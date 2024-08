Crece la rebeldía en el Sindicato de Camioneros: cumbre de opositores internos para enfrentar a Moyano

Sergio Aladio (de camisa celeste) con otros opositores a Moyano, reunidos en Santa Fe

La rebelión interna en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros tan temida por Hugo Moyano se está delineando de manera inédita con más fuerza: dirigentes de 6 provincias se reunieron por primera vez este jueves en Santa Fe para analizar una estrategia conjunta que incluye la posibilidad de crear una federación paralela para disputarle el poder al líder sindical en todo el país.

El encuentro se realizó como parte de una jornada del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, en el camping ubicado en la localidad santafesina de Pérez, y contó con la presencia de otros opositores a Moyano: Daniel Urrutia, a quien la Secretaría de Trabajo acaba de darle la inscripción a su gremio nuevo en Jujuy; Mauricio Saillén, titular del Sindicato Único de Recolectores y Barrido de Córdoba, junto con su adjunto, Juan Saillén, quienes rompieron con Moyano; Juan Carlos Pasarella, de Entre Ríos; Omar Gatica, de San Luis, y Pedro Mamaní, de Tucumán.

“Nos hemos convocado para visibilizar la vocación de generar un nuevo espacio de entendimiento entre los trabajadores de las distintas regiones con un verdadero espíritu federal”, afirman en un “manifiesto” firmado por los 7 sindicalistas. “Sabemos que el federalismo que pregonamos es el sentimiento común que hoy nos convoca y el que nos desafía a trabajar mancomunadamente por un sindicalismo nuevo, moderno, sin personalismos, que nos permita estar junto al trabajador real de carne y hueso, buscando las soluciones cotidianas de cercanía, sin condicionamientos ni decisiones burocráticas que se toman a miles de kilómetros de distancia y que muchas veces no se condicen con la problemática real de los trabajadores de cada una de las regiones”, agregan.

El "manifiesto" firmado por los opositores a Hugo Moyano

La cumbre rebelde es impulsada por Aladio, titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien se desafilió en 2015 de la federación de Moyano por profundas diferencias y fundó un gremio paralelo, que tiene 24 mil afiliados y cuya autonomía fue avalada por un fallo de la Corte Suprema.

El más duro rival interno de Moyano sigue resistiendo las acciones de hostilidad de la conducción nacional de Camioneros, pero ya logró tener su propia obra social y un convenio colectivo que rige para los trabajadores en Santa Fe, con la inclusión de 10% de aumento salarial por presentismo y una innovación importante: un fondo de cese laboral que mejora, según Aladio, el esquema que promueve Javier Milei a través de la Ley Bases porque fija aumentos de las indemnizaciones al ritmo de lo que se pacta en las paritarias. “Hay que darle previsibilidad para el empresario y seguridad al trabajador de que va a cobrar la indemnización -señaló el opositor moyanista a Infobae-. Tenemos que tratar de sostenernos todos y trabajar como un equipo. Si no, no hay manera”.

Con el eje de la protesta contra los “manejos centralistas y poco federales” de Moyano, Aladio logró agruparse con otros adversarios internos en distintos distritos. “Estamos tratando de juntarnos todos los dirigentes del interior para buscar otro tipo de conducciones que estén a la altura de lo que hoy necesitan los trabajadores -aseguró-. Si estás en una provincia y no sos de Buenos Aires te ahogan económicamente y no te dan respuesta, no te acompañan y ponen en jaque a esa conducción provincial. Por lo tanto también ponen en jaque lo que necesita el afiliado en particular, ya sea la obra social o cualquier otra cobertura gremial que en algunos lados no se puede dar”.

Sergio Aladio, flanqueado por Mauricio y Juan Saillén, de Córdoba

Ahora, en la reunión cumbre de este jueves, conversaron de manera extensa sobre una idea que comparten: “Armar algo propio desde el interior, con representación propia en todo el país y tratando de estar al lado de los laburantes que a veces le cuesta tanto a Buenos Aires”, dijo Aladio. Ese armado podría terminar en una federación paralela que agrupe a los disidentes. “Lo único concreto es trabajar en conjunto para darle una mano al que la está pasando mal en cada provincia”, añadió.

En el encuentro estuvieron algunos dirigentes que competirán en sus provincias contra el oficialismo de Moyano en las elecciones en Camioneros que se realizarán en 2025. Algunos fueron desplazados por el líder nacional y buscarán su revancha. Todos prometieron unificar esfuerzos para enfrentarlo en cada distrito y sortear los impedimentos que, descuentan, desplegará el moyanismo.

Además de Aladio, uno de los dirigentes con más fuerza en su provincia es Saillén, jefe del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, que en 2013 rompió con Moyano y creó su propio gremio, que también tiene su convenio colectivo de trabajo y su obra social.

Hugo Moyano y Jorge Taboada, su secretario adjunto en la Federación de Camioneros

Urrutia en Jujuy y Mamaní en Tucumán son dirigentes que estaban alineados con el moyanismo y, tras ser desplazados o dejar de tener el apoyo nacional, crearon sindicatos paralelos de Camioneros. Gatica, de San Luis, fue hasta hace poco tesorero de la Federación Nacional de Camioneros y en su provincia terminó sin el apoyo de Moyano, que apostó a otro dirigente, y perdió por tres votos en los comicios del sindicato local que, según denunció, estuvieron plagados de irregularidades.

Otro aliado es Pasarella, de Entre Ríos, que intentó participar de los últimos comicios de Camioneros en su provincia, pero se lo impidió la junta electoral por un “ardid”. Y Juan Armando Berón, del Chaco, donde hay tres sindicatos, uno con personería (dirigido por un leal a Moyano) y tres con simple inscripción, quien no pudo viajar a la cumbre opositora en Santa Fe por cuestiones de salud.

Daniel Urrutia (Jujuy), Pedro Mamaní (Tucumán) y otros opositores a Hugo Moyano que participaron de la cumbre de rebeldes de Camioneros

Para Aladio, el Sindicato de Camioneros ya no es el mismo de su época de esplendor. “Dejó de ser ese protagonista fundamental en las negociaciones paritarias para estar hoy en un segundo plano y esperando que otros acuerden aumentos para después ver cómo se enganchan -dijo-. Esto no puede estar sucediendo. Nosotros tenemos la fortaleza de los trabajadores y dirigentes muy importantes del interior del país y también de la propia Buenos Aires, que realmente pueden darle un vuelco para llegar a lo que necesitamos como representantes y que sea un beneficio para los trabajadores”.

Sobre el futuro inmediato, el máximo opositor a Moyano está convencido de que sumarán más dirigentes de Camioneros de otras provincias a este flamante frente interno. “Este fue un punto de partida -definió-, el acta fundacional para iniciar el camino hacia esa nueva federación o esa nueva agrupación de Camioneros y recuperar un protagonismo que hoy gremialmente perdimos”.