tiene que juzgar. Lo importante es si cometieron o no cometieron algún delito, más allá de que puede ser evaluado moralmente el tema. Son condenados, están cumpliendo condenas y punto. Si alguien los quiere ir a visitar, es parte del derecho individual de cualquier persona y lo dejo ahí el tema”, afirmó.

El escándalo protagonizado por Arrieta, que empezó con la polémica visita a represores y siguió con su denuncia penal contra el propio Menem, puso una vez más en jaque la credibilidad política de La Libertad Avanza en el Congreso. Y si bien en el inicio la Casa Rosada había mantenido distancia delegando el problema en el riojano, en los últimos días Karina Milei empezó a seguir más de cerca la polémica y evalúa, a contra reloj, modos de ponerla en caja.

El problema data de varias semanas, pero un hecho puntual rebalsó el vaso. Además de la denuncia penal de Arrieta contra Menem, que representó un punto de quiebre, dicen que vieron un “juego con el kirchnerismo”. “Nos enteramos de que estaba hablando con (el presidente del bloque K, Germán) Martínez y con (Leopoldo) Moreau. Y en la Comisión de Peticiones y Reglamento, donde se pidió hablar sobre el penal de Ezeiza, ella (por Arrieta) le cargó las tintas a Martín, que no tenía nada que ver. Incluso habló de un delito. Ahí se dieron cuenta que no daba para más, que era ilógico que siguiera”, confiaron fuentes calificadas. Arrieta no contestó a las consultas de este medio al respecto.

Por estas horas, la hermana del Presidente, que ya se había encargado de correr al ex jefe del bloque, Oscar Zago, por rebelarse, y excluyó a Marcela Pagano de la mesa de decisiones del grupo legislativo, está evaluando modos de sacarse de encima a la incómoda legisladora mendocina. “Estas cosas llevan tiempo, pero algo se va a hacer”, dijo un ladero de la poderosa secretaria general, conocida por su inflexibilidad frente a reacciones que considera traiciones.

El jefe del bloque, Gabriel Bornoroni (Córdoba), a quien Karina Milei había elegido hace unos meses para reemplazar a Zago mientras defendía el sello de LLA en Córdoba, no tuvo un rol importante en la discusión. En cambio, según pudo saber Infobae, el mecanismo será ejecutado por Martín Menem a través de una nota que le enviará al secretario parlamentario del bloque el martes, después de una reunión del bloque, con la comunicación de la decisión. Aunque no se descarta que, en lugar de dar explicaciones, eleve una lista con la nueva conformación de la bancada, sin la mendocina.