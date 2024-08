Fabiola Yañez confirmó cómo descubrió los videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato: “Había otras fotos y otras personas”

Fabiola Yáñez denunció las infidelidades que padeció junto a Alberto Fernández

En paralelo a la denuncia que Fabiola Yañez radicó por violencia de género contra Alberto Fernández, surgieron dos videos donde se escucha al exmandatario filmando a la conductora Tamara Pettinato.

En las grabaciones, Fernández le realiza una serie de interrogantes y ambos se declaran el cariño que sienten. Tras la difusión del material, la ex primera dama afirmó que ella ya tenía conocimiento de dichos videos y recordó cómo los descubrió.

Durante la entrevista a Infobae, Tatiana Schapiro le consultó: “Estamos hablando de los videos con Tamara Pettinato. ¿Vos ya los habías visto?”; a lo que Yañez respondió de manera contundente “Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas”.

Al respecto, indicó que Alberto Fernández “comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos”.

“El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”, remarcó.

Ante dicha situación, la ex primera dama reconoció que “a esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. Ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”. De hecho, planteó que las infidelidades ocurrían de manera frecuente.

Al ser consultada si conocía a las mujeres que aparecían en las imágenes, Yañez sostuvo: “Personalmente, no las conozco. Algunas sí. ¿Públicamente? Sí”. Y remarcó que se trataban de mujeres famosas pero no podía decir los nombres dado que “yo no sé exactamente cómo llegaron ni a dónde llegaron. Mi teléfono obviamente debe estar intervenido de alguna manera. Creo que esa es la razón por la cual comienzan a aparecer todas estas cosas también”.

Más allá de descubrir videos y fotos de presuntas infidelidades, la ex primera dama planteó que su preocupación radicaba en que ahora su hijo podía tener acceso a dicho contenido dado que estaba en el celular. “El tema es que lo ve mi hijo”, expresó.

Al recordar el momento en que Francisco estaba con el celular donde aparece el video, “mi mamá se lo sacó enseguida, pero cómo es esa desprolijidad de darle un teléfono a un niño donde tenés conectadas tus cuentas y tus cosas. O tenés guardadas fotos o videos que grabaste o cosas que hiciste. Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco”.

“Y que me haya animado es porque yo necesito estar íntegra para mi hijo. Por mucho tiempo no lo estuve estando en Olivos. Hoy estoy mejor. Van a decir de mí un montón de cosas. Pero hoy me siento más fuerte que nunca. Y estoy fuerte”, aseguró Fabiola Yañez. Y agregó que “en aquel momento yo estaba viviendo de una forma en la que no me dejaba ni siquiera poder estar íntegra para mi hijo. Por eso decido irme del país, por mi hijo. Porque si no, no íbamos a poder ir a ningún lado”.

De hecho, remarcó cómo su vida en los últimos años afectó su cotidianidad y perspectivas a futuro. “A mí me destruyeron, a mí me destruyeron en vida. Yo en Argentina obviamente que no iba a poder trabajar, no iba a poder salir a la calle, iba a tener que volver a estar encerrada, a vivir encerrada como había vivido todo el último tiempo”, concluyó.