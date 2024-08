“Trabajamos para que las familias argentinas coman en sus casas, no en los comedores comunitarios”, aseguró la Secretaria de Niñez

Yanina Nano Lembo describió en detalles la política alimentaria de la Libertad Avanza Foto: Cristian Gastón Taylor

Hace dos meses, Pablo de la Torre fue desplazado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de una forma escandalosa y en medio de sospechas de corrupción. En su lugar fue designada Yanina Nano Lembo, licenciada en Administración de Empresas y en Comercialización.

La funcionaria de La Libertad Avanza, ya en plenas funciones en el área que órbita en el Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello), recibió a Infobae en su despacho del piso 14 del histórico edificio ubicado en Lima 340. A su espalda reluce un amplio espejo y sobre el mueble tallado destaca una reproducción de la Casa de Tucumán. A las 10 de la mañana, las dos pantallas gigantes de la izquierda están apagadas. Al fondo a la derecha luce una bandera de ceremonias y un mapa de la Argentina. No hay fotos personales; sólo un termo y un mate. Es la primera entrevista que concede. Aclara que no está acostumbrada a los reportajes ni a las definiciones políticas, pero empieza con una definición fuerte y audaz: “Desde esta gestión vamos a trabajar para que los niños argentinos estén bien nutridos y estimulados. Que las familias argentinas coman en sus casas, no en los comedores comunitarios”.

—En las últimas horas se conoció el informe de UNICEF que revela que en la Argentina, cada día, un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar.

—En mi caso y en el de Sandra (Pettovello), cada niño en situación de vulnerabilidad es importante. El resultado del informe de UNICEF es producto de un flagelo de 40 años de manejos económicos y monetarios que traen como producto esta situación crítica. Por eso, desde que comenzó la gestión, uno de los focos tiene que ver con la seguridad alimentaria y sobre todo está puesto en los niños. Nuestra política pública está centrada en la familia. Desde esta gestión vamos a trabajar para que los niños argentinos estén bien nutridos y estimulados. Que las familias argentinas coman en sus casas, no en los comedores comunitarios. Pero sabemos que es un camino a recorrer. Queremos que al final de esta gestión no haya indigencia en la primera infancia.

—¿Y eso en cuánto tiempo se puede lograr?

—No, eso seria hacer futurología. Es un conjunto de políticas que van acompañadas de todo un proceso económico. Tenemos un eje de inclusión socioeconómica donde vamos a acompañar a las familias para que consigan libertad económica.

—¿Esas mejoras se van a lograr en 4 años?

—Mejorar, seguro. Voy a trabajar para que sea con la mayor celeridad posible. Trabajar con las provincias nos va a permitir focalizar de manera más efectiva la política alimentaria.

Yanina Nano Lembo recorre el AMBA para certificar los comedores que sí existen para brindarles asistencia directa

—Recién mencionó que llegamos al informe de UNICEF después de 40 años de desmanejos. Es decir, durante las cuatro décadas democráticas.

—Sí, y profundizada en la gestión anterior. Estamos decididos a la desintermediación. La responsabilidad la tiene la Nación, junto a las provincias. Vamos a trabajar en conjunto. Nosotros, a partir del mes que viene, vamos a retomar el Consejo Federal de Desarrollo Social para este eje prioritario. La alimentación y la descentralización. Ya no hay más intermediarios.

—¿Y qué responsabilidad le cabe al gobierno de La Libertad Avanza? Más de 7 millones de chicos viven en la pobreza.

—En este momento estamos en gestión y somos responsables de las políticas públicas que estamos implementando. Hay dos que son prioritarias en términos alimentarios, una es la transferencia directa. Es muy importante que la gente elija cómo y dónde alimentarse. Por eso el refuerzo que hemos hecho. Incrementar el 137,5% de aumento en la Tarjeta Alimentaria. Es nuestra prioridad que las familias argentinas, desde un punto de vista alimentario, vuelvan a comer en sus casas. Es muy importante el vínculo que se genera cuando comen. Por eso es importante priorizarlo. Y complementariamente acompañar el eje de comedores, sector en el que hemos hecho un esfuerzo adicional nuevamente. Por un lado reforzar la cápita alimentaria en un 40%, y acompañar el proceso de sumar nuevos comedores. Hoy ya estamos atendiendo a 4.223 y tenemos la voluntad de sumar los que existan. Estamos en esa tarea. Nuestra gestión entiende que el capital humano comienza en la infancia. Es la etapa crítica dónde comienza el desarrollo cognitivo durante sus primeros años de vida.

—¿Cuál es el déficit de la gestión anterior en la cartera que usted conduce?

—Prefiero hablar propositivamente de lo que vamos a hacer nosotros. Por supuesto uno de los puntos que se abordó desde el principio fue el esquema de intermediación que no permitía de manera directa conocer y atender a los más necesitados.

