El ascenso de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete: el análisis de Maia Jastreblansky

El crecimiento patrimonial de Manuel Adorni pasó a estar bajo investigación judicial, tras sumar propiedades durante su paso por la función pública

En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky expuso cómo Manuel Adorni pasó de la confrontación televisiva y la gestión privada a convertirse en una figura clave del gobierno de Javier Milei, con un crecimiento patrimonial bajo investigación judicial.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, la periodista planteó: “La pregunta es: ¿Quién era Adorni antes de Javier Milei? ¿Quién era Adorni antes de dar el salto a la política?” y reconstruyó su recorrido desde el ámbito privado hasta el poder político.

“Hace algunos años Milei y Adorni eran muy parecidos. Los dos economistas, los dos polemistas de televisión, los dos con una orientación de ultraderecha, que lo que hacían era ir a confrontar con la izquierda, con el kirchnerismo, a distintos canales de televisión”, explicó Jastreblansky.

El pasado mediático y profesional de Adorni

Jastreblansky detalló que “Manuel Adorni y Milei se conocen en un set de televisión. Se conocen en C5N. Ellos obviamente pensaban distinto a la línea editorial del canal, pero eran invitados porque subían el rating, porque polemizaban”.

Según la periodista, Adorni relató en una entrevista anterior cómo conoció a Milei: “Fue en el programa del Gato Silvestre en C5N, que pegaron buena onda y que por eso va a estar eternamente agradecido a ese canal, porque gracias a eso conoció a Milei”.

Manuel Adorni escaló desde polemista mediático a la jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei, impulsando cambios en la comunicación oficial (Europa Press)

Además, Maia recordó que Adorni “es contador público y economista por la Universidad de La Plata”, y tenía una vida alejada de la política: “Era gerente en una automotriz, viene de una familia de clase media y su madre era empleada pública de la provincia de Buenos Aires”.

El salto se dio en 2014: “Se abrió un blog muy crítico al kirchnerismo, hasta que una radio de Córdoba lo llama. Sale al aire, le va bien y empieza a aparecer en medios, hasta que en el año 2023 gana el Martín Fierro a mejor tuitero del año”.

La relación personal y política con Javier Milei se consolidó en 2022: “Viajaron juntos a Punta del Este. Milei con Karina, Adorni con su esposa Bettina Angeletti. Los recibió Marcelo Grandío, amigo de Adorni, que hoy trabaja en la televisión pública y lo está complicando en una causa que se investiga en Comodoro Py”.

El salto a la función pública y la acumulación de poder

Maia Jastreblansky reconstruyó el momento en que Adorni accede a la función pública: “Cuando Milei estaba por enfrentar el balotaje en 2023, Adorni va al Hotel Libertador a darle suerte a Javier Milei. Karina Milei le dice: ‘Si vos realmente nos traés suerte, vos vas a tener la primera entrevista con Milei presidente. Si en el ballotage nos va bien, vos venís y le hacés la primera entrevista a Javier’”. Tras el triunfo, Adorni efectivamente realiza esa entrevista y, según la anécdota, termina sumándose al gabinete: “Casi como un chiste, Adorni dice: ‘Bueno, che, si necesitan un vocero, me llaman’. Y Karina dice: ‘Puede ser, dale, quedate con nosotros. Vas a ser el vocero del presidente’”.

Su relación con Javier Milei comenzó en un set de televisión y se profundizó hasta compartir viajes familiares y alianzas políticas (Sebastián Catalano)

La periodista narró cómo Adorni fue acumulando responsabilidades: “Empieza como vocero presidencial, pero poco a poco va ganando más poder con este rol de ”domador" de periodistas en la conferencia de prensa, ganándose la confianza de Karina y en un momento empieza a controlar los medios de comunicación públicos, la TV Pública, Radio Nacional, Télam. Todo eso pasa a su órbita”.

En 2025, Adorni fue “el candidato estrella en la ciudad de Buenos Aires, gana una banca como legislador, pero ya en ese momento se rumoreaba que él estaba para algo distinto, que nunca iba a asumir esa banca”. Manu Jove recordó: “Él lo desmentía recurrentemente, cuando le preguntaban por la posibilidad de que fuera una candidatura testimonial, lo desmentía una y otra vez”.

La declaración jurada de Adorni reveló la adquisición de nuevas propiedades, aspecto actualmente bajo escrutinio judicial en Comodoro Py

Investigación judicial y cambios patrimoniales

Jastreblansky subrayó que el presente de Adorni está condicionado por la investigación de su patrimonio: “Cuando inicia, hace una declaración jurada que tenía dos departamentos, uno en la calle Asamblea, uno en La Plata. Esos departamentos no los vendió, pero sí sumó una casa en un country y también un departamento en Caballito y es lo que efectivamente hoy se está investigando en Comodoro Py”.

La periodista remarcó: “Hoy su estilo de vida lo complica. Gana mucho poder en el gobierno, pero también cambia o amplía su patrimonio estando en el gobierno”. La causa judicial apunta a la “compra de propiedades no declaradas inicialmente”, un dato que lo expone tanto en el plano mediático como judicial.

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