La falta de acuerdo con el bloque de Pichetto hizo caer la sesión en Diputados y mostró la debilidad de LLA

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó que la sesión comenzara pero no hubo quórum

A pesar de las estrategias que intentó aplicar el presidente de la Cámara, Martín Menem, con la intención de “estirar” el tiempo en busca de que llegaran los legisladores que le faltaban para alcanzar el número de 129 que da quórum (sólo fueron 114), los diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF) nunca llegaron y la sesión naufragó. El mensaje parece claro: “Ordénense porque estamos de mal humor”. Y nadie duda cuando se trata del humor de Miguel Ángel Pichetto.

Desde el bloque del ex candidato a vicepresidente señalaron en un comunicado que no participaron porque no iban a ser “funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”, e instaron a Menem “a que recupere el normal funcionamiento de esta casa”.

Asimismo, reclamaron que las autoridades de la Cámara “convoquen a sesiones ordinarias e incorporen en la agenda parlamentaria proyectos que hacen a las demandas de todos los argentinos”. La intención es presionar para ampliar la agenda con los proyectos de la oposición.

Lo que en realidad esconde la ausencia de HCF es el enojo de Pichetto y su gente por la falta de acuerdo y porque entienden que, cuando se alcanza algún consenso, el oficialismo lo rompe. “Nosotros no estamos para discutir este tipo de boludeces”, dijo uno de los miembros del bloque.

Nicolás Del Caño tuvo un duro cruce con Martín Menem durante la sesión

“No hubo acuerdo en labor parlamentaria. Querían tener una sesión de 20 horas en algo que se podía resolver en 8 horas”, explicó una fuente del bloque HCF. “No hay acuerdos y cuando los logramos ellos no los respetan. Estamos cansados de cerrar con Menem cosas que después no se cumplen, como lo que sucedió en la conformación de las comisiones bicamerales”, agregó la fuente.

Pichetto participó de Labor Parlamentaria y fue uno de los primeros en retirarse. A su salida, no hizo ningún comentario sobre la intención de no dar quórum. La ausencia del bloque se terminó de definir minutos antes de que comenzara la reunión y tomó por sorpresa al resto de los asistentes.

“Pichetto ya estaba molesto en Labor, no quería una sesión tan extensa, porque había entre 30 y 40 de cuestiones de privilegios que eran sobre lo mismo e iban a caer en el mismo lugar. A esto se le suma que están calientes porque Menem les dice algo que sí y después es no. Se juntó todo”, explicó un diputado de otro bloque que conoce desde hace muchos años al presidente de HCF

El cambio de posicionamiento es algo que se venía avisando. El acompañamiento al oficialismo será cada vez menor o, por lo menos, no será sin costo alguno para LLA. La decisión de Menem de dejar a Emilio Monzó afuera de una bicameral sensible empieza a tener consecuencias y hoy se tradujo en la ausencia de sus pares de bloque.

Esto no será el único movimiento del bloque HCF. Ya avisó que mañana también mostrará “los dientes” en la bicameral de Trámite Legislativo y cerrará una semana en donde dejará claro que no confían en el oficialismo.