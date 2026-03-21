En medio de su construcción federal, Kicillof busca contener a intendentes en alerta por la caída de recursos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Los intendentes bonaerenses transitan estos tiempos con cierta incertidumbre ante la situación económica y el impacto directo en sus gestiones. Todo se da en la antesala de la discusión electoral tanto nacional como provincial, donde muchos de ellos buscarán ser protagonistas de esa instancia y en la relación que mantienen con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que hoy por hoy asoma como el único con intenciones claras de ser candidato a presidente por el peronismo.

Semanas atrás hubo una cena de jefes comunales de distintos sectores del peronismo con gestión en el conurbano bonaerense. Allí, el diagnóstico fue coincidente: hay aumento de la morosidad familiar y un pedido de subsidios a las propias intendencias para cubrir ese debe, además de un aumento en la demanda alimenticia y otro factor que ocupa directamente al gobierno de Kicillof: la demora en las certificaciones de distintas obras de carácter provincial. La proyección en términos microeconómicos, dicen los intendentes, no variará.

En este contexto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará blindarse y contener a los jefes comunales que este jueves llegarán al Salón Dorado de la Gobernación bonaerense en La Plata. Allí fueron convocados por el mandatario provincial para desarrollar una jornada de trabajo titulada: Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios. Se espera la presencia de intendentes no solo peronistas.

Kicillof estará escoltado por sus ministros más técnicos, como el de Economía, Pablo López, y el de Producción, Augusto Costa. La reciente convocatoria del gobernador Axel Kicillof a jefes comunales de todas las fuerzas políticas busca articular respuestas ante una situación que repercute tanto en el gobierno provincial como en cada municipio.

En los distritos del conurbano es donde más resuena el cierre de fábricas. Como dio cuenta Infobae, un informe de la consultora Fundar estima que desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Una caída equiparable a la pandemia y la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

Un caso puntual en territorio. El Observatorio Socioeconómico Municipal del distrito de General San Martín en la Primera sección electoral muestra que la capacidad instalada de las empresas del municipio se ubica en el 46%, el nivel más bajo desde la pandemia, mientras que el empleo registra una caída del 6,3%. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender al sector y a los trabajadores del sometimiento de Milei, porque sabemos que el país solo sale adelante con una industria local fuerte”, planteó el intendente de ese municipio, Fernando Moreira.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira junto a Kciillof, Magario y Gabriel Katopodis

Pero lo concreto es que los municipios no tienen demasiados resortes para amortiguar la caída en estos índices. Además, también bajó la recaudación y, por ende, la masa de recursos coparticipables, tanto hacia las provincias como hacia los municipios, en este caso, bonaerenses.

Un relevamiento hecho por la consulta PPA sobre los recursos transferidos a los municipios bonaerenses en el período enero 2026 da cuenta de que, durante enero de 2026, los 135 municipios bonaerenses recibieron 450.230 millones de pesos ($450.230 millones), pero el desembolso real experimentó una baja tras descontar el efecto de la inflación, en el debut del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD). La caída, que en términos constantes alcanzó 10.308 millones de pesos, refleja un cambio estructural: aunque hubo aumentos en fondos educativos, el recorte en coparticipación bruta dominó la escena y repercutió en la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Los datos de PPA, con base en el Ministerio de Economía de la Provincia, confirman que el 80,7% de lo transferido se destinó a coparticipación de impuestos. El Fondo de Financiamiento Educativo absorbió el 6% y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales representó el 4,6%. Pero en comparación con enero de 2025, los recursos totales subieron 29,4% en cifras nominales, mientras que la inflación, que fue de 32,4%, dejó una pérdida real del 2,24%. Ese recorte se traduce en una contracción de $10.308 millones a precios constantes. En enero de 2025, los municipios habían recibido $347.807 millones, según la misma fuente.

Intendentes peronistas de muncipios de la Primera sección electoral

La aplicación de los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución alteró aún más la dinámica interna entre los municipios. Algunos distritos registraron mejoras por el aumento de su coeficiente, pero la baja de la coparticipación bruta anuló esos beneficios y, en muchos casos, los revirtió:

En enero, 43 municipios tuvieron un incremento real en sus transferencias. Entre ellos destacan Carmen de Areco con una mejora de 13,77%, Chacabuco (9,93%), Capitán Sarmiento (8,12%), Pergamino (7,47%) y Monte (7,33%). También aparecen Lobería, General Rodríguez, Salto y Lobos, todos con subas mayores al 6%.

Por el contrario, 49 comunas sufrieron caídas reales superiores al 3%. Las disminuciones más marcadas corresponden a Pinamar (-10,97%), San Isidro (-10,74%), Vicente López (-9,88%), Malvinas Argentinas (-8,67%) y Monte Hermoso (-8,66%). Villa Gesell, General San Martín, La Costa y General Viamonte completan la lista con bajas de entre 7% y 8%.

En este contexto, el gobierno de Kicillof busca fuentes de financiamiento. Una de ellas es intentar recuperar parte de los recursos que dejó de percibir por decisión del gobierno nacional —al inicio de su gestión— de ir hacia un superávit fiscal. Algunos de los flujos de fondos que se cortaron son los que correspondían a la Caja Previsional de la Provincia vía ANSES. Un reclamo que el gobierno de Kicillof sostiene y en donde esta semana logró un primer paso con la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia entre el Ejecutivo provincial y la Nación.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López

López, quien asistió la semana pasada al encuentro por fondos adeudados , afirmó: “Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones de pesos. Desde la gestión seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia y recuperar los recursos que pertenecen a los 17 millones de bonaerenses”. En la misma línea se pronunciará este jueves ante intendentes.

La compleja situación financiera también tiene por añadidura la intervención en la carrera electoral a 2027. Kicillof ya está decididamente lanzado a la construcción de un espacio federal. Sin embargo, en La Plata siguen midiendo los tiempos. La coyuntura misma, como en este caso, entorpece algunas estrategias trazadas.