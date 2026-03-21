Javier Milei busca blindar su esquema de poder: equilibrio interno y control de daños

El presidente Javier Milei abraza a Santiago Caputo y a Karina Milei

Pasados los primeros dos años de gobierno, el presidente Javier Milei intensifica el habitual equilibrio que tiende a hacer entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, sus dos principales espadas en las que se apoya para gestionar para mantener su esquema de poder. Luego de la avanzada en el Gabinete, en la que la funcionaria se hizo de la conducción del Ministerio de Justicia que hasta entonces funcionaba bajo la órbita del consultor, modificación que tomó por sorpresa a este último, el mandatario se esfuerza para compensar y contener a todas las partes.

“Está muy bien lo que hace. Para eso es el Presidente”, destacó un integrante de la mesa política que detectó el guiño del mandatario durante la disertación que protagonizó el miércoles en el Palacio Libertad en el marco del homaneje al economista Adam Smith. La referencia hace alusión a la disgresión del libertario, quien se tomó algunos minutos para destacar la colaboración del asesor ante la mirada atenta del auditorio.

Desde la mesa ubicada en el centro del escenario, el Presidente le agradeció la colaboración a “Santi Caputo”, al que definió como “genio”, ante la mirada atenta de la menor de los Milei que seguía el discurso desde la primera línea. “Hemos evolucionado tanto como sociedad que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras. Esa (frase) es buenísima, felicitaciones”, lanzó Milei, lo que generó que el grueso de los asistentes aplaudieran al consulto.

La funcionaria no lo hizo. En su lugar, permaneció inmovil, con la vista al frente, mientras el asesor, visiblemente incómodo por los aplausos, se reacomodaba en la butaca. "Karina da señales, pero tiene un comportamiento correcto”, sostuvo un importante ladero karinista ante este medio, quien se cuidó además de aclarar que cuando las cámaras dejaron de tomar a los presentes, y el mandatario reiteró la frase, la mencionada se plegó al aplauso.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al asesor presidencial, Santiago Caputo (REUTERS/Tomas Cuesta)

Desde el Salón Martín Fierro le bajan el tono a las lecturas mediáticas y aseguran que “lo peor” que le pueden hacer al consultor es aplaudirlo públicamente. Además, insisten en que las acciones de los hermanos Milei son mayores a las que mantiene el propio Caputo. “El triángulo es invertido. Siemre lo dijimos”, repiten como mantra.

Es que la turbulenta semana que atravesó el oficialismo obligó a la plana gubernamental a cerrar filas detrás de la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalado por la oposición a raíz de la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en el ARG 01 junto a la delegación presidencial. “Esta semana no hubo ruidos de adentro”, admitieron durante la noche del viernes.

La figura del ex vocero también ofició de síntesis entre las partes cuando en abril, La Libertad Avanza lo designó como el candidato a competirle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien responde de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, como lo hacen Martín y Eduardo “Lule” Menem, mantiene buena comunicación con el asesor por fuera de las instancias colectivas, un especie de canal de diálogo en si mismo. “Manuel es la ancha avenida del medio”, ironizaron por los pasillos de Balcarce 50.

En otro de los gestos de alineamiento interno, el mandatario pidió que el flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, luego de su abrupta salida de la cartera que conducía junto a Mariano Cúneo Libarona, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, dos alfiles del caputismo, se mostraran con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, electrón aislado, cercano a Karina Milei, en televisión para anunciar la determinación de la Justicia de Estados Unidos de suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF. Detrás la decisión se esconde la necesidad de la administración libertaria de retomar la agenda con un discurso autorizado en el medio del proceos judicial.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

Consciente de la destreza de Milei, un integrante de las filas violetas destacó el trato para con los dos exponentes a los que dotó de poder, definiendo el esquema como el tan mencionado “Triángulo de Hierro”, al sostener que se trata de “dos personas que quiere y considera que necesita”.

Tras días complejos, en los que circularon versiones de “fuego amigo” a raíz de la filtración de información, en el campamento libertario se vive un fuerte hermetismo, aunque hay quienes -muy por lo bajo- no ven nuevos movimientos en las estructuras ministeriales en el corto plazo.

Pasada la instancia de mayor intensidad, el espacio dio lugar a un proceso de revisión: son varios los que postulan que la estrategia para hacer frente a los embates tiende, no importa la problemática, a ser insuficiente. “Demostramos poca capacidad para responder. Si tenés un partido de fútbol, con el vestuario explotado, es difícil ganar el campeonato”, ejemplificó una voz del ecosistema. El Presidente parece haber sido el primero en tomar nota.