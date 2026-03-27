Política

El ascenso de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete: el análisis de Maia Jastreblansky

El recorrido de Manuel Adorni, desde sus inicios como polemista mediático hasta su llegada al gabinete de Javier Milei, fue desmenuzado por Maia Jastreblansky en Infobae a la Tarde. El análisis aborda sus vínculos, su crecimiento patrimonial y el impacto de su estilo en la función pública

Guardar
El crecimiento patrimonial de Manuel Adorni pasó a estar bajo investigación judicial, tras sumar propiedades durante su paso por la función pública

En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky expuso cómo Manuel Adorni pasó de la confrontación televisiva y la gestión privada a convertirse en una figura clave del gobierno de Javier Milei, con un crecimiento patrimonial bajo investigación judicial.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, la periodista planteó: “La pregunta es: ¿Quién era Adorni antes de Javier Milei? ¿Quién era Adorni antes de dar el salto a la política?” y reconstruyó su recorrido desde el ámbito privado hasta el poder político.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

“Hace algunos años Milei y Adorni eran muy parecidos. Los dos economistas, los dos polemistas de televisión, los dos con una orientación de ultraderecha, que lo que hacían era ir a confrontar con la izquierda, con el kirchnerismo, a distintos canales de televisión”, explicó Jastreblansky.

El pasado mediático y profesional de Adorni

Jastreblansky detalló que “Manuel Adorni y Milei se conocen en un set de televisión. Se conocen en C5N. Ellos obviamente pensaban distinto a la línea editorial del canal, pero eran invitados porque subían el rating, porque polemizaban”.

Según la periodista, Adorni relató en una entrevista anterior cómo conoció a Milei: “Fue en el programa del Gato Silvestre en C5N, que pegaron buena onda y que por eso va a estar eternamente agradecido a ese canal, porque gracias a eso conoció a Milei”.

Manuel Adorni escaló desde polemista mediático a la jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei, impulsando cambios en la comunicación oficial (Europa Press)
Manuel Adorni escaló desde polemista mediático a la jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei, impulsando cambios en la comunicación oficial (Europa Press)

Además, Maia recordó que Adorni “es contador público y economista por la Universidad de La Plata”, y tenía una vida alejada de la política: “Era gerente en una automotriz, viene de una familia de clase media y su madre era empleada pública de la provincia de Buenos Aires”.

El salto se dio en 2014: “Se abrió un blog muy crítico al kirchnerismo, hasta que una radio de Córdoba lo llama. Sale al aire, le va bien y empieza a aparecer en medios, hasta que en el año 2023 gana el Martín Fierro a mejor tuitero del año”.

La relación personal y política con Javier Milei se consolidó en 2022: “Viajaron juntos a Punta del Este. Milei con Karina, Adorni con su esposa Bettina Angeletti. Los recibió Marcelo Grandío, amigo de Adorni, que hoy trabaja en la televisión pública y lo está complicando en una causa que se investiga en Comodoro Py”.

El salto a la función pública y la acumulación de poder

Maia Jastreblansky reconstruyó el momento en que Adorni accede a la función pública: “Cuando Milei estaba por enfrentar el balotaje en 2023, Adorni va al Hotel Libertador a darle suerte a Javier Milei. Karina Milei le dice: ‘Si vos realmente nos traés suerte, vos vas a tener la primera entrevista con Milei presidente. Si en el ballotage nos va bien, vos venís y le hacés la primera entrevista a Javier’”. Tras el triunfo, Adorni efectivamente realiza esa entrevista y, según la anécdota, termina sumándose al gabinete: “Casi como un chiste, Adorni dice: ‘Bueno, che, si necesitan un vocero, me llaman’. Y Karina dice: ‘Puede ser, dale, quedate con nosotros. Vas a ser el vocero del presidente’”.

Javier Milei con Manuel Adorni
Su relación con Javier Milei comenzó en un set de televisión y se profundizó hasta compartir viajes familiares y alianzas políticas (Sebastián Catalano)

La periodista narró cómo Adorni fue acumulando responsabilidades: “Empieza como vocero presidencial, pero poco a poco va ganando más poder con este rol de ”domador" de periodistas en la conferencia de prensa, ganándose la confianza de Karina y en un momento empieza a controlar los medios de comunicación públicos, la TV Pública, Radio Nacional, Télam. Todo eso pasa a su órbita”.