—¿Y quiénes eran esos intermediarios?

—Los movimientos sociales. La desintermediación hace que los alimentos se utilicen de manera eficiente y lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. Y se presta menos a la posibilidad del mal uso de los recursos y los fondos públicos que los ciudadanos aportan.

—Pero se supone que los dirigentes sociales garantizaban que la comida llegara a los sectores más vulnerables a través de sus comedores.

—Parece que eso no era así. Hay varias causas judiciales en trámite. Había comedores que no existían. Creemos que esta manera es más eficiente.

La Libertad Avanza le quitó la intermediación de los alimentos a los movimientos sociales

<b>Aumento de calorías y comedores</b>

—El informe de UNICEF refleja que hay muchos niños bajo la línea de la pobreza y mal alimentados, ¿es falta o ausencia del Estado?

—Nosotros con nuestro equipo de nutricionistas y profesionales realizamos un diagnóstico sobre esa situación. La cobertura nutricional de la política alimentaria de la anterior gestión era de 277 calorías per cápita. Los chicos sólo accedían a fideos con puré de tomate. Nosotros, en base a esos estudios, decidimos aumentar la calidad nutricional en comedores y merenderos. A partir de este mes de agosto aumentamos un 40% el valor calórico para cubrir 386 calorías por persona. Y sabemos que el punto de llegada es seguir reforzando estas calorías. Ahora los chicos sumarán a su dieta carne, arroz y mermelada. Esto fue después de evaluar las calorías y la diversidad de alimentos que requieren las personas, y sobre todo los niños, para estar bien alimentadas.

—¿Cómo controlan que el dinero de la Tarjeta Alimentar, y los fondos destinados a Alimentar Comunidad, lleguen a quienes lo necesiten?

—Controlamos que los comedores efectivamente existan. Ahora mismo hay un equipo en el campo trabajando sobre eso. Ya misma estuve recorriendo los comedores y hablando con las responsables para conocer de primera mano sus necesidades. Trabajamos con organizaciones (como CONIN) que conocemos, que auditamos. El esquema previsto tiene trazabilidad. En la gestión anterior esto no ocurría. La tarjeta te permite conocer a qué destinan ese gasto y que sea eficiente. Además tenemos previsto brindar asistencia técnica porque más allá del control, la idea es que podamos entender si se están utilizando los fondos de manera correcta desde el punto de vista nutricional.

—Al comienzo de la gestión hubo mucha confusión. Los movimientos sociales aseguraban que había más de 40 mil comedores. Sandra Pettovello denunció que la mayoría no existía. ¿Cuáles son los números reales según su estudio y que encontraron?

—Encontramos registros totalmente atomizados, descentralizados, con comedores no validados, incluso en un número mayor a la cifra que usted da. Ahora atendemos a más de 4.200 y estamos en proceso. Esta semanas estamos auditando en AMBA para seguir validando. Sólo el 10 % de ese registro de matriculados estaba funcionando. Y hoy esa matrícula no es válida. Estamos validando en el territorio uno por uno.

"Encontramos registros totalmente atomizados, descentralizados, con comedores no validados", describió la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Foto: Cristian Gastón Taylor

—¿Por qué estaba tan inflado ese registro?

—El ex Ministerio de Desarrollo Social estaba subdividido. Entiendo que era una manera de no tener los registros centralizados. De no tener un control exhaustivo. Nuestra gestión es mirar hacia adelante y que la asistencia llegue a las persianas que tiene que llegar. Y hacia eso vamos. Por eso las transferencias ahora son directas. Tenemos como punto de referencia la Canasta Básica Alimentaria; seguir sumando comedores; acompañando a los que ya asistimos; el refuerzo de las calorías y poder trabajar con las provincias a través del Consejo Federal de Desarrollo Social para poder coordinar aún mejor y focalizar la política alimentaria.

<b>Consejo Federal y distribución de alimentos</b>

—¿Desde cuándo se va a implementar el Consejo Federal de Desarrollo Social?

—A partir de septiembre va a ser la primera convocatoria. Van a ser dos días: el primero, la idea es contar con la presencia de los ministros de Desarrollo Social; y el segundo va a estar más orientado a primera infancia, protección y promoción y de derechos. Aún no realizamos la convocatoria. A los ocho ministros con los que ya me reuní les anticipé sobre el encuentro.

—¿Con qué están asistiendo a las provincias?

—Con la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, con el programo Los Primeros Mil Días, que ya asiste a 668.453 beneficiarios. También están el Programa Progresar, Volver al Trabajo y en el tema de comedores estamos asistiendo, tal vez de manera indirecta, a través de CONIN y Cáritas. Tenemos centros de asistencia de Primera Infancia y el esquema hoy puntual de distribución de alimentos. La impronta de mi gestión es: dónde haya una persona que está pasando necesidad, vamos a estar presentes.

