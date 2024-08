Quién es Cecilia Hermoso, la ex funcionaria que Fabiola Yañez señaló como amante de Alberto Fernández

Cecilia Hermoso, la ex funcionaria que estuvo a cargo de la estrategia digital de las redes sociales de Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez acusó por violencia de género a Alberto Fernández. En su relato completo ante el fiscal Ramiro González, que consta de 18 carillas y que reveló Infobae, expone detalles sobre los presuntas situaciones de maltrato físico y verbal que habría sufrido la periodista por parte del ex presidente, y de las infidelidades en ese contexto de agresiones.

Una de las mujeres señaladas por Fabiola es Cecilia del Milagro Hermoso González (35), una ex funcionaria del gobierno del Frente de Todos que trabajaba como community manager y era responsable de la estrategia de redes sociales de la gestión del ex presidente. Entre ellas, se encargaba de la cuenta del perro collie Dylan.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijos, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, aseguró Fabiola en su escrito judicial.

Según pudo saber este medio, Cecilia Hermoso arrancó a trabajar en 2017 con el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner. Tenía 24 años. En ese momento, Alberto Fernández seguía en política pero no tenía un cargo en la función pública. “Estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter”, indicó un ex funcionario sobre la administradora de redes sociales.

Con el arranque de la gestión del Frente de Todos, Alberto Fernández nombró a Hermoso como directora general de Comunicación Digital, a través del decreto presidencial 147/2020 del 13 de febrero de 2020. El cargo dependía de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación. La ex funcionaria estuvo en ese rol hasta finalizar el gobierno del Frente de Todos.

Fabiola Yañez dijo que Cecilia Hermoso gestionaba la cuenta de Instagram de Dylan. Pero también fue una funcionaria formalmente designada en el Poder Ejecutivo

Hermoso González también es una de las fundadoras de la firma Agustín Vidal Producciones, que tenía al empresario homónimo como encargado de la realización del programa “Fort Night Show”. Producían el ciclo televisivo del empresario mediático Ricardo Fort, quien murió en 2013.

La comunicación oficial de redes sociales de Alberto Fernández pasó por distintos momentos. En plena pandemia de coronavirus, se delegó esa función en un equipo de asesores y especialistas en el área, encabezado por Cecilia Hermoso. En ese equipo estaba José Andrés Bossio, quien era hasta entonces pareja de Hermoso González, según reprodujo la revista Noticias.

Como integrantes de la administración pública, estos ex funcionarios requirieron una “autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos” para la designación, si bien en el caso de Cecilia Hermoso contaba con experiencia en el rubro.

El nombre de Cecilia Hermoso salió a la luz luego de la declaración de la ex primera dama, y a días de la filtración del video del ex jefe de Estado con la conductora y columnista Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

Pero la acusación de Yañez contra Alberto Fernández también involucró a otros funcionarios del entorno presidencial. Incluso, apuntó al ex jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra por haber ocultado una de las agresiones del ex presidente Alberto Fernández cuando todavía no había nacido el hijo de ambos.

Aquella escena de violencia habría ocurrido en la cama, cuando vivían en la quinta de Olivos. “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viajé igual; al principio sólo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días adentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, contó la ex primera dama.