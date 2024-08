“Martín Menem, no tuviste los huevos”: filtraron un audio de la reunión del bloque libertario que terminó en escándalo

Audio Lourdes Arrieta contra Martín Menem

La fuerte interna en el bloque libertario quedó expuesta una vez más luego de que trascendiera un audio grabado desde el interior de la escandalosa reunión que mantuvieron ayer los diputados en el Salón Blanco del Congreso.

Si bien el audio comenzó a circular informalmente a través de las redes sociales, Infobae pudo confirmar con dos diputados que estuvieron presentes que efectivamente es real. Allí se puede escuchar a Lourdes Arrieta, quien arremete a los gritos contra Martín Menem y Gabriel Bornoroni por no haberla “defendido” tras la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza

“No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos. Martín Menem, mirame. No tuviste los huevos”, se escucha gritar a Arrieta.

A pesar de que el jefe del bloque intenta calmarla y le asegura que va a “dar la palabra”, Arrieta continúa con su descargo e insiste con que participó de la visita a Ezeiza engañada. “Yo recibí amenazas de muerte y ustedes se estaban cagando de risa de mí. Me hicieron una cama”, afirma.

“¿Qué cama, Lourdes? Estamos hablando acá”, atina a responder Bornoroni, sin poder controlar la situación. “Me amenazaron y estoy con custodia. Te estoy pidiendo la custodia acá adentro. No tuviste la solidaridad, ¿entendés?”, continúa Arrieta.

La reunión del bloque LLA terminó en escándalo

Según relataron a Infobae algunos legisladores que participaron de la reunión de bloque, todo comenzó cuando los diputados Nicolás Mayoraz y Beltrán Bénedit cuestionaron a Arrieta por haber presentado una denuncia para que se investigue a sus propios compañeros.

Arrieta siempre dijo que fue allí “engañada” por los diputados Beltrán Bénedit y Guillermo Montenegro, y que nunca le aclararon que se entrevistarían con represores como Alfredo Astiz. Además, el martes en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta volvió a apuntar contra Martín Menem: dijo que el presidente de la Cámara de Diputados estaba al tanto de la visita a Ezeiza y que necesariamente debía haber autorizado el traslado grupal de los diputados.

Si bien Menem se mantuvo al margen de la discusión, estuvo presente para “dar respaldo al jefe de bloque” y para forzar a la diputada a que “le digan en la cara las mentiras que dijo en la comisión”. De hecho, fue quien llamó al personal de seguridad para evitar que la pelea pase a mayores.

Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza

Visiblemente afectada por la situación Arrieta se fue de la reunión de bloque e hizo una primera parada en el destacamento policial que se encuentra en la planta baja del Congreso. Allí la vieron dos diputadas de otro bloque, que reconocieron a Infobae que “estaba con un ataque de nervios”.

Luego se dirigió a presentar una denuncia por agresión y “violencia de género” contra el diputado Mayoraz en el Juzgado Civil N°109 . También hizo una presentación ante la Dirección del Género de la Cámara de Diputados.

“Por lo menos en el audio que circula se puede escuchar que Mayoraz no la agredió y que es mentira lo que denunció”, dijo un diputado, aunque lamentaba que se siga alimentando este escándalo.

Por estas horas todavía es incierto el futuro de Arrieta dentro del bloque. Ayer la diputada Lorena Villaverde propuso una votación para expulsarla pero quedó pendiente para la semana que viene. “Debería pasar eso. Si no, es todo una joda”, opinó otro diputado, que ya arrastraba malestar con Arrieta por otros episodios donde los hizo “pasar vergüenza”, como cuando decidió concurrir a una comisión luciendo un patito de juguete en la cabeza o cuando aseguró no conocer a Astiz porque nación en 1993.