—¿Qué va a pasar con los alimentos que aún están en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo?

—Ya están siendo retirados por las 22 provincias firmaron o están por firmar convenio con esta secretaría. Diez ya retiraron el cien por cien de los alimentos que les correspondía en función al Índice de Carencias Múltiples (ICM). Dos están con un retiro parcial y los otros se encuentran en proceso de firmar el cronograma y el convenio de colaboración que definimos. Entre este mes y septiembre se terminarán de entregar la totalidad, menos las tres toneladas de yerba. Esperamos los análisis para saber si es apta para consumo humano.

—¿Van a adquirir más alimentos para tener en depósitos?

—La lógica y la estrategia va a estar enfocada, como dije al principio, en transferencias directas, en asistencias a comedores. La evaluación que realizamos es que no resulta eficiente en términos de logística de precios y en valor nutricional. Es costosa, sale mucho dinero. No solo incorporar los alimentos, sino la parte de logística. Tenemos dos depósitos, en el conurbano y en Tucumán. Eso no nos resulta eficiente para distribuirlos a todo el país.

Según un informe de UNICEF en la Argentina un millón de niños y niñas se acuestan sin cenar EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

—Sin embargo las gestiones anteriores lo hacían.

—Yo puedo hablar de mi gestión y de la gestión de Sandra (Pettovello). Entendemos que la estrategia que tenemos tiene que ver más con que la plata esté en el bolsillo de los argentinos y elijan dónde y cómo comer. Y en esa línea, la compra de alimentos no está priorizada.

—¿Cuándo se verán los primeros resultados de estas políticas alimentarias?

—Le toca a esta administración lograr morigerar los efectos de la pobreza en Argentina. Es un proceso de mediano plazo. Tiene que ver con la lucha contra la inflación, que se está ganando; y después, desde un punto de vista de política alimentaria, los refuerzos que se están dando, el acompañamiento y la inversión en desarrollo social en primera infancia. Esa inversión le cambia la trayectoria de vida a cualquier argentino.

—¿La promocionada Mesa del Hambre creada por Alberto Fernández sigue funcionando?

—No, no... No mostró resultados, no hemos tenido resultados. No resultó eficiente. Por eso vamos a una lógica de trabajo con los gobiernos locales. Son los gobernadores, los intendentes los que mejor conocen sus territorios.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia forma parte de la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello REUTERS/Matias Baglietto

<b>“Uso ineficiente de los recursos”</b>

—¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha en las marchas o lees carteles de protesta que dicen que el Gobierno de La Libertad Avanza “es sinónimo de hambre”?

—Estoy convencida del rumbo que estamos encarando y con total apertura. Me contacto con aquellas organizaciones, como Cáritas, que tengan información para acercarnos y muchos de los datos que fui compartiendo durante esta conversación tiene que ver con la mirada que vuelco en esta entrevista. No queremos que ningún argentino pase hambre y de 0 a 17 años estamos en camino de acompañar con mayor tenacidad para avanzar.

—¿Le sorprendió que la provincia de Buenos Aires firmó rápidamente el acuerdo para retirar alimentos del depósito de Villa Martelli?

—Resulta lógico con la emergencia alimentaria y teniendo el mayor porcentaje de pobreza.

—¿Cuáles fueron las principales falencias que encontraron en el área que conduce?

—El uso ineficiente de los recursos públicos, la falta de trazabilidad. Nosotros tenemos una visión más federal. Gestionamos a través de datos, de información cierta que permita tomar decisiones serias y positivas.

Yanina Nano Lembo: "El foco y el eje de las políticas públicas van a centrarse en las familias" Foto: Cristian Gastón Taylor

—¿Por qué debo confiar en que ustedes van a paliar el hambre o que los alimentos van a llegar a los más necesitados? Antes también se anunció y acá estamos.

—Tengo la convicción, la claridad sobre los ejes que quiero abordar, entendiendo que en un gobierno te tenés que plantear tres o cuatro prioridades y nosotros las tenemos. Tenemos bien definido el qué y el cómo lo queremos hacer. El foco y el eje de las políticas públicas van a centrarse en las familias y en términos del cómo vamos a velar porque haya transparencia, eficiencia en el gasto y trabajar muy en conjunto con las provincias para que sean efectivas las políticas públicas que desde Nación queremos impulsar en conjunto con ellas para que el éxito a nivel local llegue.

—En el Gobierno pasaron tres ministros por la cartera que conduce. Usted es la segunda funcionaria en el área, ¿siente que está sentada en una silla eléctrica?

—No, para nada. Tomé este cargo con mucha responsabilidad, vocación y muy enfocada en lo que me toca hacer.

—¿Tiene alguna opinión sobre la acusación de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género?

—Sí, tengo opinión pero no quiero hacer declaraciones al respecto.