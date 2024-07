Otra vez faltan chapas patentes: el ente que debe suministrarlas acusa a la Casa de la Moneda

El faltante de chapas afecta a todos los registros

Otra vez faltan las chapas metálicas. La situación genera complicaciones a diario en todos los registros del país, especialmente los que están dedicados a la registración de motos. La situación se viene agravando desde el año pasado. Lo novedoso es que ahora se sumó un pase de facturas entre los encargados de ese sistema. El ente ACARA, encargado de proveer las chapas y las cédulas, salió a culpar a la Casa de la Moneda, un organismo que depende del Ministerio de Economía.

“Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (Chapas metálicas de identificación y Cédulas Únicas de Identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, dice un comunicado que le llegó a todos los encargados de registros del país.

El ente ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) tiene el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones, y en abril de este año fue de $8.200 millones, según reveló Infobae.

Esa caja millonaria no tiene control por parte del Estado. “Los fideicomisos y los entes cooperadores están fuera de la ley de presupuesto, no rinden a nadie, es plata negra de la política. La única diferencia es que el ente cooperador ACARA es nacional y la mayoría de los fideicomisos son provinciales”, advirtió una fuente del mercado.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona armó un equipo especial, una suerte de “task force”, para intentar desarmar ese sistema. No es sencillo. En la actualidad, el ente ACARA paga los sueldos de casi 3 mil empleados de esa cartera.

El ministro Cúneo Libarona anunció que seguirán los cierres

El primer debate jurídico que deberán abordar los expertos es si el traspaso de los empleados al Tesoro Nacional se puede hacer por decreto o requiere de una ley. En ese caso, deberán esperar los tiempos del Congreso. “Hay que abordar aspectos laborales, tributarios y legales, no es nada sencillo”, repiten en Justicia.

En medio de ese debate, muchos de los registros comenzaron a culpar al ente ACARA por los faltantes. “ATENCION. Por reclamos de faltante de insumos, cédulas o dominios para inscripciones Okm, favor de realizar el reclamo a ACARA quien es responsable de las demoras”, dice un cartel que apareció pegado en varios registros. Ese mensaje incluye teléfonos de ACARA para comunicarse.

En respuesta, el ente salió a culpar a la Casa de la Moneda y al Ministerio de Justicia. “Le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este Ente Cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, dice la carta que le llegó a los registros. “Es el juego del gran bonete”, resumió un experto.

El Gobierno quiere seguir cerrando más registros

El faltante de las chapas no es nuevo. De hecho, a fin del año pasado, antes del cambio de gobierno, se autorizó el uso de patentes provisorias de papel para todo tipo de vehículos por la escasez. Pero ahora la situación se agravó por las modificaciones que se están implementando en todo el sistema de los registros. “Todos se sacan la responsabilidad pero es un problema de falta de gestión. Podrían dejar de comprar a la Casa de la Moneda o cambiar los requisitos de la cédula para que no tenga componentes importados. Decir que están empujando a que la Casa de la Moneda cumpla lo que viene incumpliendo hace dos años es como un acto de fe”, resumió un ex funcionario.

El debate ocurre en medio de un conflicto mayor sobre el futuro de los registros del automotor. En el Ministerio de Justicia aseguran que el plan para erosionar el sistema, tal como funcionaba hasta ahora, no tiene marcha atrás. “El objetivo final es tener un solo registro y que cada persona desde su casa puede llenar el formulario y pagar el 1%”, aseguró un funcionario. Para eso falta mucho. En las próximas semanas, habrá más anuncios sobre cierres parciales.

Del otro lado, los registros siguen reclamando un aumento de los formularios, que están congelados desde enero de este año. También plantean una actualización de sus ingresos, frenados desde octubre del año pasado. Por ahora, no hay medidas de fuerza. Y todo sigue funcionando bajo una tensa calma.