Política

El Gobierno busca exponer a Jorge Macri y descarta que el relanzamiento del PRO tenga impacto electoral

En las filas violetas sostienen que el jefe de Gobierno “copia” las formas de Javier Milei y se apropia de la agenda libertaria. Por los pasillos de Casa Rosada descartan que la reaparación del Macri tenga potencialidad electoral

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El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (REUTERS/Alessia Maccioni)

A horas de evento convocado por el ex presidente Mauricio Macri para relanzar al PRO, partido que fundó y que en los últimos meses sufrió varias fugas, La Libertad Avanza (LLA) resolvió exponer al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al remarcar que “copia” la agenda del bloque libertario en la Legislatura porteña, liderado por Pilar Ramírez, y descartan una potencial proyección electoral del espacio que espera llegar con aire y candidato propio en 2027.

“Están intentando adueñarse de la agenda porque están sin visión, sin energía y sobre todo sin proyectos. Son la segunda marca”, argumentó ante Infobae una fuente del espacio horas después de los mensajes publicados por los legisladores Pilar Ramirez y Nicolás Pakgojz a raíz del anuncio de lanzamiento del crédito hipotecario que protagonizó Jorge Macri en redes sociales.

En el campamento porteño detectaron que, en sus últimas apariciones, el referente del PRO “copia” las formas con las que se popularizó la figura del presidente Javier Milei y hace propias las propuestas diseñadas por el bloque violeta. Incluso, hay quienes hablan de una similitud en los estilos utilizados en las piezas de comunicación difundidas por el gobierno porteño. “Parecida, casi un homenaje”, definió en redes la dirigente karinista.

Desde el partido amarillo son conscientes de la notoriedad en la decisión interna de endurecer el discurso y encuentran explicación en la necesidad de dar respuesta a “lo que demanda la sociedad”. Además, trabajan en la consolidación de un perfil propio que posicione al actual alcalde rumbo a la reeleeción, incluso ante una eventual alianza con La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei se
El presidente Javier Milei se saluda con el exmandatario Mauricio Macri (Prensa Senado)

A horas del evento, varios dirigentes de PRO anticipan diferencias entre los expositores del panel que mañana debatirá en torno al rumbo que deberá tomar el partido. Al respecto de las críticas, el diputado Fernando De Andreis planteó en Infobae En Vivo que muchas de las banderas del espacio “las afanó Milei”. “Trabajamos para que eso sea temporal. Tenemos que recuperarlas para poder ofrecernos frente a la ciudadanía y que nos elijan. El PRO es un partido de poder que aspira a gobernar, a transformar. Su característica principal es la gestión”, expresó el ladero del ex mandatario.

Ante el escenario, desde la administración libertaria advierten que el accionar de Jorge Macri responde a sus intentos de proyectarse electoralmente rumbo a las elecciones de 2027, en las que el PRO se someterá a una batalla compleja en sus intentos por defender su bastión fundacional. “Se equivocan. Se suben demasiado rápido al ring”, expresó un importante dirigente libertario.

A nivel nacional la valoración no difere. En las vísperas de los intentos de Macri por renovar la estructura del partido amarillo, con el acto de este jueves en Parque Norte, por los pasillos de Balcarce 50 cuestionan los tiempos y le atribuyen una fuerte impronta electoral al movimiento. Este último punto es resistido por los protagonistas: “Si presentan candidato varios nos levantamos y nos vamos”, respondieron.

Jorge Macri anuncia un plan
Jorge Macri anuncia un plan de créditos hipotecarios destinados a facilitar el acceso a la vivienda para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires

“¿Ya estamos discutiendo la presidencial? Me parece legítimo, eh, pero hay cero preocupación. No pueden medir más de 4 puntos", ironizó ante este medio una importante fuente libertaria con acceso al despacho presidencial. Las críticas no alcanzan a los referentes de la talla de Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, mucho menos de Diego Santilli, actual ministro del Interior, de los principales ausentes, quienes empujaron para sellar alianzas electorales durante los comicios legislativos de 2025.

Asimismo, en el oficialismo rechazan una eventual búsqueda de candidato propio de perfil “outsider”, no vínculado con la política. “Es lo más boludo que escuché en mi vida. El espacio ya está ocupado. La materia no se superopone. No tienen nada para proponer”, se expidió un alfil libertario que incluso utilizó lo que se conoce como “La paradoja de la intolerancia” del filósofo Karl Popper para explicarlo.

En la administración libertaria leen los últimos movimientos del PRO como señal de “desesperación”, y aseguran que de optar por ergirse como oposición a Javier Milei “perderán al acotado electorado que los sigue”.

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