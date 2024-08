Entrevista exclusiva a Fabiola Yañez: las repercusiones de la prensa internacional

Las primeras declaraciones de Fabiola Yañez con Infobae revolucionaron a los medios extranjeros

La extensa entrevista exclusiva de Infobae con Fabiola Yañez tuvo una gran repercusión en la prensa del mundo. Luego de que ratificara una denuncia penal en contra del ex presidente argentino Alberto Fernández por hechos de violencia de género que habría sufrido durante la anterior gestión, la ex primera dama reveló detalles sobre las peleas, las infidelidades, la indiferencia impartida por ex funcionarios públicos y el tiempo que pasó recluida en la Quinta de Olivos.

“He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo”, reconoció al mencionar que las agresiones de las que habrían sido testigos las paredes de la residencia presidencial salieron a la luz a raíz de una causa por presunta corrupción respecto de la contratación de seguros por parte de la Nación que tiene en el blanco al ex mandatario. Pese a que reveló que el calvario comenzó antes de que Fernández asumiera la Presidencia en 2019, remarcó con la situación fue empeorando el año pasado y, sobre todo, en los últimos dos meses.

A raíz de las graves acusaciones que levantó Yañez contra el ex jefe de Estado argentino, el diario El Observador de Uruguay destacó que “la ex Primera Dama admitió que “tiene miedo” y que le dio horror ver sus imágenes en ese estado, no sólo por ella, sino, además, por su hijo”. En este sentido, lamentó que la información se haya vuelto pública, debido a que cuando el menor de edad crezca podrá repasar el escándalo a nivel nacional e internacional que despertó la causa.

Por otra parte, también desde el otro lado del Río de la Plata, el diario El País tituló con respecto a la nota: “Estuvo amenazándome día por medio”. La cita hace referencia al disparador que la llevó a tomar la decisión de comunicarse con la Justicia argentina, debido a que el ex funcionario público la habría hostigado “día por medio” a través de llamados telefónicos. “Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar”, apuntó.

En el caso del medio colombiano Semana, éste mencionó la conversación que fue publicada a las 20 horas del 10 de agosto -horario argentino-, más optó por reflotar las imágenes exclusivas a las que tuvo acceso Infobae sobre los chats que Fabiola mantuvo con Fernández. En las capturas difundidas, la mujer le recriminó en varias oportunidades sus malos tratos y golpes propinados.

Otro de los medios latinoamericanos que hicieron eco del escándalo que desató el caso se trató de La Tercera, de Chile, en donde la periodista aseguró que había detalles más escabrosos que se mantienen bajo reserva. Asimismo, remarcaron la falta de respuesta que la denunciante tuvo por parte del ex Ministerio de la Mujer, la Diversidad y Géneros (MMDyG) y su mudanza hacia la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, para evitar compartir espacios con el ex presidente.

Con respecto a los medios de comunicación europeos, uno de los primeros en darle repercusión a las declaraciones de Fabiola fue ABC, de España, nota que enfocaron en hacerle eco a las múltiples infidelidades que el ex mandatario habría cometido a lo largo de la relación que mantuvieron, los inicios del declive y el comienzo de los actos que atentaron contra la integridad física de la también actriz argentina.

En simultáneo, El Sol de México realizó un repaso sobre los últimos cinco años de la pareja, tramo en el que habrían comenzado los maltratos de parte de Fernández en contra de Yañez. Además, hicieron hincapié en los motivos por los que había decidido no abandonar el domicilio presidencial tras separarse del ex mandatario: “Si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo”, analizó sobre lo perjudicial que hubiera sido durante el desarrollo de la campaña electoral del 2023.

Por su parte, El Universal de México destacó el costado más oscuro de la situación que atravesó Yáñez previo a radicar la denuncia por violencia de género. “Estuvo dos meses amenazándome con que se iba a suicidar”, citaron sobre el momento en el que contó sobre las llamadas que le hacía casi todos los días para convencerla de que no iniciara el proceso penal. Para ese entonces, la periodista ya había sido indagada por la Justicia argentina y los detalles de la audiencia le habían llegado al ex mandatario.

Los presuntos hechos de violencia sufridos se conocieron el fin de semana pasado, no obstante, la ex primera dama se contactó con el juez federal Julián Ercolini -quien quedó a cargo de la causa tras salir sorteado- para afirmar que estaba lista para hacer la denuncia. “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo a su ahora ex abogado, Juan Pablo Fioribello, que cumplió el rol de mediador entre la denunciante y la Justicia luego de que fuera notificado por el magistrado, con quien mantiene una relación cercana hace años.

Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo “terrorismo psicológico”.

Entre los siguientes pasos que dará el fiscal federal Carlos Rívolo, se menciona una audiencia declaratoria, en la que se espera que Fabiola amplíe su primer testimonio. El investigador evaluó la posibilidad de viajar hacia Madrid pero, por el momento, no hubo confirmaciones del supuesto viaje. La defensa de la ex primera dama será representada por Mariana Gallego, especialista en Derechos Civiles y Familia, mientras que el ex jefe de Estado designó a Silvina Irene Carreiras, quien no es tan conocida en el mundo jurídico. De hecho, no hay registro de que hubiera participado en causas mediáticas a lo largo de su carrera.