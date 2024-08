Victoria Donda: “El cierre del INADI es la construcción de una sociedad violenta”

Victoria Donda, parlamentaria del Parlasur y ex titular del INADI

La extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, aseguró que el cierre del organismo, publicada hoy en el Boletín Oficial, le provoca tristeza.

“Me genera tristeza por el INADI y por cómo están destruyendo al Estado. Tenemos mucho para reflexionar. Uno puede estar de acuerdo o no con cierta gestión, puede decir ‘esto hay que cambiarlo’ pero no puede decir ‘este lugar no sirve y hay que destruirlo’”, manifestó Donda, en comunicación con FM Delta.

En ese sentido, la exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández recordó los motivos de la creación del Instituto, en su momento. “El INADI fue creado por Menem, después del atentado a la AMIA, para generar políticas que contribuyan a bajar los niveles de racismo y de discriminación. Primero las políticas contra el antisemitismo, que se pueda convivir en una sociedad con respeto, luego las políticas de inclusión y después las que pensamos que podían tener una mirada de la discriminación como fenómeno que deja a la mayoría por fuera de la posibilidad de usar sus derechos”, aseguró.

“Podés estar de acuerdo con cierta cuestión, pero lo que no podés hacer es destruirla. Es lo mismo que tener una gotera en la casa, y para terminar con eso, prendés fuego la casa. Eso es lo que está haciendo Milei”, apuntó Donda.

El Gobierno oficializó el cierre del INADI

Por su parte, la parlamentaria del MERCOSUR cuestionó las medidas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. “Todo lo que puedan vender lo van a vender. Lo que no van a vender son los derechos, a esos los quieren destruir. Yo creo que es una metodología a la que ellos se aferran y la van a sostener. Lo que no dijeron nunca es los efectos que esto va a tener. Los efectos son terribles”, dijo.

“Lo que le molesta al presidente y al modelo económico que él sostiene es una parte enorme de la población. El cierre del INADI es la construcción de una sociedad violenta y, lo digo con mucho dolor, donde el odio sea moneda corriente y nos acostumbremos”, agregó.

Y apuntó “Desde la sociedad vamos a seguir generando esas redes de solidaridad y sostén, pero quien tiene que hacer esto es el Estado. Y lo tiene que hacer porque Argentina asumió serios compromisos internacionales al respecto. Milei le está escupiendo en la cara a la comunidad internacional, le está diciendo que no le importa esos compromisos contraídos antes de su llegada. Milei cree que el Estado nace cuando llega él, quiere reformar el Estado destruyendo lo que tenemos”.

Victoria Donda fue por tres años la titular del INADI

Por otra parte, Donda también se pronunció sobre la visita de algunos legisladores oficialista a represores detenidos en la cárcel de Ezeiza, en los últimos días. “El proyecto de Milei sostiene acuerdos con la dictadura, de carácter económico y, evidentemente, también acuerdos políticos. No sé qué es lo que quieren, pero sí sé que cuando ellos piden algo, seguro no es nada bueno para la sociedad”, manifestó.

“Los militares están juzgados por la justicia Argentina y la comunidad internacional, pero condenados por todo un pueblo. No van a poder liberarlos”, dijo, y añadió: “Estoy segura de que contra el deseo de algunos trasnochados, como Victoria Villarruel, que quieren que quienes cometieron los peores delitos de lesa humanidad en la Argentina estén libres, hay todo un pueblo que le va a decir ‘hasta acá’”

Y concluyó: “El cierre del INADI es una muestra más de la sociedad que ellos quieren construir. Yo creo que el odio se propaga”.