En 2025, Adorni fue “el candidato estrella en la ciudad de Buenos Aires, gana una banca como legislador, pero ya en ese momento se rumoreaba que él estaba para algo distinto, que nunca iba a asumir esa banca”. Manu Jove recordó: “Él lo desmentía recurrentemente, cuando le preguntaban por la posibilidad de que fuera una candidatura testimonial, lo desmentía una y otra vez”.

manuel adorni conferencia de prensa portada
La declaración jurada de Adorni reveló la adquisición de nuevas propiedades, aspecto actualmente bajo escrutinio judicial en Comodoro Py

Investigación judicial y cambios patrimoniales

Jastreblansky subrayó que el presente de Adorni está condicionado por la investigación de su patrimonio: “Cuando inicia, hace una declaración jurada que tenía dos departamentos, uno en la calle Asamblea, uno en La Plata. Esos departamentos no los vendió, pero sí sumó una casa en un country y también un departamento en Caballito y es lo que efectivamente hoy se está investigando en Comodoro Py”.

La periodista remarcó: “Hoy su estilo de vida lo complica. Gana mucho poder en el gobierno, pero también cambia o amplía su patrimonio estando en el gobierno”. La causa judicial apunta a la “compra de propiedades no declaradas inicialmente”, un dato que lo expone tanto en el plano mediático como judicial.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Manuel AdorniJavier Mileijefatura de GabineteMaia JastreblanskyInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Tras el fallo de YPF, Adorni se mostró con Milei, convocó a la mesa política y dará una nueva conferencia

En medio de los rumores de salida, el jefe de Gabinete escoltó a Javier y Karina Milei en un acto de gestión. La ultraactividad como respuesta y la necesidad de pasar la página

Tras el fallo de YPF, Adorni se mostró con Milei, convocó a la mesa política y dará una nueva conferencia

EEUU celebró la decisión argentina de declarar organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

Así lo comunicó oficialmente la embajada del país norteamericano en el país por medio de sus redes sociales

EEUU celebró la decisión argentina de declarar organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

Kicillof le respondió a Milei tras el fallo por YPF: “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”

El gobernador aseguró en Infobae en Vivo que la sentencia en los Estados Unidos reafirma que la expropiación realizada durante su gestión como ministro de Economía se ajustó a derecho y destacó esa medida le permite hoy a la Argentina tener el control de Vaca Muerta

Kicillof le respondió a Milei tras el fallo por YPF: “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”

Javier Milei hablará esta noche sobre el fallo de YPF en cadena nacional

El mandatario grabó el mensaje escoltado por Manuel Adorni y Karina Milei. También estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno y Luis Caputo y el equipo jurídico. Se emitirá a las 19 y durará poco más de 10 minutos. Festejos y brindis en Casa Rosada

Javier Milei hablará esta noche sobre el fallo de YPF en cadena nacional

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”. El gobernador bonaerense, a su vez, señaló que el Presidente tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”
DEPORTES
Tras convertirse en número 1 del mundo en dobles, Horacio Zeballos cayó en semis y se despidió del Miami Open

Tras convertirse en número 1 del mundo en dobles, Horacio Zeballos cayó en semis y se despidió del Miami Open

La postura del Cholo Simeone sobre su futuro como entrenador del Atlético de Madrid

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero

TELESHOW
Betiana Blum desmintió a Moria Casán por sus dichos luego recibirla en su camarín: “No es cierto”

Betiana Blum desmintió a Moria Casán por sus dichos luego recibirla en su camarín: “No es cierto”

Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Adrián Suar y Araceli González cara a cara en el juzgado: los motivos

Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

INFOBAE AMÉRICA

Declaran alerta amarilla en nueve provincias por intensas lluvias en República Dominicana

Declaran alerta amarilla en nueve provincias por intensas lluvias en República Dominicana

La guerra en Medio Oriente golpea a Ecuador: suben los combustibles, se encarece la electricidad y se afectan exportaciones de banano

Ecuador ratificó acuerdo con la Unión Europea para intercambiar datos con Europol contra el crimen organizado

Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no