La Libertad Avanza y el PRO, entre el desafío de mantener la identidad y la chance de una alianza en el 2027

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Desde el recordado pacto de Acasusso, en octubre del 2023, cuando acordaron unir fuerzas para derrotar a Sergio Massa en el balotaje de ese año y evitar que el kirchnerismo retuviera el poder, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO pasó por momentos mejores y peores, pero siempre se mantuvo cercano, con intercambio de dirigentes, algunos de los cuales están actualmente en la cúpula del oficialismo, y negociaciones electorales.

El presidente Javier Milei y su antecesor, Mauricio Macri, ya no tienen un diálogo tan fluido como el que supieron construir en una época, cuando se reunían a comer milanesas en la Quinta de Olivos, pero conservan la cordialidad y el respeto mutuo.

No obstante, el ex mandatario nacional decidió emprender un camino para recuperar la identidad del partido que fundó y ya anticipó que quiere presentar a un candidato propio para competir en el 2027.

Por esa razón, el jueves pasado reunió a su tropa en Parque Norte con el objetivo de hacer el relanzamiento del espacio, en el que dio un efusivo discurso en el que sostuvo que “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno, sino “a completarlo”, y calificó a su fuerza política como “el próximo paso”.

Macri en el relanzamiento del PRO

Estas declaraciones fueron minimizadas por la Casa Rosada, donde desde días antes del evento venían señalando que el PRO ya no tiene un electorado claro y, por lo tanto, no es competitivo de cara a los comicios.

“Está bien y es lógico que Mauricio diga eso, porque quiere seguir en carrera”, opinó a Infobae un integrante de la mesa política libertaria, quien aseguró además que no pudo escuchar a Macri.

En la vereda de enfrente, en tanto, hay varios referentes amarillos que se muestran a favor de un acuerdo en los siguientes comicios, y argumentan esta decisión en la idea de evitar que regrese “el populismo”.

“Falta mucho, es bastante absurdo hablar de eso a esta altura habiendo tantas cosas pendientes por resolver. Soy de los que cree que hay que cuidar la idea por encima de los nombres. Sí tenemos que trabajar en una alianza estratégica con La Libertad Avanza para ganar la provincia de Buenos Aires y terminar con el kirchnerismo que tanto daño nos hace. Soy de los que cree que vale la pena hacerlo", sostuvo ante este medio el diputado Cristian Ritondo, armador bonaerense del macrismo.

De hecho, quien hoy suena como aspirante a gobernador en este territorio, incluso dentro de La Libertad Avanza, es Diego Santilli, un hombre que hizo gran parte de su carrera dentro del PRO.

Santilli y Bullrich, dos figuras del PRO actualmente identificadas con La Libertad Avanza (Luis ROBAYO / AFP)

En medio de los cambios en el Gabinete de comienzos de este año, “El Colo” fue convocado por el propio Milei para ser ministro del Interior, pero a pesar de eso nunca hizo el salto de partido, como Patricia Bullrich, al menos hasta ahora.

En el 2025, y en plena campaña legislativa, la entonces titular de la cartera de Seguridad decidió desafiliarse del macrismo y sumarse formalmente a las filas violetas, y hoy es jefa de bloque del oficialismo en el Senado.

También es cierto que la ya ex funcionaria contaba con un nutrido grupo de dirigentes que respondían directamente a ella y que también se pasaron de un espacio al otro, tanto en el Congreso como en la Legislatura porteña.

“Diego sabe que no es un puro para ellos y que por ese motivo nunca va a terminar de ser aceptado del todo, pero es que no tienen a nadie, es el único que mide en la provincia y lo necesitan”, remarcó una persona que tiene diálogo fluido con el ministro.

En el Gobierno sobran los casos de figuras que estuvieron en la gestión de Cambiemos y que volvieron a ocupar un cargo, en las primeras, segundas y hasta terceras líneas: desde Luis Caputo, en Economía, y Federico Sturzenegger, en Desregulación y Transformación del Estado, hasta secretarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Incluso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría tabajado como coordinador técnico administrativo en el Ministerio de Cultura entre el 2017 y el 2018 y su mano derecha, Aime “Meme” Vázquez, fue asistente de Santilli en la Vcejefatura de Gobierno porteña.

En la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez mantiene una posición bastante crítica de la gestión de Jorge Macri y recientemente hubo cruces, incluso en las redes sociales, por la autoría de distintos proyectos que el PRO y La Libertad Avanza se atribuyen como propios.

“Ni siquiera nos dan el reconocimiento. Lo vienen haciendo todo el tiempo, primero con lo del impuesto al sello, ahora con los créditos para las viviendas. Por lo menos está tomando buenas medidas, lástima que no dice que son nuestras”, protestó un alfil violeta.

En este territorio, el oficialismo nacional no tiene un candidato claro y, aunque se habló e Bullrich y de Adorni como alternativas, ninguno de los dos comenzó a construir un armado para competir en 2027.

Es por esta razón que el alcalde porteño no descarta presentarse en el marco de una alianza, aunque en el distrito el vínculo entre las dos fuerzas siempre fue tenso: en septiembre compitieron y todo terminó en una dura derrota del macrismo, mientras que en octubre fueron juntos y el frente, que llevó a la ex ministra de Seguridad como cabeza de lista, quedó primero.

Pilar Ramírez y Javier Milei

Una de las incógnitas que se abren aquí es la decisión que vaya a tomar el ex presidnete Macri, que sigue mostrándose como dialoguista, pero con intenciones de continuar marcando sus diferencias.

“Mauricio dio un mensaje clave y muy importante: todavía falta avanzar mucho con los cambios y sobre todo para que sea fuerte y que en el futuro ningún populismo vuelva a destruirlo. A eso se refiere con el próximo paso y el PRO está listo para liderar, apoyar y defender ese camino como lo viene haciendo. Es un mensaje constructivo, sin dudas“, aclaró Ritondo.

El diputado, que fue uno de los oradores principales de Parque Norte, subrayó que el objetivo de ambos espacios es “construir esa Argentina del futuro y eso no es papel de un solo partido, sino de todos los que quieren el cambio”.

En el 2025, la presión de los dirigentes más importantes de esta fuerza impulsó la alianza que se terminó dando en varias provincias, a pesar de la reticencia del ex mandatario, que no estaba del todo convencido, pero dio libertad de acción.